WRC Portugal: Evans lidera el shakedown y Sordo acaba 4º

Matosinhos (Portugal).- Elfyn Evans fue el piloto más rápido en el shakedown del Rally de Portugal tras marcar un tiempo de 2:53,4s en la segunda pasada por el tramo de preparación en la mañana del jueves. El galés, que saldrá en primera posición el viernes cuando comience la competición, sabe que no va a resultar sencillo sacar un buen resultado.

"Probablemente, va a ser muy duro", comentó después pasar por primera vez. "Sabemos cómo es cuando hay un rally tan seco en tierra, pero es lo que hay. Trataremos de darlo todo el viernes, pero no va a ser una jornada fácil, probablemente la más dura de todo el rally".

Por detrás de Evans, estuvo un Esapekka Lappi que se quedó a solo una décima del de Toyota, y Ott Tanak con el primer Ford.

"Va a haber lucha, sin duda. La tierra es un reto difícil para nosotros, a ver hasta dónde llegamos, ¡lo daremos todo!", dijo el estonio, que se encuentra a cuatro puntos de Ogier y Evans en la clasificación del mundial.

Dani Sordo acabó en la cuarta posición, cediendo solo seis décimas con respecto al mejor tiempo del día. Además, su lugar de salida le hace ser optimista de cara a la primera jornada: "Todo es posible aquí, no sé que tiempo he hecho, pero me siento bien con el coche. Sé que solo es el shakedown, pero tengo un buen presentimiento".

Katsuta, Loubet, Rovanpera y Neuville completaron en ese orden la clasificación del WRC en esta primera toma de contacto con la tierra portuguesa, para un rally que se presenta duro, complicado y apasionante sin ningún favorito claro a la victoria.

"Quiero luchar por la victoria este fin de semana, sin duda", dijo un Thierry Neuville que perdió el liderato en el pasado Rally de Croacia. "Va a ser complicado, tenemos que mantenernos fuera de cualquier problema y poder beneficiarnos de una mejor posición de salida".

Por su parte, Rovanpera se mostró también optimista: "Salir segundo no va a ser fácil, pero el año pasado salí primero. Ojalá podamos luchar por la victoria".

Clasificación Shakedown del Rally de Portugal 2023 del WRC

