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WEC COTA

Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV

El Mundial de Resistencia comienza la segunda parte de la temporada 2026 con el Lone Star Le Mans en Austin. Apunta los horarios para España y cómo verlo.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Vista general

El Mundial de Resistencia sigue adelante, y continúa en América. Después de las 6 Horas de Sao Paulo, este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, será el turno de la quinta cita de la temporada 2026: la Lone Star Le Mans en el Circuito de las Américas de Austin. Será la prueba que dé paso a la segunda mitad del curso, antes de poner rumbo a Fuji, Montmeló y Monza (recuerda que las visitas a Qatar y Bahrein están canceladas).

Recuerda:

El COTA acogerá una prueba de 6 horas en la que habrá mucha incertidumbre por ver cómo se desarrollarán las cosas en la categoría Hypercar, donde BMW y Toyota están luchando por el liderato, perseguidas por Ferrari. Además, los focos también estarán puestos en los ídolos locales de Cadillac, que tienen ganas de resarcirse tras Brasil. La marca de General Motors ha decidido contar este fin de semana con el ídolo local Ricky Taylor, a quien confiará el volante del coche #12 en sustitución de Alex Lynn.

Además, en LMGT3, será una cita clave para Corvette Racing, líder actual con el Z06 #33 de TF Sport pilotado por Jonny Edgar. Habrá que echar un ojo a sus rivales, empezando por el Porsche-Manthey #92 de los vigentes campeones Riccardo Pera y Richard Lietz, además de a BMW-WRT, Ferrari-AF Corse, Lexus-Akkodis y Ford-Proton.

Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) para España

Viernes 4 de septiembre 

-Entrenamientos Libres 1: 18:30h - 20:00h

-Entrenamientos Libres 2: 23:00 - 0:30h

Sábado 5 de septiembre

-Entrenamientos Libres 3: 18:00 - 19:00h

-Clasificación LMGT3: 22:00h - 22:12h

-Hyperpole LMGT3: 22:20h - 22:30h

-Clasificación Hypercar: 22:40h - 22:52h

-Hyperpole Hypercar: 23:00h - 23:10h

Domingo 6 de septiembre

-Carrera: 20:00h (6 Horas)

La actividad en pista comenzará el viernes 4, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, ambas de 90 minutos de duración, como siempre útiles para empezar a preparar bien tanto el asalto a la Hyperpole como la carrera del domingo.

El sábado 5 de septiembre estará la habitual última sesión de ensayos, de una hora, antes de la clasificación (a partir de las 22:00 de la noche), dividida primero entre los LMGT3 y después con los Hypercar, con Q1 y Hyperpole en ambos casos.

El domingo 6 de septiembre, la Lone Star Le Mans arrancará a la hora del almuerzo local, que con las 7 horas de diferencia horaria entre Austin y España será una carrera que arranque a las 20:00 horas de la tarde en nuestro país.

Cómo ver por TV las 8 Horas de Bahrein del WEC 2025 en España

En esta temporada 2026, puedes ver el Mundial de Resistencia y la Lone Star Le Mans en directo por televisión en España en Eurosport. Lo podrás hacer de dos maneras: en sus canales lineales (en Movistar +, DAZN, Vodafone) o en la aplicación de pago HBO MAX. Además, otra opción para seguir el WEC, aunque con retransmisiones en inglés y también pagando, es su propia plataforma, la web fiawec.tv (FIA WEC+).

En Austin, las sesiones de entrenamientos libres del viernes y del sábado se emitirán por FIA WEC +. El servicio del Mundial de Resistencia también emitirá la clasificación, como la app HBO Max. Y el domingo, la carrera se verá en Eurosport, en HBO Max y en FIA WEC +.

Así llega la general del WEC 2026 a Austin

Pos Piloto Puntos Italy Belgium France Brazil
1 United KingdomM. ConwayToyota Racing 75 15/3 10/5 50/1 -
1 JapanK. KobayashiToyota Racing 75 15/3 10/5 50/1 -
1 NetherlandsN. de VriesToyota Racing 75 15/3 10/5 50/1 -
2 NetherlandsR. FrijnsBMW M Team WRT 75 10/5 25/1 36/2 4/8
2 GermanyR. RastBMW M Team WRT 75 10/5 25/1 36/2 4/8
3 South AfricaS. van der LindeBMW M Team WRT 65 - 25/1 36/2 4/8
4 ItalyA. Pier GuidiFERRARI AF CORSE 57 19/2 - 20/5 18/2
4 United KingdomJ. CaladoFERRARI AF CORSE 57 19/2 - 20/5 18/2
4 ItalyA. GiovinazziFERRARI AF CORSE 57 19/2 - 20/5 18/2
5 SwitzerlandS. BuemiToyota Racing 56 25/1 1/10 30/3 -
5 New ZealandB. HartleyToyota Racing 56 25/1 1/10 30/3 -
5 JapanR. HirakawaToyota Racing 56 25/1 1/10 30/3 -
6 DenmarkK. MagnussenBMW M Team WRT 50 6/7 18/2 1 25/1
6 ItalyR. MarcielloBMW M Team WRT 50 6/7 18/2 1 25/1
7 BelgiumD. VanthoorBMW M Team WRT 44 - 18/2 1 25/1
8 United KingdomW. StevensCadillac Hertz Team JOTA 42 - 2/9 24/4 16/3
8 FranceN. NatoCadillac Hertz Team JOTA 42 - 2/9 24/4 16/3
8 SwitzerlandL. DeletrazCadillac Hertz Team JOTA 42 - 2/9 24/4 16/3
9 ChinaY. YifeiAF Corse 31 1/10 8/6 12/7 10/5
9 PolandR. KubicaAF Corse 31 1/10 8/6 12/7 10/5
9 United KingdomP. HansonAF Corse 31 1/10 8/6 12/7 10/5
10 United KingdomH. TincknellAston Martin THOR Team 30 2/9 12/4 8/8 8/6
10 United KingdomT. GambleAston Martin THOR Team 30 2/9 12/4 8/8 8/6
11 PortugalA. Felix da CostaAlpine Endurance Team 29 12/4 - 16/6 1/10
11 FranceC. MilesiAlpine Endurance Team 29 12/4 - 16/6 1/10
11 AustriaF. HabsburgAlpine Endurance Team 29 12/4 - 16/6 1/10
12 ItalyA. FuocoFERRARI AF CORSE 29 8/6 15/3 - 6/7
12 SpainM. MolinaFERRARI AF CORSE 29 8/6 15/3 - 6/7
12 DenmarkN. NielsenFERRARI AF CORSE 29 8/6 15/3 - 6/7
13 New ZealandE. BamberCadillac Hertz Team JOTA 16 4/8 - - 12/4
13 FranceS. BourdaisCadillac Hertz Team JOTA 16 4/8 - - 12/4
14 United KingdomR. GunnAston Martin THOR Team 16 - - 8/8 8/6
15 United KingdomJ. AitkenCadillac Hertz Team JOTA 12 - - - 12/4
16 United KingdomP. di RestaPEUGEOT TOTALENERGIES 6 - 6/7 - -
16 BelgiumS. VandoornePEUGEOT TOTALENERGIES 6 - 6/7 - -
16 New ZealandN. CassidyPEUGEOT TOTALENERGIES 6 - 6/7 - -
17 GermanyA. LottererGenesis Magma Racing 4 - 4/8 - -
17 BrazilP. DeraniGenesis Magma Racing 4 - 4/8 - -
17
M. JaubertGenesis Magma Racing
 4 - 4/8 - -
18 FranceF. MakowieckiAlpine Endurance Team 4 - - 4/10 -
18 FranceJ. GounonAlpine Endurance Team 4 - - 4/10 -
18 FranceV. MartinsAlpine Endurance Team 4 - - 4/10 -
19 FranceL. DuvalPEUGEOT TOTALENERGIES 3 - 1 2/11 -
19 DenmarkM. JakobsenPEUGEOT TOTALENERGIES 3 - 1 2/11 -
19 FranceT. PourchairePEUGEOT TOTALENERGIES 3 - 1 2/11 -
20 SpainA. RiberasAston Martin THOR Team 2 - - - 2/9
20 DenmarkM. SorensenAston Martin THOR Team 2 - - - 2/9
20 CanadaR. AngelisAston Martin THOR Team 2 - - - 2/9
21 United StatesR. TaylorCadillac WTR   - - - -
21 United StatesJ. TaylorCadillac WTR   - - - -
21 PortugalF. AlbuquerqueCadillac WTR   - - - -
21 FranceM. JaminetGenesis Magma Racing   - - - -
21 FranceP. ChatinGenesis Magma Racing   - - - -
21 SpainD. JuncadellaGenesis Magma Racing   - - - -

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