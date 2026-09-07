WEC Austin: Molina y Ferrari ganan tras el drama final de Toyota

Ferrari consiguió su primera victoria de la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en el Lone Star Le Mans después de que el Toyota que lideraba la carrera sufriera un fallo mecánico en los últimos compases.

Nyck de Vries, Kamui Kobayashi y Mike Conway parecían encaminados a conseguir la primera victoria de Toyota en el Circuito de las Americas de Austin en nueve intentos, después de remontar desde la novena posición de la parrilla.

Pero, a falta de apenas 15 minutos para el final, el Toyota TR010 #7 redujo repentinamente la velocidad en pista debido a un problema hidráulico, regalando una inesperada victoria al Ferrari 499P #50 compartido por Nicklas Nielsen, Antonio Fuoco y Miguel Molina.

Jack Aitken, Sébastien Bourdais y Earl Bamber terminaron segundos con el Cadillac V-Series.R #38 de Jota, mientras que Charles Milesi, Ferdinand Habsburg y Antonio Felix da Costa completaron el podio con el A424 #35 de Alpine.

La carrera de seis horas comenzó, a efectos prácticos, detrás del coche de seguridad, ya que dirección de carrera ordenó dos vueltas de formación adicionales para permitir que la pista se secara. Cuando el safety car regresó finalmente a boxes, ya había aparecido una clara trazada seca en algunas zonas de un asfalto que todavía estaba mojado, y la primera vuelta transcurrió sin incidentes.

Antonio Giovinazzi mantuvo el liderato con el Ferrari 499P #51 con el que había conseguido la pole position, mientras que Jack Aitken también conservó la segunda plaza con el Cadillac V-Series.R #38.

Pero quien más posiciones ganó en los primeros compases fue Molina, que llevó al Ferrari #50 desde la quinta hasta la tercera posición, por delante del Alpine A424 #35 de Ferdinand Habsburg.

Ferrari llamó entonces pronto a Molina a boxes antes de que terminara la primera hora y, gracias a una parada más corta para repostar, pasó a ocupar el liderato. Toyota empleó una estrategia similar con el GR010 Hybrid #8, lo que permitió a Sebastien Buemi pasar desde la parte baja del top 10 hasta la segunda posición, justo por delante del Ferrari #51 de Giovinazzi, que hasta entonces había liderado.

Eso dividió el pelotón entre quienes seguían una estrategia convencional y quienes optaban por una estrategia desfasada, una tendencia que ya se ha visto en varias carreras del WEC esta temporada.

El Ferrari #51 era el coche mejor situado entre quienes seguían la estrategia convencional, pero el compañero de Giovinazzi, James Calado, perdió casi medio minuto cuando el motor no volvió a arrancar durante la segunda ronda de paradas en boxes.

Eso dejó al Cadillac #38 como líder virtual de la carrera, aunque los coches que seguían la estrategia alternativa seguían en la pelea. Así fue hasta que el pelotón volvió a reagruparse poco antes del ecuador de la prueba, cuando tuvo que salir el coche de seguridad para retirar restos de la pista.

Los que seguían la estrategia convencional obtuvieron una clara ventaja, con Earl Bamber al frente en el Cadillac #38 y Antonio Felix da Costa apareciendo como su rival más cercano con el Alpine #35.

En ese momento, de Vries ya había ascendido hasta la cuarta posición, con el trío de cabeza a tiro.

El neerlandés no tardó en superar al Aston Martin de Tom Gamble y posteriormente adelantó al Alpine de da Costa, colocándose justo detrás del líder Bamber, que rodaba con neumáticos desgastados.

A falta de dos horas y 15 minutos, de Vries realizó la maniobra decisiva al superar al Cadillac de Bamber para ponerse líder por primera vez.

Mientras el piloto de 31 años comenzaba a escaparse del resto, Bamber empezó a sufrir la presión del Alpine #36 de Jules Gounon, que había intercambiado posiciones con el coche hermano pilotado por da Costa. El Ferrari #50 también estaba metido de lleno en la batalla a esas alturas.

Bamber consiguió contener al Alpine para mantener la segunda posición, pero el Cadillac #38 cayó en la clasificación cuando realizó su siguiente entrada a boxes y completó una parada con servicio completo.

Justo cuando el orden en cabeza comenzaba a estabilizarse, volvió a salir el coche de seguridad para recuperar el Lexus RC F GT3 #78 de ASP, que se había detenido en pista con el capó abierto.

La carrera se reanudó cuando quedaban menos de 50 minutos, pero de Vries ejecutó a la perfección la resalida y parecía encaminarse hacia una cómoda victoria cuando su coche redujo la velocidad en pista debido a problemas técnicos.

Eso permitió a Molina colocarse líder de la carrera, después de que el español hubiera adelantado al Alpine #35 apenas unos minutos antes.

Milesi volvió a reducir la diferencia en los últimos compases, pero Molina resistió para conseguir la primera victoria de Ferrari en la categoría Hypercar desde las 24 Horas de Le Mans del año pasado.

Posteriormente, Milesi recibió una penalización de cinco segundos por una salida insegura de boxes, lo que permitió al Cadillac #38 ascender hasta la segunda posición. Pese a ello, el tercer puesto supuso el primer podio de Alpine en 2026.

El buen rendimiento mostrado por Aston Martin durante los entrenamientos y la clasificación se mantuvo en carrera, con Tom Gamble y Harry Tincknell terminando cuartos con el Valkyrie #007, por delante del Alpine #36 de Jules Gounon, Frederic Makowiecki y Victor Martins, que se quedó fuera de la lucha por el liderato después de detenerse justo antes del último coche de seguridad.

Sebastien Buemi llevó hasta la sexta posición al Toyota #8 que compartía con Ryo Hirakawa y Brendon Hartley gracias a una estrategia desfasada, después de que Hirakawa recibiera un drive-through cuando un fallo técnico provocó que superase el límite de velocidad en el pitlane.

Will Stevens, Jack Aitken y Ricky Taylor fueron los siguientes, séptimos con el Cadillac #12, mientras que una peculiar estrategia durante el último periodo de coche de seguridad ayudó a Andre Lotterer, Mathys Jaubert y Pipo Derani a terminar octavos con el Genesis GMR-001 #17.

Fue una remontada notable para el trío de Genesis después de que Lotterer cayese al fondo del pelotón durante la primera hora, cuando un contacto con el Ferrari #50 le hizo trompear y quedarse mirando en dirección contraria.

BMW nunca estuvo realmente en la pelea durante todo el evento de Austin, con Kevin Magnussen, Raffaele Marciello y Dries Vanthoor terminando novenos con el mejor de los dos M Hybrid V8 inscritos por el equipo oficial WRT.

El coche hermano pilotado por Rene Rast, Sheldon van der Linde y Robin Frijns acabó en una discreta 12ª posición, lo que significa que los dos equipos que llegaban al fin de semana liderando el campeonato —el BMW #20 y el Toyota #7— no sumaron ningún punto en Austin.

El top 10 lo completaron Loic Duval, Malthe Jakobsen y Theo Pourchaire con el Peugeot 9X8 #94.

El Ferrari #51, que había partido desde la pole, se vio perjudicado por el momento en el que apareció el último coche de seguridad, y Giovinazzi, Calado y Alessandro Pier Guidi recibieron la bandera a cuadros en 11ª posición.

Aston Martin se lleva la victoria en LMGT3

#27 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage AMR LMGT3: Ian James, Zacharie Robichon, Mattia Drudi Photo by: FIA WEC / DPPI

Heart of Racing transformó su prometedor rendimiento en clasificación en su primera victoria de LMGT3 de 2026, con Mattia Drudi, Ian James y Zacharie Robichon imponiéndose con el Aston Martin Vantage GT3 #27.

La carrera terminó convirtiéndose en un duelo directo entre el Aston Martin #27 y el Porsche 911 GT3 #91 de Manthey, pilotado por Ayanchan Guven, James Cottingham y Timur Boguslavisky.

Los dos Aston Martin que habían copado la primera fila de la parrilla perdieron posiciones inicialmente, mientras Proton se colocaba primero y segundo con sus dos Ford Mustang LMGT3.

Pero después de que el Ford #77, que lideraba la carrera, recibiera un drive-through por una infracción durante una FCY y el coche hermano perdiera terreno debido a daños, Cottingham colocó al Porsche #91 al frente de la carrera durante la segunda hora.

El Aston Martin #27 no tardó en recuperar el terreno perdido y comenzó a intercambiarse el liderato con el Porsche #91, con las estrategias de paradas en boxes, los VSC y las FCY entrando en juego.

El Aston Martin #27 llegó incluso a caer hasta la tercera posición en un momento de la carrera, por detrás del Mercedes-AMG GT3 #61 de Iron Lynx, pero el piloto oficial Drudi abrió una diferencia decisiva durante las dos últimas horas para imponerse por más de cinco segundos.

El Porsche #91 tuvo que conformarse con la segunda posición, mientras que Eduardo Barichello, Gray Newell y Jonny Adam colocaron a un segundo Aston Martin en el podio.

Simon Mann, Alessio Rovera y Francois Heirau terminaron cuartos con el Ferrari 296 GT3 #21 de AF Corse, mientras que Proton consiguió como mejor resultado una quinta posición con el Ford #77 compartido por Sebastian Priaulx, Ben Tuck y Eric Powell.

Tres sanciones diferentes dejaron al Mercedes #61 compartido por Rui Andrade, Martin Berry y Maxime Martin en sexta posición, después de que el trío se mostrara como un serio aspirante a la victoria durante los primeros compases.

Fue una carrera complicada para el Corvette Z06 GT3 #33 de TF Sport, líder del campeonato, ya que el lastre de éxito y un trompo en los primeros compases tras un contacto condenaron a Ben Keating, Nicky Catsburg y Jonny Edgar a la sexta posición.