Puig, "confuso" porque las "buenas mejoras" en la Honda no funcionan

Honda ha tenido un pésimo comienzo de temporada 2024 de MotoGP, a pesar de contar con una RC213V radicalmente renovada. Con sólo ocho puntos de 111 posibles en los tres primeros grandes premios, ningún piloto de la casa nipona ha logrado colarse en el Top 10, ni en las carreras al sprint ni en las principales de los domingos.

En el Gran Premio de las Américas del pasado fin de semana, sólo un piloto de HRC, Luca Marini, terminó la carrera, aunque a 33.529 segundos del vencedor, Maverick Viñales, en una pista en la que los japoneses habían ganado hace doce meses, con Alex Rins.

El ambiente y las sensaciones en Honda fueron muy positivas en el test de postemporada de Valencia del pasado mes de noviembre, pero la falta de progresos desde entonces ha dejado perpleja a la fábrica, que este año se beneficia además del nuevo sistema de concesiones de la categoría reina.

"Lo único que puedo decirte es que en Japón se están esforzando mucho", dijo Alberto Puig, máximo responsable del equipo Repsol, a la web oficial de MotoGP en el Circuito de las Américas. "Lo están intentando de verdad, están trabajando en muchas cosas diferentes. Traen gente nueva al grupo, tienen más personal. No es que estén durmiendo".

"Pero, por otro lado, no llegamos y la moto no rinde. Hicimos grandes cambios en ella, hicimos buenas mejoras, teóricamente. Pero no se ve en la pista. En este momento estamos un poco confusos. Lo estamos intentando mucho, pero no podemos ver nada realmente impresionante en la pista. Esto es cierto", siguió explicando el español.

Hay que recordar que Joan Mir fue muy crítico con Honda durante el viernes del GP de las Américas, diciendo que la marca tenía que "asumir su responsabilidad" por ir en la dirección equivocada con el concepto de la RC213V en la presente campaña.

Tras la ronda estadounidense, el mallorquín añadió: "Es desesperante. La situación es muy difícil. Si quieres hacer algo más, no puedes. Y lo que pasó en carrera fue un poco esto. Te ves en la zona media del pelotón, te acercas, haces una vuelta o dos vueltas recuperando [tiempo], pero en la tercera la moto dice 'me rindo'. Esta es un poco la historia. Tenemos que ser fuertes, trabajar duro y seguir saliendo de esta situación", finalizó el campeón del mundo de 2020.