Nakagami abandonará LCR a final de temporada tras siete años en MotoGP

Motorland Aragón es, precisamente, el escenario del mayor éxito conseguido por Takaaki Nakagami en la clase reina, una pole position en el Gran Premio de Teruel 2020, que por motivo de la pandemia fue la segunda carrera disputada en Motorland, donde este fin de semana se celebra el Gran Premio de Aragón 2024, que vuelve al calendario tras no correrse el pasado año.

Nakagami debutó en el Mundial en el GP de Valencia de 125cc de 2007, al manillar de una Honda. Sin embargo debutó como piloto regular de la categoría pequeñas con una Aprilia en 2008 y 2009. Tras dos años fuera del Mundial, 'Taka' reapareció en Moto2 en 2012 (Kalex), extendiendo su carrera en la clase intermedia hasta 2017, seis años, siendo el mejor el de 2013 con cuatro victorias.

En 2018 dio el salto a MotoGP de la mano de Honda, con quien ha tenido contrato directo todos estos años, y patrocinado por Idemitsu en su programa de pilotos de la Copa Asia, de la que es representante hasta final de año. Incrustado en el equipo LRC de Lucio Cecchinello, el japonés ha contado siempre con un contrato y una moto a cuenta del fabricante de Tokio, que este año ha tomado la decisión de poner fin a su periplo en la clase reina.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

A partir del próximo año, Nakagami será piloto probador de HRC en Japón, un papel en el que sin duda destacará. También seguirá de cerca el desarrollo de la moto en Europa.

"He decidido poner fin a mi carrera como piloto de MotoGP al final de la temporada 2024. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los aficionados que me han apoyado calurosamente. También me gustaría dar las gracias a Idemitsu y Honda por su apoyo a largo plazo. A partir de 2025, participaré en el desarrollo de las máquinas de HRC. Es gratificante hacer uso de mis siete años de experiencia en MotoGP; estoy entusiasmado con mi nuevo capítulo. Por último, quiero dar las gracias a Lucio y a todo el LCR porque me he sentido parte de una familia, y estos años han sido increíbles con ellos; ¡siempre estarán en mi corazón!", ha explicado el japonés en un comunicado.

A la espera de un anuncio oficial, el reemplazo de Nakagami en LCR-Idemitsu la próxima temporada será el tailandés Somkiat Chantra, con el mismo trato y patrocinio que Nakagami y con el respaldo de su país, que los dos próximos años albergará el arranque de la temporada MotoGP.