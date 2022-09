Cargar el reproductor de audio

El pasado fin de semana, en Motegi, Pol Espargaró terminó el 12º, a 17 segundos del ganador (Jack Miller) y a diez segundos de Marc Márquez, su vecino en el taller de HRC, que lo hizo el cuarto tras adjudicarse, el sábado, la primera pole position de la temporada para el constructor japonés. La inercia en la que se encuentra Márquez no tiene nada que ver con la de su compañero, a quien da la impresión de que el desenlace del campeonato se le está haciendo largo.

Espargaró ocupa la 16ª posición de la tabla de puntos, a 26 puntos de distancia de su compañero, que figura el 15º, como el mejor colocado de entre los corredores del fabricante de Tokio. Eso, a pesar de haberse perdido ocho pruebas del calendario.

Paradójicamente, el mejor resultado de Honda hasta la fecha es el tercer puesto que Polyccio se adjudicó en Qatar, la cita inaugural, tras pelear por el triunfo hasta las últimas vueltas con Enea Bastianini (ganador) y con Brad Binder (segundo). A partir de ese punto comenzaron los problemas para HRC y sus pilotos, perjudicados por la falta de tracción del tren trasero de la RC213V y su perecoso paso por curva.

Desde aquel primer y único podio de este ejercicio, la trayectoria del menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) dibujó una trayectoria descendiente, con la novena plaza en Portimão como mayor éxito.

El adiós de Suzuki al Mundial tuvo un impacto evidente en el mercado, y una influencia determinante en la estrategia de varios equipos. También de Honda, que se fijó en Joan Mir como sustituto de Espargaró con vistas a 2023. El acuerdo entre la compañía nipona y el mallorquín no se anunció hasta que GasGas oficializó le llegada del

#44. Eso fue en la previa del Gran Premio de Austria, en agosto, y con casi medio curso (ocho carreras) todavía por disputarse.

En todo este tiempo, Espargaró siempre declaró su predisposición para ayudar a Honda en el desarrollo de la RC213V, sobre todo en el periodo en el que Márquez estuvo de baja. No obstante, Honda optó por tirar de Takaaki Nakagami mientras esperaba al de Cervera (Lleida), que reapareció en el test colectivo tras el Gran Premio de San Marino, y que volvió correr en Aragón.

"Está claro que mi capítulo con Honda terminó hace muchas carreras. Desde Qatar llevo la misma moto. Cuando no hay mejora, cuando no hay piezas nuevas y los demás sí que siguen trabajando, pues se hace muy evidente", declaró Espargaró, en Motegi, a Motorsport.com. "Si tienes problemas, y ni con esas te traen cosas nuevas y sigues con la misma moto, pues todo está claro", prosiguió el español, que el curso que viene vestirá de rojo, los colores de GasGas, por más que su moto vaya a ser una KTM RC16, sobre el papel idéntica a la que emplearán Jack Miller y Brad Binder. "Desde los primeros problemas de falta de agarre que tuvimos después de la primera carrera, en Qatar, no he recibido nada nuevo", remachó Espargaró.

