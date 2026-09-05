WEC | Hyperpole de Ferrari en Austin pese a igualar Cadillac el mismo tiempo

Ferrari y Aston Martin se hicieron con las Hyperpole para la Lone Star Le Mans, quinta prueba de la temporada del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA 2026.

En el soleado y calurísimo Circuito de las Américas de Austin, la tarde del sábado nos regaló un magnífico espectáculo de duelos cronometrados para asegurarse la salida en primera línea en la carrera de 6 horas que se disputará el domingo.

En la clase HYPERCAR, Antonio Giovinazzi ha marcado el mejor tiempo a bordo del 499P n.º 51, mientras que entre los LMGT3 destaca Dudu Barrichello con el Vantage de Heart of Racing, que celebra un doblete.

HYPERCAR

Para «Giovi» es la segunda Hyperpole en el COTA, con un final de infarto, ya que su tiempo de 1'52"445 fue igualado por Jack Aitken al volante del Cadillac-Jota n.º 38, pero, gracias al tiempo marcado en las vueltas anteriores, la primera posición de la parrilla corresponde al piloto del Cavallino Rampante, que regala a Maranello la décima pole (la quinta para el piloto de Apulia).

Alpine y Aston Martin comparten la segunda fila: Charles Milesi es tercero, a 0"029, con el A424 n.º 35, por solo 0"021 mejor que el Valkyrie n.º 007 de Harry Tincknell, mientras que el top 5 lo completa Nicklas Nielsen con el Ferrari n.º 50, a 0"428 de su compañero de marca.

Victor Martins sitúa en sexta posición el Alpine n.º 36; Toyota y Genesis se reparten las siguientes posiciones, con Ryo Hirakawa séptimo al volante del TR010 Hybrid n.º 8, Mathys Jaubert octavo con el GMR-001 n.º 17, Kamui Kobayashi y el TR010 n.º 7 en novena posición, y Mathieu Jaminet en décima con el GMR-001 n.º 19, todos ellos con retrasos superiores a 0,5 segundos respecto al líder.

En los 12' de la sesión de clasificación, Nielsen terminó en cabeza con un tiempo de 1'52"020, y en las últimas fases quedaron eliminados los BMW líderes del campeonato.

Dries Vanthoor quedó undécimo, a solo 0"106 de pasar a la siguiente ronda con el M Hybrid V8 n.º 15, Sheldon Van Der Linde no pasó del 13.º puesto con el n.º 20, y en medio se sitúa el Peugeot n.º 94 de Malthe Jakobsen, que tuvo que lidiar con el tráfico y algunos encuentros un poco demasiado cercanos con los Genesis y los Aston Martin.

También decepciona Robert Kubica, que no pasa del 14.º puesto con el Ferrari n.º 83 de AF Corse, tras cometer demasiados errores en su último intento, al igual que el Cadillac-Jota n.º 12 de Norman Nato, que termina 15.º; al final de la parrilla se sitúan el Peugeot n.º93 de Stoffel Vandoorne y el Aston Martin n.º 009 de Marco Sørensen.

Foto de: Aston Martin Racing

LMGT3

Barrichello y Zach Robichon son los héroes del día para Aston Martin y The Heart of Racing, al hacerse con toda la primera fila de la parrilla de LMGT3 al término de la sesión decisiva de 10 minutos.

El brasileño —al que además se le había anulado el mejor tiempo absoluto por salirse de los límites de la pista— situó el Vantage n.º 23 en la Hyperpole con un tiempo de 2'05"160 (la segunda consecutiva para este coche, tras el récord de su sustituto Kobe Pauwels en São Paulo), seguido por el canadiense del #27, a 0"124.

Por su parte, Timur Boguslavskiy consiguió el tercer puesto en la parrilla con el Porsche-Manthey n.º 91, con exactamente el mismo tiempo que Ben Tuck, pero marcándolo antes que el Ford-Proton Competition n.º 77.

El quinto y sexto puesto fueron para el McLaren-Garage 59 de Finn Gehrsitz y el Ferrari-AF Corse n.º 21 de Simon Mann, aunque hay que señalar que, en la sesión anterior, François Hériau (compañero de Mann) había chocado con Anthony West (compañero de Gehrsitz) y el incidente está siendo objeto de investigación.

Completan el Top 10, con diferencias más amplias respecto al líder, Sean Gelael (BMW-WRT n.º 32), Rui Andrade (Mercedes-Iron Lynx n.º 61), Giammarco Levorato, que cometió un error en la última vuelta con su Ford-Proton n.º 88, y Clemens Schmid (Lexus-ASP n.º 87).

Durante los 12 minutos anteriores de la sesión de clasificación, entre los pilotos de la categoría Bronce al volante destaca un excelente Stefano Gattuso con el Ford-Proton n.º 88 en 2'06"331, y el primero de los eliminados es Thomas Flohr con el Ferrari-AF Corse n.º 54, superado por Gray Newell, que se mantiene décimo con un +,0"114.

Junto al 296 pilotado por el suizo encontramos a Peter Dempsey al volante del Corvette-TF Sport n.º 34, seguido del McLaren-Garage 59 n.º 10 de Antares Au y de Tom Van Rompuy con el Lexus-ASP n.º 78.

Yasser Shahin, cuyo Porsche-Manthey n.º92 también lleva lastre, al igual que el Corvette-TF Sport n.º 33 del ídolo local Ben Keating, que cierra la clasificación en 17.ª posición, por detrás del BMW-WRT n.º 69 de Anthony McIntosh y por delante del colista, Yohannes Zelger, al volante del Mercedes-Iron Lynx n.º79.

La salida de la Lone Star Le Mans está prevista para el domingo a las 13:00 hora local, las 20:00 en Italia.

FIA WEC - Lone Star Le Mans: Clasificaciones de la sesión de clasificación «+» y de la Hyperpole