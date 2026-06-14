¿Qué pasó anoche durante las 24 Horas de Le Mans?
En las 24 Horas de Le Mans se perfila un duelo entre Cadillac y BMW, pero Toyota sigue al acecho. La noche estuvo marcada principalmente por los problemas del Cadillac #38 de Sébastien Bourdais.
La noche de Le Mans estuvo marcada por varios acontecimientos en esta 94ª edición, que, hay que decirlo, se caracterizó por una fiabilidad bastante impresionante en todas las categorías, ya que 57 de los 62 participantes seguían en carrera a primera hora de la mañana.
Una constatación que hace aún más crueles los contratiempos sufridos por el Cadillac #38 y Sébastien Bourdais, que regresó a boxes con un problema en la dirección asistida a las 4 de la madrugada, justo después de la mitad de la carrera.
En la clasificación de las 7 de la mañana, las diferencias seguían siendo ajustadas, pero todo apuntaba a un duelo duradero entre el Cadillac #12 (Deletraz-Stevens-Nato) y el BMW #20 (Frijns-Rast-Van der Linde), y arbitrado por un Toyota #8 que opone resistencia a pesar de una penalización de paso por boxes (drive-through) cumplida durante la noche tras una infracción bajo régimen de Full Course Yellow.
En el coche líder, Norman Nato destacó especialmente a las seis de la mañana, cuando mejoró la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 3:26.305.
Lo más destacado de la noche de Le Mans
BMW está más que nunca en la lucha por la victoria.
Foto de: Rainier Ehrhardt
- En dos ocasiones, el Genesis #19 se detuvo en pista, primero con Paul-Loup Chatin y luego con Dani Juncadella al volante, pero logró reanudar la carrera.
- El Alpine #36 lleva rodando desde el comienzo de la noche con un problema en la barra estabilizadora delantera, que no afecta demasiado al rendimiento.
- El Toyota #8 y el Cadillac #101 recibieron un drive-through durante la noche tras cometer infracciones bajo régimen de Full Course Yellow. El Cadillac #101 cumplió una segunda sanción similar poco después, por los mismos motivos.
- Hacia las 4:10 de la madrugada, el Cadillac #38 sufrió un problema en la dirección asistida que le obligó a entrar en boxes. El equipo investigó el origen de la avería y sustituyó varias piezas. El problema se resolvió inicialmente, pero volvió a aparecer unas vueltas más tarde.
Clasificación a las siete de la mañana
|P.
|N.º
|EQUIPO
|TRS
|DIFERENCIA
|PARADAS
|1
|12
|CADILLAC HERTZ TEAM JOTA
|241
|21
|2
|20
|BMW M TEAM WRT
|241
|18.012
|20
|3
|8
|TOYOTA RACING
|241
|52,984
|21
|4
|7
|TOYOTA RACING
|241
|2:53.123
|20
|5
|51
|FERRARI AF CORSE
|241
|3:04.346
|20
|6
|83
|AF CORSE
|240
|3:29.127
|19
|7
|101
|CADILLAC WTR
|240
|3:35.618
|20
|8
|35
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|240
|4:15.274
|20
|9
|36
|ALPINE ENDURANCE TEAM
|240
|4:41.920
|20
|10
|007
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|240
|6:16.750
|19
|11
|17
|GENESIS MAGMA RACING
|239
|2 vueltas
|20
|12
|009
|ASTON MARTIN THOR TEAM
|238
|3 vueltas
|22
|13
|94
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|238
|3 vueltas
|19
|14
|19
|GENESIS MAGMA RACING
|237
|4 vueltas
|19
|15
|93
|PEUGEOT TOTALENERGIES
|237
|4 vueltas
|20
|16
|15
|BMW M TEAM WRT
|236
|5 vueltas
|19
|17
|50
|FERRARI AF CORSE
|233
|8 vueltas
|19
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
Russell y Hamilton esperan una carrera dura en Barcelona, de "al menos dos paradas"
Le Mans - Hora 16: el Cadillac #12 lidera la carrera; Toyota y BMW le siguen
24 Horas de Le Mans 2026 en DIRECTO: sigue aquí la carrera
A qué hora es hoy la carrera de F1 en Barcelona y cómo verla gratis
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios