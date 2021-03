Alex Rins: “Si me dan a elegir, me quedo con el motor viejo”

Aunque no podrán utilizarlo hasta el próximo año, en Suzuki ya tienen el motor de la temporada 2022 y su pareja de pilotos lo ha podido montar durante los test de pretemporada en Qatar para transmitir sus opiniones a los ingenieros de Hamamatsu.

El primero en hacerlo fue Alex Rins, en el primer test de la pasada semana. Este miércoles se animó a probarlo Joan Mir, el campeón del mundo, y ambos coincidieron en que, a primera vista, el nuevo propulsor hace que la moto corra un poco más en la recta, que es uno de los objetivos.

Sin embargo, tras la primera jornada del segundo test, el miércoles, tanto a Mir como a Rins les plantearon una pregunta directa para evaluar el motor: ¿si pudieras llevar en la primera carrera de la temporada el propulsor de 2022, lo elegirías?

Mir se fue un poco por las ramas en su respuesta, ya que al no tener la posibilidad de poder montarlo, tampoco quiso perder mucho el tiempo pensando en ello.

“Seguramente tiene más potencial que el de este año, no sé si daría tiempo para ajustarlo tan rápido y los japoneses no son de tomar decisiones precipitadas”, dijo el #36.

Rins fue un poco más preciso y dejó una frase para la duda, sobre todo entre los ingenieros de Suzuki.

“Si me dan a elegir, ahora mismo me quedo con el motor actual, que lo tengo más por la mano. Sí es cierto que tiene más potencia [el nuevo], pero no ha sido un paso muy grande. Seguro que cambia de aquí al próximo año", apuntó.

Por lo demás, para Rins la jornada del miércoles fue positiva.

“Ha sido un buen día, hemos probado muchísimas cosas, también el motor de 2022 que ya lo probamos hace tres días, más que nada para confirmar; un basculante; un carenado nuevo, muy similar al del año pasado... hemos tenido un poco más de velocidad en recta. Contento con el día y con un buen ritmo, nos queda probar un par de cosas y trabajar ya para la carrera”.

El barcelonés está buscando la mejor combinación aerodinámica.

“El plan para los dos días es que nos falta probar algunas combinaciones de carenados, lo haremos mañana, y poco más, confirmar el chasis que hemos probado hoy y trabajar para la primera carrera que va a ser muy apretada. Los rivales van muy rápido y a nivel de ritmo estamos todos muy apretados, la diferencia será la puesta a punto que te permita llegar final con más neumático".

“Hemos hecho una vuelta rápida al final del entrenamiento con poca gasolina y goma nueva, y hemos hecho el tiempo”, admitió.

Por último Rins valoró la buena adaptación de Pol Espargaró a la Honda, pero sin olvidar la ayuda de tener la referencia de Stefan Bradl y los muchos test que lleva el alemán con la RC213V.

“Pol me está sorprendiendo por lo rápido que se ha habituado a la moto; Bradl ha hecho muy buen trabajo entrenando tantos días en Jerez. Tanto Pol como Bradl han hecho muy buenos tiempos y Stefan sin montar goma nueva. Los rivales nos lo ponen cada vez más difícil”, cerró el #42.

