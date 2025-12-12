Todos

WEC

Vanwall planea su regreso al WEC con un hypercar mejorado

Tras verse obligada a abandonar el WEC después de solo una temporada, Vanwall busca regresar con una versión actualizada de su prototipo LMH

Francesco Corghi
Editado:
#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, João Paulo de Oliveira

Foto de: JEP / Motorsport Images

Vanwall se prepara para volver a la acción en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) después de dos años de trabajo para actualizar y mejorar su hypercar.

Tras una breve participación en la principal serie de resistencia, el coche de la marca británica, preparado por ByKolles Racing, ha permanecido inactivo durante los últimos dos años. Pero el equipo austriaco ha trabajado para resolver los problemas surgidos durante su difícil aventura de 2023 en la categoría Hypercar.

Las pruebas que se organizaron no solo tenían como objetivo instalar el motor V8 Pipo biturbo de 3,5 litros (el mismo que el del Glickenhaus SCG 007) en lugar del V8 Gibson atmosférico de 4,5 litros que causó tantos problemas al equipo de Colin Kolles, sino también revisar algunas piezas aerodinámicas y mecánicas.

Además del tren motriz, el Vandervell 680 LMH ha recibido revisiones exhaustivas, prestando especial atención a las tomas de aire y a la gestión del flujo de aire. También se ha optimizado el rendimiento del radiador y del intercooler, así como la eficiencia del flujo de gases de escape, para complementar el mayor rendimiento del motor.

La decisión del Automobile Club de l’Ouest de abrir la Asian Le Mans Series a prototipos LMH y LMDh ha reavivado el entusiasmo y dado a los fabricantes actualmente ausentes del campeonato mundial la oportunidad de volver a poner sus coches en pista.

#4 Floyd Vanwall Racing Team Vanwall Vandervell 680: Esteban Guerrieri, Tristan Vautier, Ryan Briscoe

Foto de: JEP / Motorsport Images

El jueves por la noche, Vanwall emitió un comunicado oficial declarando su intención de participar en la temporada 2026-2027 de la Asian LMS, lo que dará a los equipos privados y a los pilotos con clasificación bronce la oportunidad de ponerse al volante de prototipos de categoría superior.

Vanwall también expuso su intención de regresar al WEC en 2027, sujeto a la aprobación del ACO y la FIA.

"El cuidadoso análisis del rendimiento de nuestra primera campaña en el WEC identificó claramente áreas importantes a mejorar", dijo Kolles. "Estoy convencido de que las acciones tomadas tras la revisión técnica y las últimas modificaciones incorporadas traerán mejoras significativas en pista.

"Hemos mantenido discusiones muy constructivas con el WEC y el ACO sobre la posibilidad de reincorporarnos al WEC en 2027, pero, como siempre, la participación depende de que el equipo sea invitado a competir. Nuestro apoyo a la nueva categoría Hypercar de la ALMS 2026 es una clara declaración de nuestra intención y compromiso con el futuro."

En su única temporada en el WEC en 2023, Vanwall logró un mejor resultado en Hypercar de octavo en su clase (pero 30º en la general) en la apertura de la temporada en Sebring. Mientras que Esteban Guerrieri disputó toda la temporada, no menos de cinco pilotos ocuparon los otros dos asientos.

