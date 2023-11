WEC Bahrein: El Toyota #8 se lleva el título ganando la carrera

Brendon Hartley, Sebastien Buemi y Ryo Hirakawa nunca vieron amenazada su victoria en las 8 Horas de Bahrein y, a la postre, el título del Mundial de Resistencia 2023, ya que el Toyota #8 lideró durante toda la carrera para defender con éxito su corona de 2022.

El resultado de la última cita del año se decidió en la salida, cuando Earl Bamber, de Cadillac, bloqueó y se pasó en la curva 1 después de salir tercero, provocando el trompo del Toyota #7 de Mike Conway, que intentaba consolidar la segunda posición tras el coche #8 de Buemi, que ocupaba la pole.

Aunque Conway fue capaz de remontar hasta la tercera posición apenas una hora después del inicio de la carrera, y Kamui Kobayashi impulsó al equipo hasta la segunda plaza cuando tomó el relevo del británico, el #7 nunca tuvo el ritmo suficiente para recortar la diferencia de 30 segundos que Buemi había conseguido en los dos primeros stints.

De hecho, Hartley, Buemi y Hirakawa acabaron aumentando su ventaja al frente del pelotón durante el resto de la carrera, logrando su segunda victoria de la temporada por un margen de 47 segundos para celebrar su título por todo lo alto.

Fue el cuarto éxito en el Mundial de Resistencia tanto para Hartley como para Buemi, y el segundo para Hirakawa, con este último continuando su porcentaje de títulos al 100 por 100 después de unirse a la categoría en 2022 para sustituir a Kazuki Nakajima.

Conway, Kobayashi y 'Pechito' López tuvieron que reconocer su derrota en la lucha por el campeonato a pesar de ganar más carreras que el otro Toyota, cuatro frente a dos, pero su abandono en las 24 Horas de Le Mans, que puntuaron doble, les costó la oportunidad de repetir su éxito de 2021.

Ferrari emergió como el rival más cercano de Toyota en una carrera en la que la degradación de los neumáticos jugó un papel importante en la determinación del orden, con Miguel Molina, Antonio Fuoco y Will Stevens terminando en la tercera plaza en el mejor de los 499P LMH.

Eso fue después de que los dos Ferraris se rozaran en la penúltima hora, con Fuoco y Alessandro Pier Guidi llegando a tocarse poco después de que el italiano ganara una posición al entrar en boxes una vuelta más tarde en el coche #51.

Fuoco fue capaz de distanciarse y devolver a Ferrari al podio tras su decepcionante actuación en Fuji, mientras que Pier Guidi cayó hasta la sexta posición en el coche que compartía con James Calado y Antonio Giovinazzi.

El cuarto puesto fue para el equipo privado Jota, tras una impresionante actuación de Antonio Felix da Costa, Will Stevens y Yifei Ye con su Porsche 963 LMDh. Jota llegó a ser tercero antes de que un drive-through de penalización mermara sus esperanzas de conseguir su primer podio en la categoría Hypercar. Sobre la sanción, se entendió que Da Costa, que dejará el WEC en 2024 para centrarse en el programa de Fórmula E de Porsche, se había reincorporado a la pista de forma insegura tras salirse en la curva 1, en la sexta hora.

Stevens dio caza a Fuoco en la última hora después de hacerse cargo del coche de Da Costa, pero se quedó a menos de un segundo de arrebatarle el tercer puesto al piloto de Ferrari.

Andre Lotterer, Kevin Estre y Laurens Vanthoor terminaron en quinta posición en el mejor de los dos Porsche Penske 963 LMDh oficiales. Vanthoor se vio retrasado en la salida por la colisión entre Bamber y Conway, cayendo a la novena plaza y cerca del final del pelotón de Hypercars, pero el #6 fue capaz de recuperarse gradualmente del contratiempo para terminar detrás del Jota.

El Porsche #5, de Michael Christensen, Dane Cameron y Frederic Makowiecki, finalizó séptimo, por detrás del Ferrari #51, después de recibir dos penalizaciones de cinco segundos por no respetar banderas amarillas.

Más atrás, fue otra carrera complicada para Peugeot y su radical 9X8, que recibirá una importante actualización en 2024, con el mejor de sus dos coches, pilotado por Gustavo Menezes, Loic Duval y Nico Muller, octavo a dos vueltas de la cabeza. Un drive-through por infringir las normas del FCY dejó al #93 de Mikkel Jensen, Paul di Resta y Jean-Eric Vergne noveno, por delante del Proton Porsche de Neel Jani, Gianmaria Bruni y Harry Tincknell.

Cadillac nunca pudo recuperarse de la penalización de 60 segundos a Bamber por chocar con el Toyota de Conway en la salida, relegándole a él y a sus compañeros Richard Westbrook y Alex Lynn a la undécima, a tres vueltas del liderato.

WRT triunfa en LMP2 en las 8 Horas de Bahrein 2023

El último título de LMP2 en el WEC fue para WRT, después de que Louis Deletraz, Robert Kubica y Rui Andrade remontaran desde la décima posición para anotarse su tercera victoria de la temporada en el ORECA 07 #41. El equipo belga acabó con un doblete de 1-2 en la carrera.

Robin Frijns, Ferdinand Habsburg y Sean Gelael finalizaron nueve segundos por detrás en el coche #31. El #41 llegó a Bahréin con una ventaja de 33 puntos sobre el equipo ganador de las 24 Horas de Le Mans, Inter Europol, con 39 por repartirse entre la clasificación y la carrera.

Sin embargo, el Inter Europol nunca llegó a estar en cabeza, y una breve detención en la cuarta hora con Albert Costa acabó con cualquier posibilidad de dar un vuelco en la lucha por el título. El español, Jakub Smiechowski y Fabio Scherer quedaron finalmente sextos en el ORECA #34.

El último puesto del podio fue para el JOTA #28 de Pietro Fittipaldi, Oliver Rasmussen y David Heinemeier-Hansson, que al igual que los dos coches de WRT completó la carrera con 10 paradas en boxes frente a las 11 de la mayoría de los LMP2.

Los primeros compases de la carrera fueron liderados por el equipo Vector después de que Gabriel Aubry pudiera evitar el accidente de la primera vuelta provocado por el choque del Oreca #22, de United Autosports con Phil Hanson, contra el Vanwall LMH de Tristan Vautier. Vautier fue tocado por el poleman Tom Blomqvist, que ya había perdido posiciones después de salirse en la curva 1 en el #23 de United Autosports.

Pero la sorprendente victoria de Vector no llegó a producirse, ya que el equipo fue penalizado con 90 segundos de stop and go por utilizar neumáticos con una presión inferior a la permitida. El ORECA #10 acabaría retirándose de la carrera por un problema con el acelerador en la última hora.

Los problemas de Vector permitieron al coche #23 retomar increíblemente el liderato, sólo para que el mismo castigo de presión de neumáticos dejara a Blomqvist, Oliver Jarvis y Joshua Pierson octavos en la tanla final.

Iron Dames pone fin a la era GTE en el WEC con una victoria

El equipo Iron Dames se adjudicó su primera victoria en la carrera de despedida del WEC para los coches GTE, con Sarah Bovy, Michelle Gatting y Rahel Frey llevándose los máximos honores en el Porsche 911 RSR-19 #85. El trío, que había quedado en segunda posición dos veces en 2022 a los mandos de un Ferrari 488 GTE, superó al Aston Martin Vantage GT3 #777 D'station de Tomonobu Fujii, Casper Stevenson y Liam Talbot por 5 segundos tras salir desde la pole.

La mayor parte de la carrera estuvo liderada por el equipo Iron Lynx, con Alessio Picarellio y Matteo Cresini realizando unos rápidos stint al volante del Porsche 911 RSR-19 #56. Sin embargo, Claudio Schiavoni se sintió indispuesto y no pudo ponerse al volante para completar el tiempo de conducción de 2 horas y 20 minutos requerido para un piloto de categoría bronce de la FIA, por lo que el equipo se vio obligado a retirar el coche al final de la sexta hora.

Esto llevó a Iron Dames al liderato, una posición que el equipo femenino mantuvo hasta que ondeó la bandera a cuadros. El podio lo completaron Ian James, Daniel Mancinelli y Alex Riberas en el Aston de Heart of Racing. El trío de Corvette formado por Ben Keating, Nicky Catsburg y Nicolas Varrone completó su temporada de campeón en séptima posición.