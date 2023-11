Las Damas de Hierro hicieron su sueño realidad: "¡Nunca nos rendimos!"

¡Las Damas de Hierro (Iron Dames) por fin lo han conseguido! En las 8 Horas de Bahrein, la alineación íntegramente femenina consiguió su tan esperada primera victoria en el Campeonato del Mundo de Resistencia, justo en la prueba final de la temporada 2023 y de la clase LMGTE AM.

Ya en la temporada anterior, cuando competían con el Ferrari 488, Sarah Bovy, Michelle Gatting y Rahel Frey habían subido varias veces al podio, pero el éxito se les había esfumado en varias ocasiones por los pelos y dejó una gran sensación de amargura.

Tras cambiar a Porsche, las chicas respaldadas por el equipo Iron Lynx volvieron a demostrar su carácter, especialmente en la clasificación, donde Bovy se hizo más de una vez con la pole position, algo que también ocurrió en la clasificación de Sakhir este viernes.

"Realmente quiero dedicárselo a Deborah Mayer, por toda la confianza y libertad de acción que nos da: ella es la razón por la que estoy aquí. Estoy muy contenta de haber conseguido la última pole de GTE, que era extremadamente difícil", declaró la belga tras la sesión cronometrada.

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

"Como en todas las demás categorías, hemos sufrido con la elección de neumáticos, cómo gestionarlos, cómo tener suficiente rendimiento, pero al mismo tiempo no gastarlos demasiado. Tengo que dar las gracias a nuestros ingenieros y a nuestro equipo de mecánicos, que han hecho un trabajo increíble para darme un coche que era realmente bueno y rápido para conseguir un buen tiempo por vuelta".

"Esa es otra prueba de que la clasificación, aunque sea de una sola piloto, es un esfuerzo de equipo. Todas las decisiones que tomamos juntos son las que nos darán el resultado final".

Foto: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

En el desierto, la carrera había comenzado con el 911 #60 de sus compañeros masculinos robándoles el liderato al inicio, pero a falta de menos de dos horas y media para el final, el abandono de Matteo Cressoni y Alessio Picariello por indisposición de su compañero Claudio Schiavoni devolvió el liderato al Porsche rosa.

No fue un final fácil, ya que Gatting tuvo que lidiar con un descenso en el rendimiento de los neumáticos sobre el hostil asfalto abrasivo del circuito de Sakhir y, tras ella, el Aston Martin #777 de D'Station Racing le alcanzó rápidamente, recortándole 15" en apenas unas vueltas.

La tensión también era evidente en los rostros del dúo Bovy-Frey, que permanecían en boxes con caras tensas mientras su compañera apretaba los dientes para mantener detrás al Vantage hasta la línea de meta, logrando después de tantos intentos un éxito que huele a liberación y consagración, recibido entre abrazos, gritos y lágrimas de emoción por el duro trabajo realizado durante años.

"La carrera ha sido sin duda una carrera de gestión de neumáticos y creo que lo hemos hecho bastante bien. Anticipamos las condiciones de carrera, el hecho de que se iba a hacer de noche, e intentamos sacarles el máximo partido para el final", añadió Bovy.

"En mi stint, porque también estuve en la salida, no sabíamos qué esperar con esas temperaturas, pero al final el ritmo estaba ahí. Creo que todo el equipo ha hecho un buen trabajo y estoy muy orgullosa de todos. Hemos trabajado duro para conseguir este resultado y por fin ha llegado: nuestra primera victoria en el WEC. Ha sido una larga espera, pero todos estamos muy contentos".

Frey también declaró: "Creo que toda la clase GTE ha dado un espectáculo este fin de semana y eso es lo que todos queremos ver, así que doy las gracias a todos nuestros rivales por mantenernos ocupadas y mantener la presión. Creo que hoy hemos demostrado que no nos derrumbamos fácilmente bajo presión".

"Conseguir esta victoria después de cinco años es realmente emocionante y la usaremos como plataforma de lanzamiento con la esperanza de estar en la parrilla de 2024. Nuestro objetivo es siempre hacer más fuerte al equipo. Ver que somos capaces de ganar con las Iron Dames al más alto nivel de las carreras GT me hace sentir muy orgullosa", afirma.

"También espero que esta experiencia la vean las generaciones más jóvenes. Tenemos chicas jóvenes en camino, es un proyecto en el que estoy muy involucrada y del que me siento orgullosa. Sin embargo, sigo siendo piloto, me encantan las carreras y quiero seguir haciéndolo, luchando por más victorias".

Gatting, por su parte, explica la parte final, que ciertamente no fue fácil: "El último stint fue estresante para mí en el coche, pero al final, las indicaciones que recibía de nuestro ingeniero me ayudaron a mantener la calma. En un momento dado vi que el Aston Martin #777 estaba muy cerca. Apreté un poco más para aumentar la diferencia y finalmente, con el tráfico, conseguí aumentarla, sintiéndolo bastante controlado".

"Para ser sincera, he disfrutado de la última vuelta con este coche. Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de pilotar el Porsche este año. Conseguir por fin esta victoria es algo que queríamos desde hace mucho tiempo y es muy emocionante para todos nosotros. Esto es exactamente lo que queremos: demostrar que podemos competir exactamente en las mismas condiciones que los demás y que estamos aquí para ganar carreras".

#85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

Deborah Mayer, directora del programa Radiant, explicó: "¡Qué día tan increíble para las Damas de Hierro! Es difícil expresar con palabras tanta alegría y emoción. Esta primera victoria en el WEC es un momento muy especial para mí, porque da todo el crédito al propio proyecto y a la pasión, dedicación y trabajo duro de todas las personas del equipo, tanto en la pista como entre bastidores. Quiero rendir homenaje a todos y cada uno de ellos, es un momento histórico también para ellos".

"Es una victoria en un mundial, pero también familiar. El proyecto Iron Dames se fundó con la convicción de que las mujeres podían destacar en un mundo percibido como tan masculino como el automovilismo, y estamos increíblemente orgullosas de los logros de Sarah, Rahel y Michelle".

"Desde su debut como Iron Dames, han demostrado una notable determinación, espíritu de equipo y la voluntad de no rendirse nunca; esta victoria las recompensa. Están demostrando que los sueños no tienen barreras si te ponen los medios para alcanzarlos. Que este día inspire a otras mujeres de todo el mundo a no renunciar nunca a aquello en lo que creen".