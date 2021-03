Joan Mir: “Que Márquez esté en la primera carrera no me cambia nada”

El de Suzuki acabó 7º en la primera jornada del segundo test de pretemporada MotoGP que se celebra, de nuevo, en Qatar, a casi nueve décimas de la referencia dejada por Jack Miller, el australiano de Ducati.

Sin embargo, Mir explicó que, de momento, no ha hecho ningún ataque al crono para hacer una vuelta rápida y que sigue trabajando en los detalles para mejorar la GSX-RR de 2021.

Durante la sesión de este miércoles, Mir también tuvo la oportunidad de probar el motor de 2022, en el que Suzuki ya está trabajando de cara al próximo año

“He visto que el motor (de 2022) es un poco más potente en la recta, todavía no he pasado ninguna Ducati (risas), pero va un poco mejor. El carácter sigue siendo el mismo, vamos por el camino correcto, a ver si después de estas pruebas le dan una nueva vuelta de tuerca y puede ser un poquito más rápido. Parece que funciona bien y la base es buena”.

Crónica del test de Qatar: Miller pulveriza el récord de Qatar

No se puede, lógicamente, pero le preguntaron a Mir si lo montaría ya para la primera carrera de este año.

“Seguramente tiene más potencial que el de este año, no sé si daría tiempo para ajustarlo tan rápido y los japoneses no son de tomar decisiones precipitadas. Solo poniéndolo en pista ya se ve que es más potente, aunque no creo que sea este el motor definitivo de 2022. Será diferente”.

El mallorquín explicó las piezas que está montando y el trabajo de la jornada.

“Lo que estamos tratando de mejorar es la velocidad. Está claro, mejorar en general, si la moto corre más todo hará que sea mejor. La dirección en la que estamos trabajando es esa, no en mejorar a una vuelta, sino en mejorar la moto en general. Los dos próximos días trabajaremos en pequeños detalles para marcar la diferencia y estar más cerca de los demás a una vuelta. En ritmo de carrera no estamos mal, no somos los mejores, pero no estamos mal. Hemos probado cositas de electrónica y un basculante que tenemos pendiente de confirmar. Todo va bien de momento”.

En un momento de la conversación, Mir dijo que estaban descartando muchas piezas, y que en torno al 10 por ciento de las probadas iban bien.

“Como es normal, la mayoría de cosas que traen no funcionan, son para probar a ver si con alguna damos con la tecla y Suzuki tienen una media muy alta de acierto con lo que traen. Normalmente tenemos una media alta, más que los demás. También tenemos menos pilotos en pista y los pasos que damos son pequeños pero siempre adelante”.

En los últimos días, Honda está enviando mensajes dando a entender que Marc Márquez podría estar ya en la primera carrera, algo impensable hace una semana. Unas maniobras que podrían ser un poco de juego psicológico.

“Yo creo que Marc y los médicos ven la posibilidad de poder encontrarse bien, no lo sabe seguro porque no ha probado ninguna moto que sepamos, y en base a cómo se encuentre cuando lo haga decidirá venir o no, ya sea en la primera carrera o en el siguiente circuito”, que ya sería en Portugal.

Al respecto, le preguntamos si cambia su preparación si Márquez estuviera en la primera carrera: “A mí no me cambia nada”, zanjó el campeón.

Las fotos de Joan Mir en el test de MotoGP en Qatar

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 1 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 2 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 3 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 4 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 5 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 6 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 7 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 8 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 9 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 10 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 11 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 12 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 13 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 14 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 15 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 16 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 17 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 18 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Team Suzuki MotoGP 19 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images