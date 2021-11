Alpine no decidirá hasta final de temporada si 'libera' a Brivio

Los rumores sobre el regreso de Davide Brivio al Mundial de MotoGP tras una temporada en la Fórmula 1 no han dejado de sonar desde que el ex Team Manager de Suzuki, con quien ganó la doble corona de pilotos y equipos de forma sorpresiva en 2020, visitó el paddock del campeonato de las dos ruedas el pasado verano, durante el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring.

En las últimas semanas se han intensificado las informaciones sobre un posible regreso a su anterior puesto en Suzuki, donde le acogerían con los brazos abiertos, pero también se rumoreó la posibilidad que su destino fuera el equipo de su amigo y ex pupilo Valentino Rossi, que la próxima temporada debuta en la clase mayor con las archifamosas siglas VR46.

Este último extremo, sin embargo, fue descartado por el propio Valentino en Misano, durante el último fin de semana celebrado allí.

"Con Davide nos une una gran amistad de muchos años, y muchos proyectos comunes durante ese tiempo, pero la verdad es que no hemos pensado en él para nuestro equipo, tenemos el organigrama bastante decidido", aseguró el #46 que tendrá en el español Pablo Nieto a su jefe de equipo.

La única posibilidad de que Brivio regresara a MotoGP sería que Alpine, su actual equipo y con el que tiene un año más de contrato, le liberara.

En una conversación en exclusiva de Motorsport.com con Laurent Rossi, CEO de Alpine, el ejecutivo vio como una buena señal el interés de MotoGP en recuperar a Brivio y que hasta final de temporada no decidirá en encaje del italiano en el equipo. El problema es que la temporada de F1 termina bien entrado diciembre, cuando en el campeonato de las motos se debe tener ya mucho trabajo avanzado para el próximo curso.

"Sobre los rumores de MotoGP, todo lo que puedo decir es que son muy positivos con respecto a Davide. Todos mencionan que sin él se perdió mucho allí", dijo Rossi.

"Es un buen ejemplo del valor de una persona como él, y que conocemos, es algo que está demostrando en nuestro equipo. Definitivamente está aportando mucho en términos de gestión de pilotos. Y también en el trabajo que hace el equipo en la pista, ayudando con su experiencia deportiva, eso tiene un valor incalculable", aseguró.

Sin embargo, Rossi no cierra la puerta a que Brivio pueda no encajar en el nuevo organigrama que Alpine prepara de cara a 2022.

"En cuanto al futuro, Davide, al igual que cualquier otra persona del equipo, evolucionará en la organización que yo decida, siguiendo los cambios que decidiré al final de la temporada. No es diferente del resto del personal", soltó como un trozo de metal gélido.

Por su parte, Fernando Alonso no quiso valorar demasiado la posibiliad, pero sí coincidió con Laurent Rossi en que son buenas noticias para Alpine: "Solo he leído rumores y no les he dado mucha importancia. Davide es una persona importante en el equipo. Si hablan de él en MotoGP es que le echan de menos. Así que tenemos un buen hombre con nosotros".