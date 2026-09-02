Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) y cómo ver en TV

El Mundial de Resistencia sigue adelante, y continúa en América. Después de las 6 Horas de Sao Paulo, este fin de semana, del 4 al 6 de septiembre, será el turno de la quinta cita de la temporada 2026: la Lone Star Le Mans en el Circuito de las Américas de Austin. Será la prueba que dé paso a la segunda mitad del curso, antes de poner rumbo a Fuji, Montmeló y Monza (recuerda que las visitas a Qatar y Bahrein están canceladas).

El COTA acogerá una prueba de 6 horas en la que habrá mucha incertidumbre por ver cómo se desarrollarán las cosas en la categoría Hypercar, donde BMW y Toyota están luchando por el liderato, perseguidas por Ferrari. Además, los focos también estarán puestos en los ídolos locales de Cadillac, que tienen ganas de resarcirse tras Brasil. La marca de General Motors ha decidido contar este fin de semana con el ídolo local Ricky Taylor, a quien confiará el volante del coche #12 en sustitución de Alex Lynn.

Además, en LMGT3, será una cita clave para Corvette Racing, líder actual con el Z06 #33 de TF Sport pilotado por Jonny Edgar. Habrá que echar un ojo a sus rivales, empezando por el Porsche-Manthey #92 de los vigentes campeones Riccardo Pera y Richard Lietz, además de a BMW-WRT, Ferrari-AF Corse, Lexus-Akkodis y Ford-Proton.

Horarios del WEC en Austin (Lone Star Le Mans 2026) para España

Viernes 4 de septiembre

-Entrenamientos Libres 1: 18:30h - 20:00h

-Entrenamientos Libres 2: 23:00 - 0:30h

Sábado 5 de septiembre

-Entrenamientos Libres 3: 18:00 - 19:00h

-Clasificación LMGT3: 22:00h - 22:12h

-Hyperpole LMGT3: 22:20h - 22:30h

-Clasificación Hypercar: 22:40h - 22:52h

-Hyperpole Hypercar: 23:00h - 23:10h

Domingo 6 de septiembre

-Carrera: 20:00h (6 Horas)

La actividad en pista comenzará el viernes 4, con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, ambas de 90 minutos de duración, como siempre útiles para empezar a preparar bien tanto el asalto a la Hyperpole como la carrera del domingo.

El sábado 5 de septiembre estará la habitual última sesión de ensayos, de una hora, antes de la clasificación (a partir de las 22:00 de la noche), dividida primero entre los LMGT3 y después con los Hypercar, con Q1 y Hyperpole en ambos casos.

El domingo 6 de septiembre, la Lone Star Le Mans arrancará a la hora del almuerzo local, que con las 7 horas de diferencia horaria entre Austin y España será una carrera que arranque a las 20:00 horas de la tarde en nuestro país.

Cómo ver por TV las 8 Horas de Bahrein del WEC 2025 en España

En esta temporada 2026, puedes ver el Mundial de Resistencia y la Lone Star Le Mans en directo por televisión en España en Eurosport. Lo podrás hacer de dos maneras: en sus canales lineales (en Movistar +, DAZN, Vodafone) o en la aplicación de pago HBO MAX. Además, otra opción para seguir el WEC, aunque con retransmisiones en inglés y también pagando, es su propia plataforma, la web fiawec.tv (FIA WEC+).

En Austin, las sesiones de entrenamientos libres del viernes y del sábado se emitirán por FIA WEC +. El servicio del Mundial de Resistencia también emitirá la clasificación, como la app HBO Max. Y el domingo, la carrera se verá en Eurosport, en HBO Max y en FIA WEC +.