Cómo Dani Juncadella sólo necesitó un día para entender el Hypercar del WEC

Dani Juncadella, fichaje de Genesis en su nuevo proyecto en lo más alto de la resistencia, insiste en que un piloto profesional de GT como él sólo necesita un día para ponerse al día en un Hypercar, restando importancia a la dificultad del cambio. El español se unirá a la máxima categoría del Mundial de Resistencia en 2026, compartiendo un Genesis GMR-001 con Mathieu Jaminet y Paul-Loup Chatin en la llegada de la marca de lujo de Hyundai a Hypercar.

El catalán se ha labrado un amplio currículum en coches deportivos desde que abandonó los monoplazas, tras su título europeo de Fórmula 3 en 2012. Con un título en la GT World Challenge Europe Endurance Cup, una victoria absoluta en las 24 Horas de Spa, además de triunfos en la IMSA SportsCar Championship y en el WEC, es uno de los pilotos con más logros en las carreras de GT actuales.

Sin embargo, su experiencia en prototipos es muy limitada, ya que sólo se ha aventurado en las carreras de LMP2 este año, tras inscribirse en las European Le Mans Series como previsión para el programa de Hypercar en 2026. Pero después de varios test invernales en el GMR-001 basado en un Oreca, Juncadella no ve su experiencia en GT como un problema, argumentando que los coches LMH y LMDh no son tan difíciles para adaptarse como muchos creen.

"Estoy totalmente preparado. No necesito más de un día de pruebas para estar a punto, porque es [como] un gran GT", dijo a Motorsport.com. "Algunos fabricantes, algunas personas y algunos jefes probablemente piensan lo contrario, que se necesita experiencia en prototipos -y esa fue la razón por la que en el último par de años sentí que nunca tuve la oportunidad-, pero no es cierto [que se necesite experiencia en prototipos]".

"Es un gran GT, un GT con potencia. En las curvas de baja velocidad tiene una velocidad similar a la de un GT. Por supuesto, tiene algo de carga aerodinámica, pero no es como un LMP2. Un LMP2 tiene mucha más carga aerodinámica en comparación con un Hypercar, así que por eso estamos a la altura".

#33 TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R: Ben Keating, Jonny Edgar, Daniel Juncadella Foto de: Shameem Fahath

La clase Hypercar se diseñó en torno a una filosofía muy diferente a la de la categoría LMP1, un cambio que se refleja en los tiempos por vuelta. Cuando los coches LMP2 aún eran elegibles en el WEC, los organizadores los ralentizaban deliberadamente para mantener una brecha entre los dos tipos de prototipos.

Incluso ahora, a los pilotos de Hypercar a menudo les resulta complicado superar el tráfico de los LMGT3, sobre todo en las secciones más cerradas y sinuosas. Aunque esto ha reducido el espectáculo en comparación con épocas anteriores, la menor diferencia de velocidad también ha facilitado a los pilotos dar el paso al Hypercar. Porsche y Ferrari, en particular, han encontrado el éxito tras reclutar a gran parte de sus corredores de las filas de GT.

Juncadella, que compitió en LMGT3 con TF Sport Corvette durante las dos últimas campañas, explicó que estaba disfrutando de su paso a Hypercar mientras se prepara para 2026. "Los entrenamientos han ido muy bien. Ha sido un sueño, porque he estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo, correr con un Hypercar", detalló.

"Así que cada vuelta que doy con el coche es increíble, a pesar de que aún queda mucho por desarrollar en cuanto a sistemas y conducción. Tenemos que dar muchos pasos, por supuesto, que es parte del desarrollo, pero me encanta cada vuelta que doy, así que si me preguntas, es genial".

Daniel Juncadella, Genesis Magma Racing Foto: Genesis

Genesis llegará relativamente tarde a la clase Hypercar, en 2026, cinco temporadas después de la creación de la categoría y tres años después de que la nueva raza de prototipos LMDh fuera elegible para competir en el WEC.

Aunque la marca surcoreana está invirtiendo muchos recursos en su primer programa de deportivos, Juncadella quiso restar importancia a las expectativas para el próximo curso. "Creo que el programa número uno de Hyundai y Genesis es claramente el hiperdeportivo del WEC, y eso es muy bonito de ver. Aún es pronto".

"Todavía hay mucha gente que necesita ser contratada, y gente nueva que viene cada semana, con cada test, aprendiendo cosas nuevas, así que es bastante agradable ser parte de eso desde el principio. Creo que tenemos que ser prudentes a la hora de evaluar [nuestras posibilidades]. Si nos fijamos en la mayoría de las marcas, el primer año siempre va a ser difícil".

"Pero, en cualquier caso, no nos fijamos objetivos inmediatos en función de los resultados. Es un proyecto a largo plazo. No creo que sea un proyecto de un año, así que tenemos que mirar a largo plazo e ir paso a paso", cerró el español.

