Rossi no quiere dar el paso a coches "solo por diversión"

Después de 26 temporadas en los grandes premios de motociclismo, la leyenda de MotoGP, Valentino Rossi, se retirará al final de este 2021, algo que anunció el pasado jueves antes del Gran Premio de Estiria.

El nueve veces campeón del mundo ha expresado previamente su deseo de correr con coches GT3 al final de su carrera en MotoGP, habiendo conseguido podios en las 12 horas del Golfo con un Ferrari 488 GT3 en 2019 y 2021.

Rossi tampoco ha ocultado sus ambiciones de correr en las 24 Horas de Le Mans en el futuro.

Cuando Motorsport.com le preguntó si tenía algún objetivo en este momento para su etapa post MotoGP, Rossi dijo: "Sí, siempre me ha gustado correr con coches, ya que empecé con un kart porque Graziano [su padre] tenía miedo de las carreras de motos porque tenía muchas lesiones y pensaba que los coches eran un poco más seguros".

"Así que empecé con un kart y, después de dos o tres años probé con una mini moto, y después, afortunadamente, corrí con motos porque no sé si con coches hubiera podido conseguir los mismos resultados, quizás no, así que fue una buena elección".

"Pero de todos modos, se quedó en mi corazón. Durante esta trayectoria [profesional] con motos siempre traté de mejorar mi habilidad con los coches, de correr siempre, de hacer algunos kilómetros para estar listo para este momento".

"Pero no sé, no sé mi nivel, quiero decir que no es el mismo que el de las motos, pero nunca corres solo por diversión, si eres un verdadero piloto o una verdadera piloto, corres para ser fuerte, para ganar y para intentar tener un buen resultado".

"Pero sinceramente en este momento no sé qué coches ni sé en qué carreras [correrá]. Dije que quería correr en las 24 horas de Le Mans y competir en muchas carreras de coches por todo el mundo, así que creo que puedo disfrutar".

Además de las 12 horas del Golfo, Rossi también disputó tres pruebas del Campeonato del Mundo de Rallies en 2002, 2006 y 2008, obteniendo un 11º en el Rally de Nueva Zelanda en 2006 con un Subaru Impreza WRC04.

Rossi probó los coches de Fórmula 1 de Ferrari en numerosas ocasiones durante la década de 2000 y consideró seriamente hacer un cambio en 2007 antes de permanecer finalmente en MotoGP con Yamaha.

La última vez que condujo un coche de F1 fue en 2019 en el Circuito Ricardo Tormo de Cheste, poniéndose al volante del Mercedes de Lewis Hamilton, que ganó el título en 2017, como parte de un intercambio de pilotos que también vio al inglés experimentar la conducción de una MotoGP por primera vez, a bordo de una Yamaha.