La campeona de la F1 Academy planea centrarse en resistencia, y quiere un Hypercar

Aunque viene de ganar el título de la F1 Academy tras su segunda temporada en el campeonato femenino, el futuro de Doriane Pin tiene aún algo de incertidumbre. Si bien la joven piloto francesa ha mostrado en los últimos años su deseo de dedicarse a los monoplazas, no sólo con la F1 Academy, sino también con un doble programa en la F4 UAE y la FRECA la temporada pasada, Pin ha anunciado finalmente unos planes a corto plazo ligeramente diferentes.

Hablando con 'Canal+ Francia', la campeona de 2025 reveló su deseo de volver a las carreras de resistencia. Fue allí donde Pin se dio a conocer, en su debut con el equipo Iron Dames en 2021, ganando las 24 Horas de Spa en la categoría Gold y subiendo al podio en su primera carrera en la categoría LMP2, en 2023. Esa misma temporada, también ganó el premio a la 'Revelación del Año' del Mundial de Resistencia.

"Seguimos hablando para 2026, por supuesto. Pero vamos a centrarnos más en las carreras de resistencia, las 24 Horas de Le Mans y, como proyectos a corto plazo, en el Hypercar. Todavía no hay nada decidido, pero ese es el plan", declaró a la televisión francesa.

A pesar de este giro hacia las carreras de resistencia, Doriane Pin no tiene intención de abandonar su papel en el equipo Mercedes de Fórmula 1, con el que sigue trabajando regularmente, sobre todo en el simulador. "Por otra parte, [tengo la intención de] seguir colaborando con Mercedes, con el equipo de F1", confesó. "Empecé en el simulador la semana pasada y, si todo va bien, hay un test previsto. Tendremos que trabajar duro en el simulador".

Un apoyo valioso

Doriane Pin con el director de Mercedes, Toto Wolff, y la directora de la Academia de F1, Susie Wolff, tras su título. Foto de: Kym Illman / Getty Images

Aunque todos los equipos del campeonato del mundo 'participan" en la F1 Academy apoyando a pilotos mujeres, Mercedes se implicó especialmente en la integración de su joven debutante, sobre todo dentro de su estructura de F1.

Doriane Pin ha trabajado regularmente junto a los pilotos titulares, ya fuera Lewis Hamilton el año pasado o George Russell y Andrea Kimi Antonelli esta temporada. La corredora gala también habló del apoyo prestado por la escuadra de Brackley, tanto por Toto Wolff como por los pilotos, que considera especialmente valioso.

"Han estado ahí desde el primer comentó", dijo. "Ya sea Toto o todo el equipo. He estado varias veces en la fábrica [de Brackley] y, como ya he dicho, el apoyo ha sido enorme. Y luego, en el circuito, entre Lewis y George, en todos los grandes premios en los que [la F1 Academy] no estuvo, pasamos hasta 40 minutos al teléfono analizando vueltas y describiendo las características de las pistas [en los que no corrió el campeonato femenino]. Tengo un pequeño cuaderno que llevo desde el karting y lo apunto todo [los consejos que me dan]. Ahora, está realmente lleno".

Para celebrar el título de la mujer apodada "Pocket Rocket", Mercedes incluso le dio una pequeña sorpresa en la fábrica de Brackley .

"Me lo vendieron como un día dedicado a los medios de comunicación y, en realidad, estaba lleno de sorpresas de principio a fin", explicó Doriane Pin. "Había un cartel cuando volví a la fábrica y luego, cuando volví a entrar, había más de 500 personas esperándome para celebrar el título, así que todos levantamos una copa de champán y lo celebramos. Fue muy guay, especial y emotivo".