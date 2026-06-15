Ferrari afirma que la parrilla estuvo "desequilibrada" desde el principio en Le Mans

Ferrari afirma que su discreto rendimiento en las 24 Horas de Le Mans de 2026 se debió a un "desequilibrio" en la parrilla, en una crítica directa al sistema de 'Balance of Performance' que rige la categoría Hypercar.

La Scuderia llegó al fin de semana como ganadora de las últimas tres visitas a Le Mans, pero nunca pareció estar en la lucha por un resultado de alto nivel tras tener problemas de velocidad durante los entrenamientos libres y la clasificación.

El mejor de los tres prototipos LMH de Ferrari, el 499P #51 pilotado por Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi, terminó la carrera en quinta posición, a más de dos minutos del Toyota GR010 Hybrid #8 que resultó ganador.

Mauro Barbieri, jefe de diseño de resistencia de Ferrari, sugirió que el fabricante italiano se vio perjudicado por un BoP inferior en Le Mans, sin mencionar explícitamente el sistema. Los pilotos, equipos y fabricantes tienen prohibido hablar directamente del BoP según el reglamento deportivo, mientras que los datos reales del sistema para cada carrera también se mantienen en secreto para el público desde este año.

"Creo que ya estaba claro desde el día de test, quizá incluso antes, que la parrilla estaba desequilibrada y que no estábamos entre los más competitivos", dijo Barbieri. "Probamos todo lo que pudimos durante la semana, diferentes filosofías de puesta a punto para intentar reducir la diferencia. Realmente no pudimos encontrar nada lo suficientemente importante como para cerrar esa brecha".

"Además, durante la carrera, intentamos hacer stints dobles con los neumáticos, o triples, alargarlos y darlo todo. [Probamos] diferentes especificaciones de neumáticos según la hora del día, diferentes combinaciones. Pero, de nuevo, la diferencia que teníamos con respecto a los tres fabricantes principales era demasiado grande".

"Además, los pilotos apretaron al máximo durante 24 horas, asumiendo grandes riesgos. Ya desde las primeras horas vimos que teníamos contactos con las otras categorías, con otros coches. Es lo que hay, creo que podemos mantener la cabeza alta, porque al final hicimos una buena carrera".

Ferrari 499P n.º 50 de Ferrari AF Corse: Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Miguel Molina Foto de: Alessio Morgese / NurPhoto vía Getty Images

Salvo por una colisión con el LMP2 de Proton en la quinta hora, por la que Pier Guidi recibió una penalización de drive-through, el Ferrari #51 disfrutó de una carrera sin incidentes, y la diferencia con respecto a los primeros se debió exclusivamente a la falta de ritmo.

Barbieri destacó que Ferrari realizó una carrera perfecta en Le Mans, sugiriendo que el quinto puesto era lo máximo que se podía lograr dadas las limitaciones: "Desde el día de test, vimos que había siete coches por delante", comentó. "Probablemente dos más, teniendo en cuenta que los dos Alpine [eran más rápidos]. Y el hecho de que, en lugar de terminar décimos, acabáramos quintos con el mejor coche, nos dice que realmente lo hicimos lo mejor que pudimos".

Cuando se le preguntó dónde situaría a Ferrari en la jerarquía, respondió: "Cuarto o quinto [mejor coche]. Creo que estábamos a la altura del Alpine. Las últimas seis horas de la carrera lo demostraron, ya que rodábamos a un ritmo muy similar al del Alpine #35, que al final fue capaz de adelantar al #83 [el Ferrari de AF Corse]. Los coches que estaban delante de nosotros al final de la carrera estaban un paso por delante y no pudimos alcanzarlos".

¿En qué aspectos tuvo dificultades Ferrari frente a sus rivales?

A pesar de contar con tres coches en la categoría reina, Ferrari nunca fue capaz de aspirar a un puesto en el podio. El Ferrari 499P #50 quedó fuera de la lucha al principio de la carrera por un fallo en el extintor, que le obligó a una larga parada en boxes, antes de que el coche ganador de 2024 se detuviera en pista en la mañana del domingo con un presunto problema eléctrico.

El coche satélite #83 de AF Corse, que quedó eliminado en la primera sesión de la clasificación, no logró avanzar al principio de la carrera, pero poco a poco se aupó al Top 10. Una parada rápida al final de la prueba en Le Mans dejó a Robert Kubica, Philip Hanson y Yifei Ye en séptima posición.

Barbieri afirmó que Ferrari no podría haber optado por una estrategia agresiva de undercut como la de los Toyota, ya que no habría podido sacar todo el rendimiento del coche al correr en aire limpio.

"Una estrategia como la de Toyota es muy acertada y muy potente si tienes el ritmo. Así que, si corres en aire libre, puedes ir más rápido que el resto del pelotón", explicó Barbieri. "En nuestro caso, creemos que la mejor manera de intentar reducir la distancia con los rivales era aprovechar su estela".

Barbieri añadió que Ferrari no tenía problemas de velocidad punta, sino que perdió tiempo en las curvas de baja velocidad. Cuando se le preguntó si Ferrari confiaba en su ventaja en las rectas para adelantar a los coches, detalló: "Exactamente, eso es lo que esperábamos. Pero luego, tras unas cuantas vueltas, simplemente no pudimos seguirles el ritmo. Aun así, intentamos diversificar un poco las estrategias".

"Estábamos en el buen camino [en cuanto a velocidad punta], pero era el tiempo por vuelta el que no era lo suficientemente rápido. [Perdíamos tiempo] principalmente en las curvas lentas, y eso es todo", cerró.