Prado: “El título en MXGP va a ser complicado, pero por qué no”

Jorge Prado ya está preparando su temporada 2020, la del desembarco en MXGP, tras unas vacaciones más que merecidas después de su gran 2019. El joven piloto gallego logró su segundo título de MX2 a finales de agosto, pero la temporada del Mundial de Motocross no tocó a su fin hasta el Motocross of Nations de finales de septiembre.

Prado tiene claro que el salto que le espera durante este invierno no será fácil. Llegará a una parrilla con siete campeones del mundo (nada menos) y en la que muchos pilotos son ya perros viejos de la especialidad.

"Pelear por un título en la categoría máxima no es nada fácil. Creo que la gente aún no se da cuenta de lo difícil que es ganar en MX2. Ganar en MXGP… es la máxima categoría, es complicadísimo. 7 campeones del mundo, el nivel muy alto… ya veremos el año que viene. Voy a intentar entrenar y llegar lo mejor posible a la primera prueba. Después de las primeras carreras podremos hacernos una idea, ponernos un objetivo más realista. El título va a ser complicado, pero por qué no", comentó el español hace unas semanas en un encuentro organizado por la Federación Española de Motociclismo.

Lo que sí deja claro Prado, que probó apenas unos días antes del Motocross de las Naciones por primera vez la 450 de KTM, es que hay mucho trabajo por delante antes de la primera cita del Mundial 2020, el 1 de marzo en Matterley Basin (Gran Bretaña).

"Todavía no hicimos test con la 450. Después de las vacaciones sí que empezaremos a trabajar en poner la moto como a mí me gusta. Me subí y solo ajustamos las suspensiones a mi gusto, que es lo más importante, ya que no teníamos tiempo para configurarla al 100%. Para el año que viene tenemos que trabajar y hacer una moto con un conjunto perfecto para poder ser competitivos, porque estaba subido en una moto de otro piloto con mis ajustes de suspensiones. En los test probaré diferentes cosas en el motor… podemos hacer que la moto vaya más como a mí me gusta. Siempre se puede mejorar y a KTM le gusta progresar cada año y eso me viene muy bien a mí", añadió.

A la pregunta de Motorsport.com de qué es lo que tendrá que cambiar para la próxima temporada, respondió: "Yo creo que mi sistema de competir es bastante bueno, porque soy un piloto que hasta ahora siempre sale bien. Saliendo primero, en cabeza te da mucha ventaja. También voy muy bien en las primeras vueltas, que puedo marcar la diferencia, físicamente he mejorado mucho… así que de cara al año que viene si seguimos trabajando de la misma manera, mejorando los errores que tengo, en todos los aspectos, con mi forma de competir, puedo ser un piloto competitivo".

Prado también probará estos meses la opción de 350cc, por no dejar ningún cabo suelto, pero parece más encaminado a la 450 habitual.

“Puede que haya una opción 350. No tuve tiempo para probar nada. Hay que mirarlo, pero por qué no. Se tiene que ver si me puede encajar mejor que la 450, pero por mi forma de pilotar puede que la 450 sea una moto que vaya bien a mi estilo", asegura.

Una de las claves para la próxima temporada será mantenerse alejado de las lesiones, cosa que ni Tony Cairoli, ni Jeffrey Herlings –los dos titulares de KTM en MXGP 2019– lograron conseguir.

"La 450 es una moto que es un poco peligrosa, porque tienes que respetarla. Tiene mucha potencia, los circuitos están muy bacheados, a veces tienen barro… tienes que ser un piloto muy dócil y cuanto más tranquilo estés, menos riesgo tienes. Lo más importante de cara al año que viene es centrarme en pilotar bien, más que ir rápido, sobre todo por las lesiones, que te impiden progresar. A ver si tenemos suerte y no nos lesionamos mucho, que les tengo bastante miedo", concluyó.

Más fotos de Jorge Prado en el MX2 2019