El equipo femenino Iron Dames se retira del WEC tras cinco temporadas

Iron Dames ha anunciado su salida del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) al final de la temporada 2025, poniendo fin a un ciclo de cinco años en la serie.

La organización italo-suiza ha alineado pilotos exclusivamente femeninas en el WEC desde 2021, compitiendo con diversos modelos dentro de las categorías GT.

Pero antes de la publicación de la lista oficial de inscritos para 2026, prevista para principios de diciembre, el equipo confirmó que no ha presentado una solicitud para competir en la clase LMGT3 del próximo año.

Iron Dames señaló que la decisión se basa en consideraciones estratégicas, al tiempo que enfatizó que continuará compitiendo en otros ámbitos del automovilismo.

El equipo comunicará sus planes exactos para 2026 en una fecha posterior.

"La lista de inscritos del FIA WEC se dará a conocer pronto —y cuando lo haga, no verán una inscripción de Porsche bajo el nombre de Iron Dames”, declaró en un comunicado".

"Sabemos que esto puede sorprender y puede resultar emotivo para algunos de nuestros aficionados. Pero es un cambio intencionado —uno que refuerza nuestra visión a largo plazo".

"Este es el siguiente paso de un proyecto orientado al rendimiento que nunca deja de evolucionar y redefinir lo habitual".

"Desde 2021 en el FIA WEC, Iron Dames ha estado en la cima del automovilismo de resistencia mundial —demostrando que el talento no tiene género, que la determinación mueve montañas y que las mujeres pertenecen al escenario más grande del deporte motor".

"Como la única alineación femenina durante cinco temporadas, no solo participamos —redefinimos la narrativa y dejamos una huella cultural, con momentos inolvidables como la histórica victoria en Bahréin en 2023".

"Correr es nuestro terreno, nuestra motivación y sigue siendo una de nuestras fronteras más fuertes —y sí— estaremos en muchos circuitos en 2026, con damas y jóvenes talentos reforzando el futuro del proyecto. El espíritu de Iron Dames nunca ha vivido solo en una parrilla".

"Nuestro camino nos enseñó que quedarse quieto nunca es una opción".

"Nuestro propósito vive en el siguiente paso —en la misión de seguir subiendo, seguir inspirando, seguir soñando a lo grande".

"Lo que comenzó en pista se ha convertido en un movimiento poderoso —que llega mucho más allá del automovilismo— y ustedes forman parte de él".

"Su apoyo impulsa todo lo que hacemos —hoy y mañana".

Durante varios meses se ha informado que DC Racing Solutions, la empresa matriz detrás de Iron Dames, Iron Lynx y Prema Racing, ha enfrentado dificultades financieras.

Tras la ruptura de Iron Lynx con Lamborghini a finales de 2024, la creciente incertidumbre en torno al programa de IndyCar de Prema y la reciente subasta de una colección de coches vinculada a Claudio Schiavoni, el cierre del proyecto de Iron Dames en el WEC marca el cuarto revés importante para un proyecto de DC Racing Solutions en los últimos 18 meses.

Iron Dames debutó en el WEC en 2021 mediante una colaboración con la organización hermana Iron Lynx, compitiendo con el Ferrari 488 GTE en la clase GTE Am.

Su temporada de consolidación llegó en 2023 con el cambio al Porsche 911 RSR-19, cuando Sarah Bovy, Michelle Gatting y Rahel Frey lograron una histórica victoria en GTE Am en Bahréin y terminaron segundas en el campeonato.

Iron Dames permaneció en el WEC tras la introducción de las regulaciones GT3, pasando al Lamborghini Huracan GT3 Evo2 y logrando un mejor resultado de cuarto en Le Mans.

Cuando la asociación de Iron Lynx con Lamborghini terminó a finales de 2024 y se alió con Mercedes, Iron Dames tomó un camino independiente, asociándose con el vigente campeón Manthey para su segunda inscripción con el Porsche 911 GT3 R.

Frey y Gatting continuaron en el equipo, mientras que Celia Martin debutó en el WEC en lugar de Bovy.

Pero mientras la otra inscripción de Manthey, con Ryan Hardwick, Richard Lietz y Riccardo Pera, se llevaba el título, el trío de Iron Dames solo consiguió un top cinco en toda la temporada con el Porsche #85.

Fuera del WEC, Iron Dames ha mantenido una presencia regular en la European Le Mans Series y la Le Mans Cup, además de participar en algunas carreras del IMSA SportsCar Championship.

Iron Dames ha tenido especial éxito en la ELMS, logrando victorias en cada una de las últimas tres temporadas. Su inscripción para la ELMS 2025 incluía a Gatting, Martin y Bovy.

A pesar de la salida de Iron Dames, se espera que Manthey continúe en la clase LMGT3 el próximo año con un equipo Porsche de dos coches.

