Le Mans - Un Safety Car al llegar la noche altera la calma; Toyota lidera en la hora 8

Le Mans.- Antes de cumplirse la hora ocho, llegó algo que muchos se estaban preguntando: ¿de verdad no habrá Safety Car este año? Pero una salida de pista del Ferrari 296 #54 de Vista AF Corse, que se quedó atascado en la grava de las Esses de la Forêt, tras un toque con el Ford Mustang #88 en manos de Gianmarco Levorato, provocó la primera aparición del coche de seguridad.

Ese Safety Car supuso un golpe de efecto a la carrera, puesto que todos los coches de cabeza aprovecharon para pasar por el pitlane para repostar. Más allá de eso, y de que el sistema de coche de seguridad de Le Mans reagrupará a todos, el líder es el Toyota #8, que desde el inicio había seguido una estrategia alternativa al parar antes que sus rivales.

Con estas paradas bajo SC, ya están todas las estrategias ajustadas, así que el Toyota es líder confirmado, por delante del BMW #20 y de los dos Cadillac, con el #12 tercero por delante del #38. ¡Menuda madrugada se espera!

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Al haber entrado todos en boxes para repostar con la salida del coche de seguridad, de hecho estos coches se han reajustado a nivel estratégico, cuando hasta ese momento los dos V-Series.R estaban aplicando una gestión del depósito de combustible diferente a la de Toyota y BMW.

A la hora de publicar esto, se mantenía en pista el Ferrari #50, que poco antes de la neutralización también recibió una amonestación por un riesgo que corrió Nicklas Nielsen durante una fase de adelantamiento, en la que su 499P se salió prácticamente con las cuatro ruedas fuera de la pista. Con el quinto puesto provisional, es el coche de los del Cavallino mejor posicionados por el momento, recordemos, el de Miguel Molina.

A pesar de un error, con una salida de pista en Mulsanne justo antes del coche de seguridad, en cabeza de la clase LMP2 sigue estando el #30 de Duqueine, con el #343 de Inter Europol. En el baile de las paradas en boxes, por su parte, el #26 de Vector Sport se aupó a la tercera posición, mientras que en lo más alto de la Pro-Am se encontraba el #14 de TDS Racing.

La categoría en la que el coche de seguridad parece haber alterado más el equilibrio por ahora es la GT3, ya que los dos Lexus de Akkodis ASP, que dominaban la carrera, han entrado en boxes, pero también el Porsche #91 de Manthey DK Engineering ha sufrido un pinchazo en el neumático trasero izquierdo. En cierto sentido, podemos decir que, a pesar de la mala suerte, a ese equipo le ha salido bien, ya que con bandera verde lo habría pagado mucho más caro. En cabeza se ha situado, en cambio, el Aston Martin #27 de Heart of Racing, el que salió desde la pole.

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Clasificación de las 24 Horas de Le Mans tras las 8 primeras horas

POS # Cat Equipo MARCA PARADAS 1 8 HC Toyota Racing TOY 11 2 20 HC BMW M Team WRT BMW 11 3 12 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD 12 4 38 HC Cadillac Hertz Team Jota CAD 11 5 51 HC Ferrari AF Corse FER 10 6 101 HC Cadillac WTR CAD 11 7 50 HC Ferrari AF Corse FER 11 8 7 HC Toyota Racing TOY 10 9 83 HC AF Corse FER 11 10 19 HC Genesis Magma Racing GEN 10 11 17 HC Genesis Magma Racing GEN 10 12 007 HC Aston Martin Thor Team AST 11 13 36 HC Alpine Endurance Team ALP 11 14 35 HC Alpine Endurance Team ALP 11 15 009 HC Aston Martin Thor Team AST 10 16 94 HC Peugeot TotalEnergies PEU 11 17 93 HC Peugeot TotalEnergies PEU 10 18 40 HC BMW M Team WRT BMW 10 19 30 LMP2 Duqueine Team ORE 10 20 343 LMP2 Inter Europol Competition ORE 10 21 26 LMP2 Vector Sport ORE 10 22 43 LMP2 Inter Europol Competition ORE 11 23 9 LMP2 Proton Competition ORE 11 24 37 LMP2 CLX Motorsport ORE 10 25 13 LMP2 Forester Racing by Panis ORE 11 26 24 LMP2 Nielsen Racing ORE 11 27 14 LMP2 TDS Racing ORE 11 28 11 LMP2 IDEC Sport ORE 12 29 99 LMP2 AO by TF ORE 11 30 22 LMP2 United Autosports ORE 11 31 4 LMP2 Crowdstrike Racing by APR ORE 10 32 25 LMP2 Algarve Pro Racing ORE 10 33 183 LMP2 AF Corse ORE 11 34 3 LMP2 — ORE 11 35 44 LMP2 Proton Competition ORE 11 36 222 LMP2 RD Limited ORE 11 37 27 GT3 United Autosports ORE 11 38 74 GT3 Heart of Racing Team AST 11 39 21 GT3 Kessel Racing FER 11 40 77 GT3 Vista AF Corse FOR 11