Toyota no entiende por qué no se limita a los LMP2 en el WEC

Pascal Vasselon, director técnico de Toyota Gazoo Racing Europa, se mostró "sorprendido por la situación" después de que los responsables del reglamento del WEC, la FIA y el Automobile Club de l'Ouest, anunciaran el miércoles que el equilibrio entre los coches que compiten en la nueva categoría Hypercar y los LMP2 se mantendría sin cambios para la carrera del sábado.

El martes por la noche, tras los dos días de pruebas del Prólogo del WEC, el francés aseguró que Toyota presionaría para que los responsables del reglamento revisaran que los LMP2 fueran más lentos que los coches que compiten en la nueva clase superior del campeonato.

En la FP1 de las 6h de Spa del jueves, el LMP2 de United Autosport superó al resto de la parrilla y el primer Toyota fue 7º, a 0,491. En cambio, en la FP2, el Alpine LMP1 (único rival de la marca japonesa en esta primera cita) lideró la tabla por 0,035 segundos ante el Toyota #8, con el #7 a 1,321 en séptima posición. En la FP3 del viernes, Toyota logró el doblete con 1,243 de ventaja sobre el LMP2 #22 de United Autosport.

"La estratificación no es nuestra responsabilidad, así que esperábamos que se solucionara; obviamente no ha sido así", dijo a Motorsport.com.

Los LMP2 ocuparon las tres primeras posiciones en la tabla de tiempos combinada tras las cuatro sesiones de los dos días del Prólogo, con el mejor de los Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar a medio segundo de la cabeza.

Todo ello a pesar de la serie de medidas introducidas este año y el anterior para reducir el ritmo de los LMP2.

Vasselon cuestionó los comentarios del director técnico del ACO, Thierry Bouvet, cuando se anunció el miércoles que no se harían cambios.

Bouvet señaló que el requisito de los LMP2 de correr con una configuración aerodinámica de baja carga para las 24 Horas de Le Mans en todos los eventos del WEC esta temporada había compensado en gran medida una reducción de potencia de 50 kW o 65 CV como resultado de la naturaleza de alta velocidad del circuito de Spa.

"Estamos hablando de dos categorías que tienen que estar en diferentes niveles de juego", dijo Vasselon. "No debemos hablar de una pista u otra; no hay que dejarlo al azar".

Vasselon reiteró su creencia de que la idea de que los coches diseñados según las reglas de LMH, que se configuraron para producir prototipos cinco segundos por vuelta más lentos que sus predecesores, los LMP1, deberían ser más rápidos que los LMP2 sin lugar a dudas.

Cuando se le preguntó si la decisión de no hacer cambios para Spa contradecía eso, respondió: "Sigo pensando que todo el mundo quiere una diferencia clara entre las dos categorías, pero no puedo hacer más comentarios".

Vasselon añadió, aparentemente en broma, que era positiva la decisión de dejar el reglamento técnico de Hypercar y LMP2 sin cambios para este fin de semana.

"Hemos pasado de tener un competidor [el Alpine A480] a 15", dijo. "Somos gente positiva y eso es positivo, aunque no entendamos la visión que hay detrás".

La FIA y el ACO declararon el miércoles que no se tomará ninguna decisión sobre la estratificación de las clases hasta que no se hayan revisado los datos de la primera ronda en Spa. No ofrecieron ninguna indicación sobre lo que se podría hacer para ralentizar aún más la actual generación de LMP2.

El plan inicial era ralentizar los coches de la segunda categoría de prototipos con una reducción de 30 kW o 40 CV en la potencia del motor y un cambio al control de neumáticos proporcionados por Goodyear.

Posteriormente, a principios de abril, se anunció que la potencia del motor Gibson V8 monomarca se reduciría en otros 20 kW o 25 CV y que el peso mínimo se incrementaría de 930 a 950 kg, junto con la exigencia de que los coches lleven sus kits de carrocería de baja carga aerodinámica.

Vasselon sugirió que sería problemático intentar hacer que los Toyota fueran más rápidos y dijo que no era posible validar el V6 biturbo del GR010 con una mayor potencia en un periodo corto y que una reducción del peso mínimo requeriría la modificación de elementos de largo plazo.

Las 6 Horas de Spa del WEC comienzan el sábado 1 de mayo a las 13.30 hora peninsular española. Todas las sesiones del evento se retransmitirán en directo en Motorsport.tv.