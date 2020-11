Rins: “Obviamente me hubiera gustado a mí llevar el primer título a Suzuki”

Rins está luchando por el título y, de hecho, está tercero de la general empatado a puntos con el segundo y a 37 del líder, su compañero de equipo Joan Mir. El mallorquín, que cumple su segundo curso en Suzuki, tiene, sin embargo, todos los números en la mano para adjudicarse el Mundial y devolver a la marca un campeonato que no gana desde 2020 y que sería el primero en la era MotoGP.

“Obviamente me gustaría a mí llevar el título a Suzuki, porque llevo cuatro años aquí, pero por los infortunios que hemos tenido este año se ha complicado la cosa. Pero si no es el primero, intentaremos llevar el segundo o el tercero”, respondió con la calma y sinceridad habitual en el corredor barcelonés.

Rins terminó la primera jornada del Gran Premio de Valencia, penúltima carrera del curso, en la novena posición, a tres décimas de la referencia dejada por Jack Miller.

“Ha sido un buen día. Hemos probado muchas cosas, suspensiones y puesta punto, hemos dado un paso adelante a nivel de agarre y vamos a seguir trabajando en la misma línea”, informó.

Pese a tener a los dos pilotos inmersos en la lucha por el campeonato, el ambiente en Suzuki parece ser inmejorable.

“Es un ambiente muy agradable, desde luego, no hay malos rollos y podría haberlos cuando hay dos pilotos jugándose un Mundial, podría haber tensión. Sin embargo, no la hay, se ha gestionado todo bastante bien”, señaló.

“Es todo, al final el buen rollo que hay en el equipo viene por la atmósfera que se ha ido creando año a año, como con los mecánicos que están desde el principio. Con Andrea Iannone (su anterior compañero) había el mismo buen rollo y con Joan es lo mismo, no creo que venga por parte de nosotros solo, es todo el equipo que es muy cariñoso”, explicó.

Suzuki proyecta buen ambiente y, también, mucha tranquilidad.

“Lo que puedo decir desde mi lado es que estoy tranquilo, tenemos una buena moto, una buena base y eso me hace estar bastante calmado. Confío en mi moto y el equipo, y me ayuda a dar el cien por cien”.

Una tranquilidad que se transmite a la pista, pero que el domingo, con el título en juego, puede pasar factura a un joven piloto como Mir.

“Todo dependerá de cómo salga (Mir) en parrilla. Si hace una buena clasificación y si tiramos los demás pero él está cerca, no se pondría nervioso. Pero si no tiene esa ventaja de estar delante en parrilla podría ponerse un poco nervioso, aunque con 37 puntos de ventaja yo en su caso estaría bastante tranquilo”, añadió.

Una muestra del respeto que Rins tiene por Mir en pista se vio el pasado domingo, cuando cometió un error, se fue abierto en una curva y en lugar de volver para cerrarle la trayectoria al piloto que le seguía, miró para evitar el choque.

Le preguntaron a Rins si sabia que era Mir quien le seguía y por eso miró.

“Sí, miré atrás, desde luego. Muchas veces que me voy largo suelo mirar, giro un poco la cabeza con la visibilidad que da el casco, para no colisionar con el que viene detrás. No digo que no pueda pasar, pero sería una pena arruinar la carrera de otro piloto por no mirar, es importante tener en cuenta estos aspectos”, argumentó.

También pidieron a Rins que destacara la mejor cualidad de cada uno.

“El punto fuerte de Joan respecto a mí es la frenada, es buen frenador, hace muy bien lo de soltar frenos y atacar la curva más rápido. Mi punto fuerte respecto a él puede ser la gestión de la carrera, la electrónica y los neumáticos, pero la diferencia es muy pequeña en cualquier caso”.

Rins necesita una victoria el domingo y que Mir no acabe en el podio para alargar la pelea hasta la última carrera, en Portimao, la próxima semana.

“Es complicado viendo que hay muchos pilotos delante y mucha igualdad. Hay que ver cómo estamos mañana de cara a la parrilla y con la elección de los neumáticos, pero hoy hemos hecho un buen trabajo, nos ha ayudado mucho a ver la línea a seguir y si seguimos así, por qué no replicar el buen resultado de la carrera pasada”, un segundo puesto detrás de Mir que, en este caso, no le serviría.

