Espargaró no descarta ser probador de Aprilia, aunque su futuro sigue abierto

Aleix Espargaró lleva compitiendo a tiempo completo en MotoGP desde la temporada 2012 y ha estado con Aprilia desde 2017, convirtiéndola en una moto capaz de ganar carreras desde entonces. El contrato actual del piloto español con la firma de Noale expira a finales de este 2024, y se ha dado hasta el Gran Premio de Italia, en mayo, para ver cómo está su estado de forma antes de decidir qué dirección tomar.

Si sigue siendo piloto, el de Granollers, de 34 años de edad, dice que únicamente continuará con Aprilia, pero tampoco ha descartado la idea de convertirse en probador, como lo es actualmente su hermano, Pol Espargaró, en KTM.

"Es una pregunta muy buena [sobre su futuro]. No lo sé. Con suerte, Aprilia me ofrecerá un nuevo trabajo, pero esto no es lo importante", comenzó. "Lo importante es entender si quiero seguir o no. Todavía no lo he decidido".

"Quiero esperar un poco más. Al menos hasta Mugello, para ver cómo rindo, y entonces decidiré. Me estoy divirtiendo este año, pero quiero luchar entre los cinco primeros en cada carrera. Si no, [este contrato] será el último", explicó.

"Estoy tratando de entender cuál es el mejor futuro para mí. No creo que mi futuro [pase por] correr en otro sitio que no sea Aprilia. Si sigo compitiendo a tiempo completo, quiero decir. Si [sigo] compitiendo, continuaré en Aprilia. Pero quizás decida parar, y hacer algunos wildcards como piloto de pruebas, o quizás decida parar del todo. Tengo que decidirlo, pero aún no lo he hecho. Quiero rendir. Esa es mi obsesión ahora mismo. Quiero acabar en el podio cada fin de semana. Entonces decidiré", siguió Aleix.

El catalán asegura que la idea de convertirse en piloto probador se ha vuelto más atractiva en los últimos años debido a que Ducati "ha cambiado el juego" con Michele Pirro. "Mucho", respondió cuando se le preguntó si el atractivo de ser piloto probador es mayor ahora para él.

"Es un nuevo trabajo, un nuevo papel, que no existía hace cinco años. Ahora entendemos lo importante que es. Ducati y Pirro cambiaron el juego hace seis años. Y ahora lo ves con Dani Pedrosa o Pol en KTM. Yamaha y Honda necesitan mejorar su equipo de pruebas. Sus pruebas no están al nivel de los equipos de tests de los italianos o de KTM", siguió.

"Así que todo puede cambiar, y creo que también es una buena oportunidad para mí. Por eso me lo estoy pensando. Es algo que me encanta, me he divertido mucho en los últimos seis o siete años desarrollando la Aprilia. Creo que hemos hecho un buen trabajo. He aprendido muchas cosas y también es emocionante para el futuro", finalizó.