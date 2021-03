Rossi terminó las dos primeras sesiones de ensayos de pretemporada con muy mal sabor de boca, con el 19º tiempo de la tabla combinada de tiempos, a más de un segundo y medio del registro de referencia, el de Fabio Quartararo.

Tras la primera jornada de la segunda tanda, en este caso de tres días, el italiano terminó el 13º, a 1,4 segundos del australiano, que fue el más veloz de todos.

A pesar de que su rendimiento este miércoles tampoco es para tirar cohetes, sí se reconoció satisfecho el nuevo piloto del equipo Petronas con el cómputo global del entrenamiento, sobre todo por los impulsos que transmite la M1.

Il Dottore ya estrenó la semana pasada el nuevo chasis que Yamaha ha diseñado para esta temporada, con el que la marca de los diapasones espera que sus corredores recuperen la consistencia que les faltó el curso pasado.

“El día fue mucho mejor. Estoy en la 13ª posición, que no es para tirar cohetes, pero mis sensaciones han mejorado mucho. No estoy al nivel de los mejores, pero sí mucho más cerca”, resumió Rossi. “Miller y Viñales hicieron una vuelta rápida impresionante. Probamos bastantes cosas y no fue mal. Aún me falta algo, pero se trata del primer día. Me vuelvo a sentir piloto”, añadió el de Tavullia, que esta vez sí vio los aspectos positivos de la versión del chasis de 2021.

“El nuevo chasis es mejor que el anterior, porque la moto gira de forma más fácil. Aún no está al nivel de la de 2019, pero estamos cerca”, puntualizó el #46, que quiso subrayar el potencial de la Ducati, una auténtica bala pintada de rojo –los tres prototipos con mayor velocidad punta son Desmosedici, y seis de los primeros siete–, en especial la de Miller, a quien ve como un claro opositor a pelear por coronarse campeón a final de temporada.

“La Ducati da miedo, va muy rápido, aún perdemos unos 10 kilómetros por hora de velocidad punta. Y Miller aspira claramente a ganar el Mundial”, zanjó Rossi.

Las fotos de Rossi en el test de MotoGP en Qatar

