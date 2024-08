A Márquez no le "preocupa mucho" su número de caídas en MotoGP 2024

Marc Márquez sostiene que "no le importa mucho" la cantidad de caídas que ha sufrido este año en MotoGP, pero que sí quiere reducir los errores que está cometiendo en las carreras. El piloto de Gresini Racing ha sufrido 16 accidentes en los 11 primeros grandes premios de la temporada, lo que le ha situado a la cabeza de la estadística de caídas de lo que llevamos de 2024.

El ocho veces campeón del mundo siempre ha tenido fama de caerse con demasiada frecuencia en la categoría reina, aunque muchos lo achacaban a las características de la complicada Honda, la moto que llevó durante 11 años. Pero, tras cambiar a una Ducati GP23, mucho más fácil de pilotar, Márquez aún no ha podido poner fin a esta tendencia, y va camino de igualar o incluso superar el récord de 23 accidentes que estableció en 2023.

Una de las caídas más aparatosas del #93 en este 2024 se produjo poco después de tomar el liderato en la carrera larga del GP de las Américas en Austin, mientras que más recientemente se ha ido al suelo en las pruebas al sprint de Silverstone y del Red Bull Ring.

A la pregunta de si sus caídas de este año se deben a su estilo de pilotaje o a su proceso de adaptación con la Desmosedici, Márquez dijo tras Austria: "Es cierto que en la primera parte de la temporada, como dije en Portimao y Austin, me caí mucho".

"Y no fue por un error mío, pero es cierto que en estas últimas carreras he tenido un par de caídas que no he entendido mucho, y todas ellas me han restado un poco de confianza. Pero ahora tenemos que volver a intentar encontrar el límite de la manera correcta".

"Lo más positivo es que me estoy cayendo en los entrenamientos. Es cierto que, en las carreras, me caí en las sprints de Silverstone y Austria. Pero, normalmente, en carrera larga siempre intento mantenerme sobre la moto, y éste es el punto más importante. Me gustaría caerme menos, pero de momento es una cifra que no me preocupa mucho", siguió exponiendo.

De hecho, tras el incidente del sábado de Spielberg, Márquez resumió su punto de vista con una frase muy concreta, a la pregunta de Motorsport.com de si este año le cansan las caídas, como sí lo hacían cuando pilotaba la RC213V: "Estas caídas no me cansan tanto porque voy delante".

Márquez ha demostrado en la presente campaña una velocidad impresionante a pesar de no contar con la GP24 de última generación, lo que le ha valido el ascenso al equipo oficial de Ducati junto a Pecco Bagnaia. Con cuatro podios los domingos, ocupa la cuarta posición en la general del campeonato, sólo por detrás de los pilotos de Borgo Panigale con la nueva Desmosedici.

Sin embargo, el piloto de 31 años sigue sin lograr una victoria, y ya han pasado 1000 días desde su último triunfo, en Misano en 2021. Honda resultó ser una de las peores motos de la parrilla en 2022 y 2023, mientras que el salto que Ducati ha dado este año ha hecho que los podios sean incluso difíciles para los pilotos con la GP23.

El de Cervera, sin embargo, no está preocupado por su sequía de victorias en la categoría reina, e insiste en que su atención se centra en poner los cimientos para su 2025, cuando se espera que vuelva a luchar por un título: "Para mí no importa [cuántos días han pasado desde la última victoria]. Sé que este año es un año para construir, y estoy construyendo y construyendo. Estoy tratando de tener esa confianza, de ir paso a paso", comentó Márquez.

"Es verdad que empezamos [este año] muy bien. Parece que dimos un paso atrás [después], y ahora parece que volvemos [a mejorar]. Y en esta segunda parte de la temporada, tenemos que seguir construyendo, intentar estar en los podios, y la victoria, si no es este año, llegará el año que viene", remachó.