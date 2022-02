Recado de Miller a Aleix: "Es un arrogante"

Cargar el reproductor de audio

Mandalika.-

El corredor de Ducati afirmó haber estado a punto de embestir al de Aprilia, en el último tramo del entrenamiento, en una acción en la que de forma indirecta también se vio involucrado Enea Bastianini.

Según el australiano, Espargaró estaba siguiendo al joven corredor del equipo Gresini, cuando a su paso por la penúltima curva del trazado indonesio frenó de forma agresiva. Miller, que iba detrás de él a cierta distancia, tuvo que hacer malabares para no estrellarse contra la trasera de la Aprilia.

"Simplemente frenó de golpe en la penúltima curva y casi me lo como. Luego, me puse a su altura y revolucioné la moto. Pero él hizo ver que no se enteraba. Ya sabéis, Aleix haciendo de Aleix. Es un arrogante", soltó el de Ducati, que finalizó con el sexto mejor tiempo y que hizo una valoración bastante positiva del trazado.

"Es un poco como Argentina. Es muy divertido, muy guay, me lo pasé muy bien porque lo tiene todo: es rápido y muy técnico. Creo que tendremos buenas carreras aquí", opinó el de Ducati.

"Evidentemente que la suciedad complica un poco las cosas. Esta mañana, cuando salimos, las dos o tres primeras vueltas la pista no estaba mal. Pero después, se comenzó a secar y apareció el barro. Pero lo único que podíamos hacer era salir, rodar y limpiar la superficie. Si no lo hubiéramos hecho hoy habríamos tenido que hacerlo mañana", convino Miller, que terminó el sexto en la tabla de tiempos.

"Creo que hemos entendido muchas cosas interesantes, sobre todo con las condiciones, y el barro, acerca de la electrónica. Además, en Qatar también tendremos polvo, así que creo que fue un día muy importante para nosotros", comentó el corredor de Townsville. "Está bien no probar la moto en circuitos fantásticos y bajo el sol", remachó el #43.