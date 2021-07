El WEC mantiene su BoP para las 6h de Monza

El Toyota GR010 Hybrid, el Glickenhaus 007 LMH y el Alpine A480 competirán en las 6 horas de Monza el 18 de julio con los mismos pesos mínimos, asignaciones de energía y curvas de potencia que en la ronda de Portimao del pasado mes de junio.

El Le Mans Hypercar de Toyota y el LMP1 de Alpine, antes conocido como Rebellion R-13, estuvieron igualados en los promedios de tiempo por vuelta en Portugal, mientras que el LMH de Glickenhaus estuvo aproximadamente un segundo y medio por detrás.

Sin embargo, Glickenhaus subrayó tras la carrera de Portimao que esperaba ser más competitivo en Italia, donde alineará un par de 007 con motor Pipo por primera vez, debido a la naturaleza de alta velocidad del circuito de Monza.

Su prototipo fue más rápido de media en velocidad punta en el circuito portugués del Algarve que los dos Toyota.

Los Toyotas lograron el doblete en Portimao en la misma vuelta que el Alpine, mientras que el Glickenhaus acabó último, tras perder una hora en los boxes para cambiar el embrague.

El peso mínimo del Toyota con tracción total se elevó de 1040 kg a 1066 kg para las 8 horas de Portimao, mientras que el del Alpine con motor Gibson se incrementó de 930 a 952 kg ante la llegada de Glickenhaus al campeonato.

Tanto el Toyota como el Alpine también recibieron cambios en sus curvas de potencia obligatorias para la segunda ronda del WEC.

Cambios en el BoP de GTE Pro

El BoP automático ha entrado en vigor por primera vez esta temporada en la clase GTE Pro, en la que luchan Porsche y Ferrari.

El peso mínimo del Porsche 911 RSR-19 con motor central se ha incrementado en 5 kg hasta los 1264 kg y el del Ferrari 488 GTE Evo se ha reducido en 5 kg, hasta los 1255 kg.

El diámetro de los restrictores de aire para el motor Porsche de seis cilindros planos de aspiración natural y la curva de potencia prescrita para el V8 turboalimentado de Ferrari se mantienen sin cambios.

El BoP en las categorías GTE se reajustó a principios de la temporada 2021 para reflejar la introducción de una nueva mezcla de combustible del proveedor oficial Total. Los cambios del BoP se pueden hacer bajo el sistema automático cada dos carreras.

En la clase GTE Am, el BoP no se ha modificado para Monza. El Ferrari de Cetilar Racing, líder del campeonato, es el más penalizado con el sistema de lastre por rendimiento empleado en GTE Am. El coche compartido por Antonio Fuoco, Giorgio Sernagiotto y Roberto Lacorte llevará 35 kg de lastre en la carrera de casa del equipo.

