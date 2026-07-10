Moto2 en Sachsenring - Resultados y resumen - Izan Guevara empieza mandando

El Mundial de Motociclismo afronta este fin de semana, del 10 al 12 de julio, la última parada del calendario antes del parón veraniego: el Gran Premio de Alemania en el corto y revirado circuito de Sachsenring, que siempre pone a prueba a los pilotos. Como no podía ser de otra manera, la disputada categoría de Moto2 estará presente. En este artículo podrás estar al día de todo lo que pase, con crónicas y resultados de cada entrenamiento, clasificación y carrera de la categoría intermedia.

Práctica de Moto2 en Sachsenring

La Práctica de Moto2 en Sachsenring empezó mucho más calmada que la de Moto3, sin caídas, aunque sí hubo varios sustos en los primeros compases: Alberto Ferrández tuvo un gran susto y estuvo a punto de irse al suelo, y Senna Agius y Jorge Navarro casi chocaron en una acción en pista.

En la tabla de tiempos, fue Izan Guevara quien tomó el mando en la primera mitad del entreno, con un tiempo de 1:22.260, que le dejó delante de Iván Ortolá, a 36 milésimas, David Alonso, a dos décimas, y Senna Agius, a tres. El líder de la general, Manu González, no apretó de salida y arrancó fuera del Top 14, a un segundo de su principal perseguidor en el Mundial.

Parecía que en los minutos finales se iban a poder rebajar los registros, pero lo cierto es que la parte alta de la tabla no cambió, y el Top 4 quedó igual, con Guevara manteniéndose en lo más alto sin problemas. Sí mejoró Manu González, para pasar a la quinta posición.

El resto de la zona de corte se completó con Filip Salac, Alex Escrig, Tony Arbolino, Deniz Öncü, Taiyo Furusato, Joe Roberts, Dani Holgado, Mario Aji y Collin Veijer.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Sachsenring

FP1 de Moto2 en Sachsenring

Después de la FP1 de Moto3 arrancó la de Moto2 en Sachsenring, con liderato de Manu González, que de esta manera acumula ya cuatro fines de semana consecutivos empezando en cabeza en la primera sesión.

Manu González comenzó liderando, y pese a que Arbolino le superó, rápidamente recuperó la primera plaza con un 1:23.125 que, desde el inicio, superaba ya la vuelta rápida de carrera de Moto2 en Sachsenring 2025, la de Diogo Moreira, un 1:23.2. El propio Manu González se llevó un susto en la curva 3, pero pudo controlar su moto.

La sesión se estabilizó bastante, y Ortola mejoró a falta de 17 minutos para ser tercero. Acto seguido, Salac hizo casco rojo en los dos primeros sectores cuando todavía faltaban 13 minutos, pero no pudo más que ser quinto. Sin embargo, en la siguiente vuelta Salac bajó a 1:23.026, en un momento con muchos sectores en rojo y naranja.

Precisamnte uno de ellos, Agius, puso un 1:22.760 que mejoraba en 0.266s a Salac, aunque todavía quedaban diez minutos. Arbolino y Oncu también venían mejorando, como Agius, y al final de sus vueltas, Arbolino robó la primera plaza a Agius, que se quedaba a 47 milésimas.

Luego, Izan Guevara mejoró pero para ser tercero, pero aún faltaba por decir la última palabra el líder del campeonato. Y así fue. Manu González, en su segunda vuelta con neumático nuevo, puso un 1:22.483 cuando quedaban menos de tres minutos que ya nadie mejoró. La sesión acabó con una caída de Celstino Vietti en la curva 4.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Sachsenring

FP2 de Moto2 en Sachsenring

La FP2 será la última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Sachsenring antes de la clasificación. Será este sábado, 11 de julio, y durará 30 minutos, desde las 09:25h hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Sachsenring

Por disputar

Clasificación de Moto2 en Sachsenring

La clasificación de Moto2 en Sachsenring, la undécima de la temporada 2026, será este sábado, 11 de julio. Será la última cronometrada de la jornada, con la Q1 de 13:40h a 13:55h. Los cuatro pilotos más rápidos pasarán a la Q2, de 14:05h a 14:20h, que terminará de decidir la parrilla de salida para la carrera del domingo y al hombre de la pole.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Sachsenring

Por disputar

Carrera de Moto2 en Sachsenring

La carrera de Moto2 en Sachsenring, la undécima de las veintidós previstas para la temporada 2026, será este domingo 12 de julio. Comenzará a las 12:15 horas del mediodía, y se completarán un total de 25 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Sachsenring

Por disputar

Después de 10 carreras, en las que en algunas se han tenido que dar la mitad de puntuación, Manu González sigue dominando con mano de hierro el Mundial de Moto2, líder con 185.5 puntos, sacándole 57.5 a Izan Guevara, 62.5 a Senna Agius y 69.5 a David Alonso.

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