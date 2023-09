Vettel, en conversaciones para aterrizar en el WEC en 2024

El director del equipo Jota, Sam Hignett, ha confirmado a Motorsport.com que la escudería británica se ha puesto en contacto con Sebastian Vettel para que se una a su programa para el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) en 2024, en el que estarán presentes con un par de prototipos Porsche 963 LMDh.

Hignett ha subrayado que las conversaciones con el alemán sobre una posible llegada al WEC y un debut en las 24 Horas de Le Mans están en la primera fase de la negociación y que obviamente todavía no se ha cerrado ningún acuerdo.

"Estamos hablando con Seb Vettel], hay conversaciones, pero no hay nada cerrado", dijo. "No hay ningún tipo de contrato firmado y desde luego no ha probado uno de nuestros coches".

El alemán, que puso fin a su carrera en la Fórmula 1 a finales de 2022, se ha negado en varias ocasiones a descartar la posibilidad de algún tipo de regreso al mundo del automovilismo.

Reconoció que seguía en condiciones de competir a principios de este mes y durante el transcurso del Gran Premio de Japón del pasado fin de semana admitió que echa de menos "la increíble sensación" de conducir un coche de Fórmula 1.

Sin embargo, rechazó la posibilidad de un posible regreso al Gran Circo a corto plazo: "Por ahora no, la Fórmula 1 fue el centro de mi vida durante mucho tiempo, pero una vez que te vas, te das cuenta aún más de lo grande que es el resto del mundo y de lo pequeña que es en cierto modo la Fórmula 1".

Jota, por otro lado, también ha dejado claro que puede elegir la alineación de su segundo 963 completamente a su gusto, ya que no necesita contratar a pilotos de pago.

El segundo coche, al igual que el primero, estará respaldado por el gigante del alquiler de coches Hertz, con cuyos distintivos colores dorados estarán muy presentes en ambos prototipos.

Hignett habló de las iniciativas medioambientales de Jota como parte de su propuesta a Vettel, quien en Suzuka tuvo una fuerte presencia en su papel de embajador del gran proyecto medioambiental BeesandApple.

"La sostenibilidad es importante para nosotros como equipo, por eso nuestro hospitality en Le Mans funcionó con energía solar", dijo. "Sabemos que eso también es importante para Seb".

Hignett reveló que Jota cuenta con una "larga lista de pilotos" para su primera participación con dos coches en la categoría de Hypercars el año que viene: "Estamos hablando con mucha gente, algunos están muy arriba en la lista y otros no tanto".

Se sabe que otro campeón del mundo de Fórmula 1, como es Jenson Button, también está en la lista, mientras que Hignett volvió a confirmar que Robert Kubica, que este año está en el WEC al volante de un P2 con WRT, también está en conversaciones con el equipo.

Jota, tres veces ganador de la categoría LMP2 en Le Mans, regresó a la máxima categoría de la resistencia esta temporada con el primer Porsche 963 cliente que compite en el WEC.

Nunca ha ocultado su intención de contar con dos Porsches el año que viene y confirmó a principios de este mes que ya tiene un segundo coche encargado para 2024.

