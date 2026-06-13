Le Mans - Un Safety Car al llegar la noche altera la calma; Toyota lidera en la hora 8
Un Safety Car antes de la hora 8 agrupó todas las estrategias y Toyota lidera las 24 Horas de Le Mans 2026, delante del BMW #20 y los dos Cadillac antes de una apasionante madrugada.
#8 Toyota Racing Toyota TR010 Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa
Foto de: Marc Fleury
Le Mans.- Antes de cumplirse la hora ocho, llegó algo que muchos se estaban preguntando: ¿de verdad no habrá Safety Car este año? Pero una salida de pista del Ferrari 296 #54 de Vista AF Corse, que se quedó atascado en la grava de las Esses de la Forêt, tras un toque con el Ford Mustang #88 en manos de Gianmarco Levorato, provocó la primera aparición del coche de seguridad.
Ese Safety Car supuso un golpe de efecto a la carrera, puesto que todos los coches de cabeza aprovecharon para pasar por el pitlane para repostar. Más allá de eso, y de que el sistema de coche de seguridad de Le Mans reagrupará a todos, el líder es el Toyota #8, que desde el inicio había seguido una estrategia alternativa al parar antes que sus rivales.
Con estas paradas bajo SC, ya están todas las estrategias ajustadas, así que el Toyota es líder confirmado, por delante del BMW #20 y de los dos Cadillac, con el #12 tercero por delante del #38. ¡Menuda madrugada se espera!
Al haber entrado todos en boxes para repostar con la salida del coche de seguridad, de hecho estos coches se han reajustado a nivel estratégico, cuando hasta ese momento los dos V-Series.R estaban aplicando una gestión del depósito de combustible diferente a la de Toyota y BMW.
A la hora de publicar esto, se mantenía en pista el Ferrari #50, que poco antes de la neutralización también recibió una amonestación por un riesgo que corrió Nicklas Nielsen durante una fase de adelantamiento, en la que su 499P se salió prácticamente con las cuatro ruedas fuera de la pista. Con el quinto puesto provisional, es el coche de los del Cavallino mejor posicionados por el momento, recordemos, el de Miguel Molina.
A pesar de un error, con una salida de pista en Mulsanne justo antes del coche de seguridad, en cabeza de la clase LMP2 sigue estando el #30 de Duqueine, con el #343 de Inter Europol. En el baile de las paradas en boxes, por su parte, el #26 de Vector Sport se aupó a la tercera posición, mientras que en lo más alto de la Pro-Am se encontraba el #14 de TDS Racing.
La categoría en la que el coche de seguridad parece haber alterado más el equilibrio por ahora es la GT3, ya que los dos Lexus de Akkodis ASP, que dominaban la carrera, han entrado en boxes, pero también el Porsche #91 de Manthey DK Engineering ha sufrido un pinchazo en el neumático trasero izquierdo. En cierto sentido, podemos decir que, a pesar de la mala suerte, a ese equipo le ha salido bien, ya que con bandera verde lo habría pagado mucho más caro. En cabeza se ha situado, en cambio, el Aston Martin #27 de Heart of Racing, el que salió desde la pole.
¡Sigue con nosotros en directo, o entra cuando te despiertes, que habrá resumen de la noche!
Clasificación de las 24 Horas de Le Mans tras las 8 primeras horas
|POS
|#
|Cat
|Equipo
|MARCA
|PARADAS
|1
|8
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|11
|2
|20
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|11
|3
|12
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|12
|4
|38
|HC
|Cadillac Hertz Team Jota
|CAD
|11
|5
|51
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|10
|6
|101
|HC
|Cadillac WTR
|CAD
|11
|7
|50
|HC
|Ferrari AF Corse
|FER
|11
|8
|7
|HC
|Toyota Racing
|TOY
|10
|9
|83
|HC
|AF Corse
|FER
|11
|10
|19
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|10
|11
|17
|HC
|Genesis Magma Racing
|GEN
|10
|12
|007
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|11
|13
|36
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|11
|14
|35
|HC
|Alpine Endurance Team
|ALP
|11
|15
|009
|HC
|Aston Martin Thor Team
|AST
|10
|16
|94
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|11
|17
|93
|HC
|Peugeot TotalEnergies
|PEU
|10
|18
|40
|HC
|BMW M Team WRT
|BMW
|10
|19
|30
|LMP2
|Duqueine Team
|ORE
|10
|20
|343
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|10
|21
|26
|LMP2
|Vector Sport
|ORE
|10
|22
|43
|LMP2
|Inter Europol Competition
|ORE
|11
|23
|9
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|11
|24
|37
|LMP2
|CLX Motorsport
|ORE
|10
|25
|13
|LMP2
|Forester Racing by Panis
|ORE
|11
|26
|24
|LMP2
|Nielsen Racing
|ORE
|11
|27
|14
|LMP2
|TDS Racing
|ORE
|11
|28
|11
|LMP2
|IDEC Sport
|ORE
|12
|29
|99
|LMP2
|AO by TF
|ORE
|11
|30
|22
|LMP2
|United Autosports
|ORE
|11
|31
|4
|LMP2
|Crowdstrike Racing by APR
|ORE
|10
|32
|25
|LMP2
|Algarve Pro Racing
|ORE
|10
|33
|183
|LMP2
|AF Corse
|ORE
|11
|34
|3
|LMP2
|—
|ORE
|11
|35
|44
|LMP2
|Proton Competition
|ORE
|11
|36
|222
|LMP2
|RD Limited
|ORE
|11
|37
|27
|GT3
|United Autosports
|ORE
|11
|38
|74
|GT3
|Heart of Racing Team
|AST
|11
|39
|21
|GT3
|Kessel Racing
|FER
|11
|40
|77
|GT3
|Vista AF Corse
|FOR
|11
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