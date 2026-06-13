Le Mans - BMW en cabeza tras un FCY que animó la carrera
El BMW #20 lideraba la carrera de las 24 Horas de Le Mans después de cumplirse las primeras cuatro horas.
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde
Foto de: Rainier Ehrhardt
Le Mans.- Transcurridas las primeras cuatro horas de la ronda mítica francesa, el BMW #20 está en cabeza, con una ventaja de unos 29 segundos por delante del Toyota #8, que acababa de adelantar al Cadillac #12. De hecho, según publicábamos esto, el BMW paró y dejó en cabeza nuevamente al Toyota, con una parada menos.
Tras una estrategia de undercut que catapultó al Toyota TR010 #8 a la cabeza del pelotón en la primera hora, Sébastien Buemi se distanció rápidamente del grupo perseguidor, logrando una ventaja de casi medio minuto durante su triple stint.
Hartley tomó el relevo al comienzo de la tercera hora y continuó el trabajo de su compañero de equipo Buemi, con la diferencia manteniéndose en torno a los 30 segundos cuando el reloj marcaba las 20:00 h en Francia (y en España). Sin embargo, el Toyota #8 siguió aplicando una estrategia diferente a la de la mayoría de los participantes de la categoría Hypercar.
Jack Aitken aupó el Cadillac V.Series.R #38 de Jota al segundo puesto, adelantando al BMW M Hybrid V8 #20 de Sheldon van der Linde en la segunda chicane de Mulsanne a mitad de la cuarta hora. Sin embargo, el BMW #20 volvió a ponerse por delante durante la última parada en boxes antes de que se cumpliera el margen para esta crónica.
El otro Cadillac de Jota, pilotado por Louis Deletraz, se mantenía cuarto, a pesar de haber adelantado brevemente al coche gemelo en la segunda hora.
Los tres coches que seguían al Toyota líder se vieron sorprendidos por la salida del coche de seguridad virtual que dejó todo el circuito con Full Course Yellow al comienzo de la tercera hora. Tras entrar para recibir asistencia de emergencia (se quedaban sin gasolina), el trío se vio obligado a llevar sus coches de vuelta a boxes para una parada completa. Los dos coches de Jota, junto con el otro Cadillac inscrito por Wayne Taylor Racing, siguen bajo investigación por la parada de emergencia.
Por detrás, Charles Milesi rodaba quinto en el Alpine A424 #35, mientras que Antonio Fuoco se mantenía quinto a pesar de sufrir un trompo en el Ferrari 499P #50.
Rafaelle Marciello se mantuvo séptimo en el BMW #15, por delante de Ricky Taylor en el Cadillac WTR #101 y de Victor Martins con el Alpine #36.
El Ferrari #51 cayó al décimo puesto después de que Alessandro Pier Guidi recibiera una penalización de drive-through por provocar una colisión con el Proton LMP2 #9 de Jonas Reid. El Ferrari #83 de AF Corse recibió una penalización de cinco segundos por un unsafe release, en un comienzo difícil para la defensa del título de la Scuderia.
También están siendo unas difíciles primeras horas para Peugeot, siendo el #93 el primer coche doblado de la carrera en la categoría Hypercar y con los dos 9X8 como únicos que no han rodado por debajo de los 3:30 desde la salida.
En LMP2, Duqueine se colocó en cabeza cuando Richard Verschoor tomó el relevo al volante en la tercera hora. Como piloto designado de categoría oro en el Oreca 07 #30, Verschoor amplió su ventaja en cabeza, antes de ceder el volante con una cómoda ventaja a Doriane Pin.
Bijoy Garg aupó al coche #343 de InterEuropol al segundo puesto, ya que el equipo polaco pudo dar una vuelta más con el mismo depósito de combustible que la mayoría de sus rivales.
Mientras tanto, Manthey arrebató el liderato de LMGT3 a ASP cuando el vigente campeón del DTM, Ayhancan Guven, se abrió paso entre el pelotón con una estrategia de salida diferida al volante del Porsche 911 GT3 R #91.
Guven ha conseguido una ventaja significativa sobre el Lexus RC F GT3 #87 de ASP, pilotado por José María López, mientras que Mattia Drudi aupó al Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing, que partía desde la pole, de nuevo al segundo puesto después de que el coche perdiera posiciones en manos del piloto aficionado y propietario del equipo, Ian James.
El Porsche #92 sufrió un contratiempo temprano, perdiendo tres vueltas debido a la rotura de una barra de acoplamiento en la segunda hora.
Clasificación de Le Mans después de las primeras 4 horas
|P
|#
|PILOTO
|MEJOR VUELTA
|DIFERENCIA
|Pits/VUELTA
|1
|8
|BRENDON HARTLEY
|03:26.580
|LÍDER
|5 / L58
|2
|20
|SHELDON VAN DER LINDE
|03:27.678
|+29.826
|6 / L66
|3
|38
|JACK AITKEN
|03:26.605
|+31.780
|5 / L63
|4
|12
|LOUIS DELÉTRAZ
|03:27.375
|+59.063
|6 / L65
|5
|35
|CHARLES MILESI
|03:28.026
|+1:25.526
|5 / L60
|6
|50
|ANTONIO FUOCO
|03:27.796
|+1:25.841
|5 / L62
|7
|15
|RAFFAELE MARCIELLO
|03:27.209
|+1:26.273
|5 / L64
|8
|101
|RICKY TAYLOR
|03:27.851
|+1:27.229
|6 / L63
|9
|36
|VICTOR MARTINS
|03:27.187
|+1:37.004
|5 / L57
|10
|51
|ALESSANDRO PIER GUIDI
|03:27.616
|+1:50.599
|6 / L64
|11
|007
|ROSS GUNN
|03:28.245
|+1:55.380
|5 / L60
|12
|7
|NYCK DE VRIES
|03:26.694
|+1:57.586
|6 / L62
|13
|83
|YIFEI YE
|03:27.477
|+2:03.421
|5 / L62
|14
|17
|LUIS FELIPE DERANI
|03:28.042
|+2:07.924
|5 / L61
|15
|19
|PAUL-LOUP CHATIN
|03:27.924
|+2:12.274
|5 / L60
|16
|009
|ALEX RIBERAS
|03:28.574
|+2:39.697
|5 / L59
|17
|94
|THÉO POURCHAIRE
|03:30.040
|+1 LAP
|5 / L64
|18
|93
|NICK CASSIDY
|03:30.242
|+1 LAP
|5 / L63
|19
|30
|DORIANE PIN
|03:37.927
|LEADER
|4 / L55
|20
|343
|BIJOY GARG
|03:38.820
|+26.311
|5 / L58
|21
|29
|OLIVER GRAY
|03:38.363
|+26.615
|5 / L54
|22
|37
|ADRIEN CLOSMENIL
|03:38.132
|+29.260
|4 / L55
|23
|28
|PAUL LAFARGUE
|03:37.624
|+41.182
|5 / L53
|24
|43
|JAKUB SMIECHOWSKI
|03:38.851
|+50.364
|4 / L57
|25
|26
|RYAN CULLEN
|03:39.160
|+1:14.370
|5 / L54
|26
|24
|EDWARD PEARSON
|03:38.192
|+1:26.900
|5 / L56
|27
|9
|JONAS RIED
|03:38.982
|+1:46.338
|5 / L54
|28
|22
|GRÉGOIRE SAUCY
|03:38.518
|+1:46.916
|4 / L54
|29
|183
|BEN BARNICOAT
|03:37.959
|+1:47.483
|5 / L56
|30
|99
|AO by TF
|31
|14
|MATHIAS BECHE
|03:36.640
|+2:14.886
|5 / L54
|32
|4
|LAURIN HEINRICH
|03:36.940
|+1 LAP
|5 / L55
|33
|25
|ENZO TRULLI
|03:38.776
|+1 LAP
|5 / L55
|34
|44
|LORENZO FLUXÀ
|03:38.713
|+1 LAP
|5 / L56
|35
|48
|FRED POORDAD
|03:40.666
|+1 LAP
|5 / L56
|36
|222
|DANIEL SCHNEIDER
|03:38.590
|+2 LAPS
|5 / L54
|37
|91
|AYHANCAN GÜVEN
|03:54.971
|LEADER
|5 / L51
|38
|87
|JOSÉ MARÍA LÓPEZ
|03:54.445
|+5.205
|5 / L54
|39
|27
|MATTIA DRUDI
|03:55.429
|+12.600
|5 / L49
|40
|62
|JULIAN HANSES
|03:55.884
|+24.537
|5 / L49
|41
|21
|ALESSIO ROVERA
|03:54.709
|+24.795
|5 / L51
|42
|23
|EDUARDO BARRICHELLO
|03:54.736
|+25.903
|5 / L50
|43
|74
|LORENZO PATRESE
|03:56.024
|+26.467
|5 / L50
|44
|78
|HADRIEN DAVID
|03:55.507
|+42.057
|5 / L55
|45
|77
|ERIC POWELL
|03:57.053
|+51.278
|5 / L51
|46
|69
|ANTHONY MCINTOSH
|03:57.263
|+1:14.104
|5 / L53
|47
|150
|RICCARDO AGOSTINI
|03:56.601
|+1:20.616
|5 / L51
|48
|32
|DARREN LEUNG
|03:57.105
|+1:31.162
|5 / L55
|49
|34
|PETER DEMPSEY
|03:56.876
|+1:35.644
|5 / L50
|50
|10
|THOMAS FLEMING
|03:56.234
|+1:39.729
|5 / L50
|51
|33
|NICKY CATSBURG
|03:57.645
|+1:46.349
|5 / L52
|52
|58
|FINN GEHRSITZ
|03:56.988
|+1:52.839
|4 / L49
|53
|54
|DAVIDE RIGON
|03:55.613
|+2:04.933
|5 / L52
|54
|2
|BEN GREEN
|03:56.785
|+2:05.389
|4 / L51
|55
|59
|MARIUS FOSSARD
|03:57.549
|+2:15.723
|4 / L49
|56
|88
|LOGAN SARGEANT
|03:57.221
|+2:47.410
|6 / L57
|57
|79
|LIN HODENIUS
|03:56.336
|+1 LAP
|5 / L50
|58
|57
|DANIEL SERRA
|03:56.825
|+1 LAP
|5 / L50
|59
|92
|YASSER SHAHIN
|03:55.109
|+3 LAPS
|4 / L52
|60
|3
|SEBASTIAN ALVAREZ
|03:38.942
|+8 LAPS
|5 / L46
|61
|61
|RUI ANDRADE
|03:56.444
|+8 LAPS
|5 / L46
|62
|13
|MATTHEW BELL
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