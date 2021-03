Pol Espargaró: “No me esperaba ir tan rápido”

Fue Jack Miller, el más rápido este miércoles, quien destacó el estado de forma del catalán, que a pesar de acumular todavía muy pocos kilómetros con la RC213V, parece haberse acoplado estupendamente a ella.

“Pol es el mejor de estos entrenamientos. Porque ha tenido que cambiar de moto y se ha subido a la Honda, un prototipo con el que no todos los pilotos han podido ir rápido”, dijo el australiano de Ducati, que fue muy claro cuando se le preguntó si el #44 opta a la victoria ya en la primera parada del curso: “Por supuesto”.

A pesar de que su ritmo de giro aún no es tan consistente como el que pueden exhibir Maverick Viñales, un auténtico martillo en Losail, o Fabio Quartararo, la progresión de Espargaró es indudable respecto de la primera tanda de entrenamientos, a finales de la semana pasada.

El español, que se pasó los dos primeros días encontrándose encima de su nuevo prototipo, ya ha comenzado a hacérselo suyo probando pequeñas cosas, por más que todavía trabaja con la base de Marc Márquez, la incuestionable referencia de HRC en los últimos años.

“La progresión está siendo más rápida y natural de lo que me esperaba. Pero la diferencia de mis tiempos respecto de los de hace unos días es muy grande, y eso significa que el margen de mejora aún es considerable”, resumió el de Honda.

A pesar de lograr un muy buen registro en su mejor intento de vuelta rápida (la 47 de las 53 que dio en total), el menor de los hermanos de Granollers (Barcelona) afirmó sentirse más satisfecho en las tandas largas que en los ataques a un solo giro:

“Lo que me reconforta es la consistencia, más que en mi tiempo a una vuelta. Me siento mucho menos estresado en ritmo que cuando tengo que dar una vuelta rápida. La verdad es que no esperaba ir tan rápido a una vuelta”.

Preguntado directamente por las palabras de Miller, el campeón del mundo de Moto2 de 2013 les quitó importancia y argumentó que aún no está preparado para ello.

“No me siento preparado para ganar. En un test, si te caes no pasa nada. En una carrera, una caída tiene consecuencia”, justificó Polyccio, que hasta el momento prefiere no comenzar a ‘marear’ a su equipo de técnicos.

“Estoy utilizando la base de Marc. No quiero liarme mucho, sino ir rápido con la puesta a punto de Marc, que es el piloto que mejor lleva esta moto”, comentó Espargaró, que de alguna forma ya se ha quitado esa presión de quien no sabe qué se va a encontrar al cambiar de marca.

“Tenía miedo de llegar a la primera carrera sin saber dónde estaba el límite de la moto en la parte delantera. Pero ahora parece que ya lo he encontrado, y sin caerme, y eso es bueno. Aún no me he caído y eso es bueno”, remachó el corredor del Repsol Honda.

Fotos de Pol Espargaró en el test de MotoGP en Qatar

