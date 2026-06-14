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Crónica de carrera
WEC 24 Horas de Le Mans

¿Qué pasó anoche durante las 24 Horas de Le Mans?

En las 24 Horas de Le Mans se perfila un duelo entre Cadillac y BMW, pero Toyota sigue al acecho. La noche estuvo marcada principalmente por los problemas del Cadillac #38 de Sébastien Bourdais.

Basile Davoine
Editado:
#12 Cadillac Hertz Team Jota Cadillac V-Series.R: Louis Deletraz, Will Stevens, Norman Nato

La noche de Le Mans estuvo marcada por varios acontecimientos en esta 94ª edición, que, hay que decirlo, se caracterizó por una fiabilidad bastante impresionante en todas las categorías, ya que 57 de los 62 participantes seguían en carrera a primera hora de la mañana.

Una constatación que hace aún más crueles los contratiempos sufridos por el Cadillac #38 y Sébastien Bourdais, que regresó a boxes con un problema en la dirección asistida a las 4 de la madrugada, justo después de la mitad de la carrera. 

En la clasificación de las 7 de la mañana, las diferencias seguían siendo ajustadas, pero todo apuntaba a un duelo duradero entre el Cadillac #12 (Deletraz-Stevens-Nato) y el BMW #20 (Frijns-Rast-Van der Linde), y arbitrado por un Toyota #8 que opone resistencia a pesar de una penalización de paso por boxes (drive-through) cumplida durante la noche tras una infracción bajo régimen de Full Course Yellow

Te lo contamos AQUÍ:

En el coche líder, Norman Nato destacó especialmente a las seis de la mañana, cuando mejoró la vuelta rápida de la carrera con un tiempo de 3:26.305. 

Lo más destacado de la noche de Le Mans 

BMW est plus que jamais dans la course à la victoire.

BMW está más que nunca en la lucha por la victoria.

Foto de: Rainier Ehrhardt

  • En dos ocasiones, el Genesis #19 se detuvo en pista, primero con Paul-Loup Chatin y luego con Dani Juncadella al volante, pero logró reanudar la carrera. 

  • El Alpine #36 lleva rodando desde el comienzo de la noche con un problema en la barra estabilizadora delantera, que no afecta demasiado al rendimiento. 

  • El Toyota #8 y el Cadillac #101 recibieron un drive-through durante la noche tras cometer infracciones bajo régimen de Full Course Yellow. El Cadillac #101 cumplió una segunda sanción similar poco después, por los mismos motivos.

  • Hacia las 4:10 de la madrugada, el Cadillac #38 sufrió un problema en la dirección asistida que le obligó a entrar en boxes. El equipo investigó el origen de la avería y sustituyó varias piezas. El problema se resolvió inicialmente, pero volvió a aparecer unas vueltas más tarde.

Clasificación a las siete de la mañana

P. N.º EQUIPO TRS DIFERENCIA PARADAS
1 12 CADILLAC HERTZ TEAM JOTA 241   21
2 20 BMW M TEAM WRT 241 18.012 20
3 8 TOYOTA RACING 241 52,984 21
4 7 TOYOTA RACING 241 2:53.123 20
5 51 FERRARI AF CORSE 241 3:04.346 20
6 83 AF CORSE 240 3:29.127 19
7 101 CADILLAC WTR 240 3:35.618 20
8 35 ALPINE ENDURANCE TEAM 240 4:15.274 20
9 36 ALPINE ENDURANCE TEAM 240 4:41.920 20
10 007 ASTON MARTIN THOR TEAM 240 6:16.750 19
11 17 GENESIS MAGMA RACING 239 2 vueltas 20
12 009 ASTON MARTIN THOR TEAM 238 3 vueltas 22
13 94 PEUGEOT TOTALENERGIES 238 3 vueltas 19
14 19 GENESIS MAGMA RACING 237 4 vueltas 19
15 93 PEUGEOT TOTALENERGIES 237 4 vueltas 20
16 15 BMW M TEAM WRT 236 5 vueltas 19
17 50 FERRARI AF CORSE 233 8 vueltas 19

 

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