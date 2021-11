El piloto del Petronas Yamaha afronta en Portimao su penúltima carrera en MotoGP, antes de poner el broche a 26 temporadas en el campeonato el próximo fin de semana en Valencia. En el trazado portugués ya corrió en abril, donde se fue al suelo cuando luchaba por entrar en el top 10.

Rossi llegaba al Algarve con esperanzas de hacer un buen resultado tras la despedida de los fans italianos en Misano hace dos semanas, pero tras los primeros entrenamientos de momento está lejos de lograrlo.

"Fue un día difícil. Esperaba ser más competitivo. No he tenido un buen feeling con la moto y sobre todo no he tenido agarre en la parte trasera. Probé el neumático duro por la tarde, porque dimos un buen paso con él en abril, pero hoy todavía hacía demasiado frío, así que no ha funcionado bien. Espero que el tiempo y las condiciones de la pista, que está un poco resbaladiza, puedan mejorar y ayuden a ser más rápidos", resumió Rossi.

En Portimao se encuentra de visita uno de los grandes rivales del nueve veces campeón del mundo, Casey Stoner, quien concedió una rueda de prensa por la mañana y habló del #46.

"Me divertí mucho luchando con él. Es bonito recordar esas batallas, porque era muy difícil ganarle. Era un piloto con mucho talento, nos desafiamos mutuamente por las victorias y por el título. A veces ganaba yo y a veces ganaba él. Pero siempre fue bueno, aunque aquellos tiempos fueran diferentes a los actuales. Ahora, basta con la más mínima cosa para montar polémica durante días, mientras que hace 10 años todo era más fácil, pero el mundo ha cambiado", dijo el italiano sobre su duelos con Stoner.

En su encuentro con la prensa de este viernes, a Rossi le mencionaron un reciente documental emitido en Italia sobre la vida del malogrado ciclista Marco Pantani, donde al Pirata se le definió como "el campeón del pueblo". Al piloto le preguntaron si ese calificativo también es extrapolable a él en el mundo de las motos.

"Creo que es cierto", contestó. "He tenido mis batallas con la prensa, pero siempre he sido muy apoyado por el público, por la gente que ve las carreras en los bares. Eso es algo que siempre me dio mucha fuerza y me hizo pensar que estaba haciendo las cosas bien. Que tenía que continuar así, siguiendo mis instintos".

"Su historia siempre me ha fascinado, porque es un gran misterio lo que le hicieron y fue una gran injusticia, que le llevó a acabar muy mal, que no merecía. Siempre veo todos los documentales que hablan de él, aunque me den grima, porque lo siento", remachó.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 20 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 21 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 22 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 23 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 24 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 25 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 26 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 27 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 28 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 29 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 30 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 31 / 31 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images