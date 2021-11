Mir no le ve "sentido" a regalar información con la cámara estrenada por Rins

Portimao.- El departamento de televisión de Dorna, promotora del Mundial de MotoGP, es de los más avanzados en la materia y se distingue por su continua innovación. Este viernes, en la primera jornada del Gran Premio de Algarve, los técnicos montaron una minicámara en el mono de Alex Rins denominada Shoulder Cam, justo en su hombro izquierdo, desde donde se veía, con mucho detalle, numerosos detalles del pilotaje del español, además de otros datos en el dashboard de la Suzuki.

"La experiencia con la cámara en el hombro fue increíble", dijo Rins cuando le preguntó Motorsport.com por la experiencia.

"Queda claro que no solo abrimos y cerramos el acelerador. Tengo que dar las gracias a Dorna. No ha sido fácil, porque los japoneses tienen una forma distinta de trabajar a nosotros", dijo en referencia a que en Suzuki hubo algunas reticencias inicialmente a la hora de poner el experimento en marcha.

"Dorna me propuso si quería llevar la cámara, y hablamos con Suzuki y al final solo me dejaron llevarla durante el FP1", explicó Rins. "No me molestó para nada, y puede que el año que viene se utilice con otros pilotos".

Pese a que se veían muchos detalles, como el momento y cómo pulsaba la palanca para activar el dispositivo de la suspensión trasera, Rins considera que no se 'regala' información.

"Lo que se ve de la pantalla simplemente son los números. Al final, aquí en el paddock todos los equipos utilizan las cámaras de a bordo y los gps para tener toda la información", subrayó para tratar de quitar importancia al tema.

No estuvo tan de acuerdo el compañero de equipo de Rins, el campeón de 2020 Joan Mir, que no le ve sentido a ofrecer tanta información.

"Esa cámara muestra claramente cuando usamos el dispositivo de altura trasero. Eso puede ayudar a los otros pilotos", dijo el mallorquín.

"Me gustaría poder verlo también en otras motos, no solo en la Suzuki, porque a través de la cámara se puede ver toda la información", se quejó.

"No tiene demasiado sentido desde mi punto de vista", zanjó el tema Mir con una gran sonrisa que no era de alegría.

