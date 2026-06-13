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Crónica de carrera
WEC 24 Horas de Le Mans

Le Mans - BMW en cabeza tras un FCY que animó la carrera

El BMW #20 lideraba la carrera de las 24 Horas de Le Mans después de cumplirse las primeras cuatro horas.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde

#20 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Robin Frijns, Rene Rast, Sheldon Van Der Linde

Foto de: Rainier Ehrhardt

Le Mans.- Transcurridas las primeras cuatro horas de la ronda mítica francesa, el BMW #20 está en cabeza, con una ventaja de unos 29 segundos por delante del Toyota #8, que acababa de adelantar al Cadillac #12. De hecho, según publicábamos esto, el BMW paró y dejó en cabeza nuevamente al Toyota, con una parada menos.

Te lo contamos AQUÍ:

Tras una estrategia de undercut que catapultó al Toyota TR010 #8 a la cabeza del pelotón en la primera hora, Sébastien Buemi se distanció rápidamente del grupo perseguidor, logrando una ventaja de casi medio minuto durante su triple stint.

Hartley tomó el relevo al comienzo de la tercera hora y continuó el trabajo de su compañero de equipo Buemi, con la diferencia manteniéndose en torno a los 30 segundos cuando el reloj marcaba las 20:00 h en Francia (y en España). Sin embargo, el Toyota #8 siguió aplicando una estrategia diferente a la de la mayoría de los participantes de la categoría Hypercar.

Jack Aitken aupó el Cadillac V.Series.R #38 de Jota al segundo puesto, adelantando al BMW M Hybrid V8 #20 de Sheldon van der Linde en la segunda chicane de Mulsanne a mitad de la cuarta hora. Sin embargo, el BMW #20 volvió a ponerse por delante durante la última parada en boxes antes de que se cumpliera el margen para esta crónica.

El otro Cadillac de Jota, pilotado por Louis Deletraz, se mantenía cuarto, a pesar de haber adelantado brevemente al coche gemelo en la segunda hora.

Los tres coches que seguían al Toyota líder se vieron sorprendidos por la salida del coche de seguridad virtual que dejó todo el circuito con Full Course Yellow al comienzo de la tercera hora. Tras entrar para recibir asistencia de emergencia (se quedaban sin gasolina), el trío se vio obligado a llevar sus coches de vuelta a boxes para una parada completa. Los dos coches de Jota, junto con el otro Cadillac inscrito por Wayne Taylor Racing, siguen bajo investigación por la parada de emergencia.

Por detrás, Charles Milesi rodaba quinto en el Alpine A424 #35, mientras que Antonio Fuoco se mantenía quinto a pesar de sufrir un trompo en el Ferrari 499P #50.

Rafaelle Marciello se mantuvo séptimo en el BMW #15, por delante de Ricky Taylor en el Cadillac WTR #101 y de Victor Martins con el Alpine #36.

El Ferrari #51 cayó al décimo puesto después de que Alessandro Pier Guidi recibiera una penalización de drive-through por provocar una colisión con el Proton LMP2 #9 de Jonas Reid. El Ferrari #83 de AF Corse recibió una penalización de cinco segundos por un unsafe release, en un comienzo difícil para la defensa del título de la Scuderia.

También están siendo unas difíciles primeras horas para Peugeot, siendo el #93 el primer coche doblado de la carrera en la categoría Hypercar y con los dos 9X8 como únicos que no han rodado por debajo de los 3:30 desde la salida.

En LMP2, Duqueine se colocó en cabeza cuando Richard Verschoor tomó el relevo al volante en la tercera hora. Como piloto designado de categoría oro en el Oreca 07 #30, Verschoor amplió su ventaja en cabeza, antes de ceder el volante con una cómoda ventaja a Doriane Pin.

Bijoy Garg aupó al coche #343 de InterEuropol al segundo puesto, ya que el equipo polaco pudo dar una vuelta más con el mismo depósito de combustible que la mayoría de sus rivales. 

Mientras tanto, Manthey arrebató el liderato de LMGT3 a ASP cuando el vigente campeón del DTM, Ayhancan Guven, se abrió paso entre el pelotón con una estrategia de salida diferida al volante del Porsche 911 GT3 R #91.

Guven ha conseguido una ventaja significativa sobre el Lexus RC F GT3 #87 de ASP, pilotado por José María López, mientras que Mattia Drudi aupó al Aston Martin Vantage GT3 #27 de Heart of Racing, que partía desde la pole, de nuevo al segundo puesto después de que el coche perdiera posiciones en manos del piloto aficionado y propietario del equipo, Ian James.

El Porsche #92 sufrió un contratiempo temprano, perdiendo tres vueltas debido a la rotura de una barra de acoplamiento en la segunda hora.

Clasificación de Le Mans después de las primeras 4 horas

P # PILOTO MEJOR VUELTA DIFERENCIA Pits/VUELTA
1 8 BRENDON HARTLEY 03:26.580 LÍDER 5 / L58
2 20 SHELDON VAN DER LINDE 03:27.678 +29.826 6 / L66
3 38 JACK AITKEN 03:26.605 +31.780 5 / L63
4 12 LOUIS DELÉTRAZ 03:27.375 +59.063 6 / L65
5 35 CHARLES MILESI 03:28.026 +1:25.526 5 / L60
6 50 ANTONIO FUOCO 03:27.796 +1:25.841 5 / L62
7 15 RAFFAELE MARCIELLO 03:27.209 +1:26.273 5 / L64
8 101 RICKY TAYLOR 03:27.851 +1:27.229 6 / L63
9 36 VICTOR MARTINS 03:27.187 +1:37.004 5 / L57
10 51 ALESSANDRO PIER GUIDI 03:27.616 +1:50.599 6 / L64
11 007 ROSS GUNN 03:28.245 +1:55.380 5 / L60
12 7 NYCK DE VRIES 03:26.694 +1:57.586 6 / L62
13 83 YIFEI YE 03:27.477 +2:03.421 5 / L62
14 17 LUIS FELIPE DERANI 03:28.042 +2:07.924 5 / L61
15 19 PAUL-LOUP CHATIN 03:27.924 +2:12.274 5 / L60
16 009 ALEX RIBERAS 03:28.574 +2:39.697 5 / L59
17 94 THÉO POURCHAIRE 03:30.040 +1 LAP 5 / L64
18 93 NICK CASSIDY 03:30.242 +1 LAP 5 / L63
19 30 DORIANE PIN 03:37.927 LEADER 4 / L55
20 343 BIJOY GARG 03:38.820 +26.311 5 / L58
21 29 OLIVER GRAY 03:38.363 +26.615 5 / L54
22 37 ADRIEN CLOSMENIL 03:38.132 +29.260 4 / L55
23 28 PAUL LAFARGUE 03:37.624 +41.182 5 / L53
24 43 JAKUB SMIECHOWSKI 03:38.851 +50.364 4 / L57
25 26 RYAN CULLEN 03:39.160 +1:14.370 5 / L54
26 24 EDWARD PEARSON 03:38.192 +1:26.900 5 / L56
27 9 JONAS RIED 03:38.982 +1:46.338 5 / L54
28 22 GRÉGOIRE SAUCY 03:38.518 +1:46.916 4 / L54
29 183 BEN BARNICOAT 03:37.959 +1:47.483 5 / L56
30 99 AO by TF      
31 14 MATHIAS BECHE 03:36.640 +2:14.886 5 / L54
32 4 LAURIN HEINRICH 03:36.940 +1 LAP 5 / L55
33 25 ENZO TRULLI 03:38.776 +1 LAP 5 / L55
34 44 LORENZO FLUXÀ 03:38.713 +1 LAP 5 / L56
35 48 FRED POORDAD 03:40.666 +1 LAP 5 / L56
36 222 DANIEL SCHNEIDER 03:38.590 +2 LAPS 5 / L54
37 91 AYHANCAN GÜVEN 03:54.971 LEADER 5 / L51
38 87 JOSÉ MARÍA LÓPEZ 03:54.445 +5.205 5 / L54
39 27 MATTIA DRUDI 03:55.429 +12.600 5 / L49
40 62 JULIAN HANSES 03:55.884 +24.537 5 / L49
41 21 ALESSIO ROVERA 03:54.709 +24.795 5 / L51
42 23 EDUARDO BARRICHELLO 03:54.736 +25.903 5 / L50
43 74 LORENZO PATRESE 03:56.024 +26.467 5 / L50
44 78 HADRIEN DAVID 03:55.507 +42.057 5 / L55
45 77 ERIC POWELL 03:57.053 +51.278 5 / L51
46 69 ANTHONY MCINTOSH 03:57.263 +1:14.104 5 / L53
47 150 RICCARDO AGOSTINI 03:56.601 +1:20.616 5 / L51
48 32 DARREN LEUNG 03:57.105 +1:31.162 5 / L55
49 34 PETER DEMPSEY 03:56.876 +1:35.644 5 / L50
50 10 THOMAS FLEMING 03:56.234 +1:39.729 5 / L50
51 33 NICKY CATSBURG 03:57.645 +1:46.349 5 / L52
52 58 FINN GEHRSITZ 03:56.988 +1:52.839 4 / L49
53 54 DAVIDE RIGON 03:55.613 +2:04.933 5 / L52
54 2 BEN GREEN 03:56.785 +2:05.389 4 / L51
55 59 MARIUS FOSSARD 03:57.549 +2:15.723 4 / L49
56 88 LOGAN SARGEANT 03:57.221 +2:47.410 6 / L57
57 79 LIN HODENIUS 03:56.336 +1 LAP 5 / L50
58 57 DANIEL SERRA 03:56.825 +1 LAP 5 / L50
59 92 YASSER SHAHIN 03:55.109 +3 LAPS 4 / L52
60 3 SEBASTIAN ALVAREZ 03:38.942 +8 LAPS 5 / L46
61 61 RUI ANDRADE 03:56.444 +8 LAPS 5 / L46
62 13 MATTHEW BELL      

 

 

 

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