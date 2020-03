Prado, épico top 10 en su debut en MXGP

Era el día soñado durante tantos años de sacrificio, no solo personal, si no también familiar. Era esa fecha marcada en roja en el calendario de toda una vida. El debut en la categoría reina del motocross internacional. Pero Jorge Prado no llegó a él en las mejores condiciones, a pesar de todo el trabajo y la dedicación puestos durante los últimos dos meses y medio, tras romperse el fémur izquierdo entrenando en Malagrotta (Italia).

Aun así, y a pesar de la terrible climatología del sábado en Matterley Basin (Gran Bretaña), el español sobrevivió a la dureza de los entrenamientos libres y a la reestructuración de la primera jornada –se eliminó la carrera clasificatoria y se utilizó la clasificación para elegir valla de salida– debido a la tormenta caída durante la madrugada. El español solo pudo ser 19º tras un fallo de cálculo por el que no pudo dar otra vuelta cronometrada para mejorar su registro inicial.

Pero Prado tiró de calidad y épica para arrancar como solo él sabe hacerlo en la primera carrera, colándose entre los siete primeros ya en el primer giro. El gallego pasó a Jacobi y Desalle poco después y comenzó a marcar un ritmo sólido. Pero en el último tercio volvió a ser superado por el belga de Kawasaki y se salió de pista al quedarse corto en un salto, lo que le hizo perder otras dos posiciones más tras una dura batalla con Gajser. Un noveno puesto para él en su primera manga en al categoría MXGP que sabe a gloria.

Tim Gajser (Honda HRC), vigente campeón, fue el más rápido el sábado, pero vio cómo Jeremy Seewer se hacía con el primer Holeshot (primero en llegar a la primera curva) del año y cómo se tocaba con Jeremy Van Horebeek en la primera vuelta, cayendo hasta la 13ª posición. Herlings se colocó en cabeza tras superar a Evans y Seewer y las hostilidades se desataron en la lucha por el 4º, 5º y 6º puesto entre Cairoli, Desalle y Coldenhoff. El holandés de KTM se hizo con la victoria con más de 11 segundos sobre Seewer.

En la segunda volvió a repetir una magistral salida, peleando con los habituales del top 10 de la categoría reina desde los primeros compases. Pero en las últimas vueltas notó la falta de rodaje sobre la KTM 450 y cedió otras dos posiciones, acabando 12º la carrera y 10º la general del primer Gran Premio el año.

Jacobi se llevó el Holeshot en la segunda carrera, pero Gajser le arrebató rápidamente el liderato, con Cairoli siguiéndole la estela. Pero Herlings apretó desde atrás y en al vuelta 4 logró superar a su compañero italiano nueve veces campeón del mundo. Las posiciones permanecieron invariables, lo que le dio la victoria general a Herlings, por delante de Gajser y Cairoli. Esta temporada promete grandes emociones.

Los otros dos españoles en liza, José Butrón (28º) y Iker Larrañaga (35º) no tuvieron fortuna y se quedaron sin puntuar.

Las mejores fotos del MXGP de Gran Bretaña

Galería Lista Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 1 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 2 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 3 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing y Tim Gajser, Team HRC 4 / 45 Foto de: Niek Fotografie Mitchell Evans, Team HRC 5 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team 6 / 45 Foto de: Youthstream . Jorge Prado, Red Bull KTM Factory Racing 7 / 45 Foto de: Ray Archer Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, y Tim Gajser, Team HRC 8 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jorge Prado, Red Bull KTM Factory Racing 9 / 45 Foto de: Ray Archer Bas Vaessen, Hitachi KTM powered by Milwaukee 10 / 45 Foto de: Niek Fotografie Bas Vaessen, Hitachi KTM powered by Milwaukee 11 / 45 Foto de: Niek Fotografie Bas Vaessen, Hitachi KTM powered by Milwaulkee 12 / 45 Foto de: Niek Fotografie Brian Bogers, Marchetti Racing Team KTM 13 / 45 Foto de: Niek Fotografie Roan van de Moosidjk, F&H Kawasaki Racing Team 14 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Racing 15 / 45 Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Raicng 16 / 45 Foto de: Niek Fotografie Roan van de Moosidjk, F&H Kawasaki Racing Team 17 / 45 Foto de: Niek Fotografie Tim Gajser, Team HRC 18 / 45 Foto de: Niek Fotografie Tim Gajser, Team HRC 19 / 45 Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 20 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 21 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 22 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 23 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing 24 / 45 Foto de: Ray Archer Mitchell Evans, Team HRC 25 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team 26 / 45 Foto de: Niek Fotografie Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki Racing Team 27 / 45 Foto de: Kawasaki Racing Team Tim Gajser, Team HRC 28 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Tim Gajser, Team HRC 29 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Shaun Simpson, SS24 Racing 30 / 45 Foto de: Niek Fotografie Tim Gajser, Team HRC 31 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Tim Gajser, Team HRC 32 / 45 Foto de: Team HRC / Shot by Bavo Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 33 / 45 Foto de: Youthstream . Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 34 / 45 Foto de: Ray Archer Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 35 / 45 Foto de: Ray Archer Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 36 / 45 Foto de: Ray Archer Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 37 / 45 Foto de: Ray Archer Tony Cairoli, Red Bull KTM Factory Racing 38 / 45 Foto de: Ray Archer Calvin Vlaanderen, Gebben van Venrooy Yamaha 39 / 45 Foto de: Niek Fotografie Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing 40 / 45 Foto de: Niek Fotografie Jago Geerts, Kemea Yamaha 41 / 45 Foto de: Youthstream . Jago Geerts, Kemea Yamaha Factory Racing 42 / 45 Foto de: Niek Fotografie Glenn Coldenhoff, Standing Construct GasGas Factory Racing 43 / 45 Foto de: Ray Archer Glenn Coldenhoff, GasGas 44 / 45 Foto de: Ray Archer Bas Vaessen, Hitachi KTM powered by Milwaukee 45 / 45 Foto de: Niek Fotografie

En MX2, Jago Geerts (Yamaha) se llevó la general por delante de Tom Vialle (KTM) y Mikka Haarup (Kawasaki). El español Rubén Fernández logró sumar puntos con un gran 10º puesto en la primera manga y tras tener que abandonar en la segunda, lo que le hizo acabar 16º de la general.

La próxima cita del MXGP será el domingo 8 de marzo en Valkenswaard (Holanda).

Así queda el Mundial de MXGP tras Matterley Basin

Pos. # Piloto Moto Puntos 1 84 Jeffrey Herlings KTM 47 2 243 Tim Gajser Honda HRC 38 3 222 Tony Cairoli KTM 38 4 91 Jeremy Seewer Yamaha 35 5 43 Mitch Evans Honda HRC 34 6 21 Gautier Paulin Yamaha 32 7 25 Clement Desalle Kawasaki 32 8 259 Glenn Coldenhoff GasGas 30

Así queda el Mundial de MX2 tras Matterley Basin