El paddock de MotoGP rinde homenaje a Fausto Gresini

Gresini se contagió de la COVID-19 justo antes de Navidad y fue hospitalizado el 27 de diciembre en Imola, antes de ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Maggiore Carlo Alberto Pizzardi de Bolonia.

El martes, el equipo Gresini Racing confirmó que el italiano había perdido la batalla contra la COVID justo un mes después de cumplir 60 años.

El CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, encabezó los homenajes a Gresini: "Estoy profundamente afectado por la pérdida de Fausto. Era un muy buen amigo y le apreciaba mucho. He seguido de cerca las noticias sobre su estado de salud y tuve la suerte de poder hablar con él mientras estuvo en el hospital".

"Siento mucho sufrir una pérdida así en el paddock y quiero enviar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a los miembros de su equipo".

El ahora piloto de Avintia en MotoGP, Enea Bastianini, que llegó al Mundial con Gresini en 2014 y estuvo con él hasta 2016, ganando dos carreras, señaló en un breve post en sus redes sociales que el italiano era "como un padre" para él.

"Gracias por todo lo que hiciste por mí", escribió Bastianini. "En mis tres primeros años en el campeonato del mundo fuiste como un padre, me hiciste crecer mucho como piloto y como persona. Nunca te olvidaré, te quiero. RIP".

Álvaro Bautista, piloto WorldSBK y que corrió con Gresini en MotoGP de 2012 a 2016, apuntó: "DEP Fausto. Todo mi pésame a familiares y amigos. Gracias por haber hecho tanto al motociclismo. Saluda de nuestra parte a todos los que ya no están con nosotros. Un abrazo amigo!".

Marc Márquez también envió un mensaje de apoyo para el equipo y su familia: "Hoy es un día triste para toda la familia del motociclismo. Todo mi ánimo a los familiares, amigos y Gresini Racing. DEP Fausto".

El piloto de Pramac Ducati en MotoGP, Jorge Martín, que ganó el último título con Gresini en Moto3 en 2018, reconoció la importancia del bicampeón del mundo de 125 en haber llegado hasta donde está ahora: "Ayer me esperaba lo peor y hoy ha llegado... Te llevaré siempre conmigo en la moto! Descansa en paz amigo mío".

"Qué dolor... Fausto me dio la oportunidad de tener una moto competitiva y de demostrar cosas cuando nadie me quería, me enseñó su pasión por la moto y lo humano que podía ser un dueño de un equipo. Gracias Fausto".

El equipo Tech 3 aseguró que el "paddock le debe mucho" por su esfuerzo para ayudar a moldear MotoGP hasta lo que es hoy.

"Sin palabras, devastados", expresaba Tech 3 en un comunicado en redes sociales. "Así es como nos sentimos ahora mismo. No podemos creer que hayamos perdido a Fausto, un compañero increíble, un luchador increíble, una de nuestras grandes figuras".

"Compartimos tantos momentos duros y buenos juntos, trabajamos duro para llevar a MotoGP a donde está ahora; el paddock le debe mucho. Nuestro más sentido pésame a su familia y a todo el equipo Gresini. Gracias por lo que has hecho, por lo que siempre has sido. Ciao Fausto".

A continuación recopilamos más mensaje que enviaron otros pilotos y equipos de MotoGP:

