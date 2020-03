Prado: "No era el momento de arriesgar; salgo contento"

Decirle a Jorge Prado que en su debut en MXGP, la categoría reina del mundial de motocross, acabaría 10º habría provocado una mueca risueña del bicampeón del mundo de MX2... hace tres meses. Pero tras la caída del 12 de diciembre de 2019 y la consiguiente fractura del fémur izquierdo, el gallego habría firmado simplemente poder competir en la primera cita de la temporada 2020.

Prado logró estar en Matterley Basin tras solo 14 días entrenando sobre su nueva moto, más potente, más pesada. Y no contento con acortar los plazos de recuperación, salió a batirse el cobre contra los mejores pilotos de este lado del Atlántico, de tú a tú, hombro con hombro. El joven piloto de 19 años consiguió colarse en el top 10 del primer gran premio de la temporada, el de su debut en la categoría reina, y dejar claro que hay que contar con él este año... otra vez.

"Pensaba que no iba a poder correr esta carrera y al final lo he conseguido y además con muy buen resultado. Ha sido muy duro porque en MXGP el nivel general es altísimo y necesitas estar a tope de forma y yo, evidentemente no lo estaba", reconoció el español tras un fin de semana intenso.

"Soy campeón del mundo, así que acabar 10º no es algo a lo que esté acostumbrado. Los dos últimos años han sido realmente positivos, pero si lo miro de otra manera, tras solo dos semanas sobre la moto, tengo que sentirme muy feliz por lo que he conseguido".

Prado asegura que no sintió dolor en ningún momento de un fin de semana que comenzó con un intenso aguacero que embarró el trazado desde primera hora del sábado.

"No tuve ningún dolor y he estado trabajando duro; esto fue lo mejor que podía hacer. Diría que los últimos 6-7 minutos y las dos vueltas finales de la segunda manga fueron realmente duros. El circuito estaba súper duro y yo estaba muy cansado", asegura.

"Al final de la manga ya no me quedaban fuerzas y tampoco era el día de arriesgarme a tener otra caída, por eso salgo de aquí feliz y con ganas de seguir trabajando para coger la forma a tope".

"No quería tener ninguna caída y el sol estaba muy bajo. La primera carrera de la temporada, la primera con la 450 y la última vez que competí fue en Assen [en el Motocross de las Naciones 2019]... ¡qué fin de semana!" .

Ahora pasará unos días en Lommel (Bélgica) con su familia y entrenándose en la arena para llegar un poquito más preparado a Valkenswaard, segunda cita del campeonato este próximo domingo.

Las mejores fotos del MXGP de Gran Bretaña 2020

