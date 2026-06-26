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Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Assen - Resultados y resumen del viernes

Apunta los resultados, resúmenes y todo lo importante sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de Países Bajos 2026 en el circuito de Assen.

Redacción Motorsport.com
Editado:
Manu Gonalez

Tras la visita a Brno, el Mundial de Moto2 también continúa este fin de semana, del 26 al 28 de junio, con motivo del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, en Assen, 'La Catedral' del motociclismo. Guarda este artículo, porque aquí tendrás los resultados, resúmenes y horarios de todas las sesiones de la categoría intermedia en la pista neerlandesa.

FP1 de Moto2 en Assen

El líder destacado del campeonato, Manu González, cerró la primera sesión con el mejor tiempo, un 1:35.719 que dejaba a algo menos de dos décimas a David Alonso y a Senna Agius. 

David Muñoz fue el primer piloto en salir a pista, en un inicio de FP1 con mucha actividad y muchas motos sobre el asfalto. Senna Agius marcó el ritmo al principio, antes de que Manu González apareciera en la cabeza de la tabla para dejar un momentáneo doblete para Intact, con un 1:36.104 cuando todavía quedaba media hora.

La chicana Geert Timmer dio un susto a Vietti, Manu González apoyó su velocidad con una increíble regularidad, rodando dos vueltas seguidas justo en 1:36.066. Cuando faltaban pocos minutos, Agius y David Alonso bajaban a 1:35, y mientras el español marcaba un 1:35.902, el australiano bajaba a 1:35.677. Sin embargo, ese tiempo de Agius le acabarían borrando, y en el último intento, Manu González logró la vuelta definitiva que le dio el liderato.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Assen

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 17

1'35.719

   170.825  
2 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 21

+0.183

1'35.902

 0.183 170.499  
3 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 19

+0.199

1'35.918

 0.016 170.470  
4 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 19

+0.358

1'36.077

 0.159 170.188  
5 Italy C. Vietti Ramus SpeedRS Team 13 Boscoscuro B-26 18

+0.416

1'36.135

 0.058 170.085  
6 Spain A. Escrig KLINT Forward Factory Team 11 Forward F2 18

+0.464

1'36.183

 0.048 170.000  
7 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 20

+0.499

1'36.218

 0.035 169.939  
8 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 18

+0.544

1'36.263

 0.045 169.859  
9 Spain I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI 4 Kalex Moto2 17

+0.603

1'36.322

 0.059 169.755  
10 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 18

+0.649

1'36.368

 0.046 169.674  
11 Spain A. Canet Elf Marc VDS Racing Team 44 Boscoscuro B-26 18

+0.675

1'36.394

 0.026 169.628  
12 Netherlands C. Veijer Ajo Motorsport 95 Kalex Moto2 19

+0.706

1'36.425

 0.031 169.574  
13 United States J. Roberts OnlyFans American Racing Team 16 Kalex Moto2 19

+0.857

1'36.576

 0.151 169.309  
14 Spain A. Huertas Italtrans Racing Team 99 Kalex Moto2 18

+0.879

1'36.598

 0.022 169.270  
15
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 18

+0.944

1'36.663

 0.065 169.156  
16
D. Muñoz Italtrans Racing Team
 17 Kalex Moto2 19

+0.949

1'36.668

 0.005 169.148  
17
L. Lunetta SpeedRS Team
 32 Boscoscuro B-26 20

+1.028

1'36.747

 0.079 169.009  
18 Turkey D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team 53 Boscoscuro B-26 19

+1.120

1'36.839

 0.092 168.849  
19 Spain J. Navarro Fantic Racing 9 Kalex Moto2 19

+1.263

1'36.982

 0.143 168.600  
20
M. Pawelec AGR Team Fusport
 40 Kalex Moto2 19

+1.294

1'37.013

 0.031 168.546  
21 Netherlands Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team 84 Kalex Moto2 19

+1.339

1'37.058

 0.045 168.468  
22 Spain S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2 3 Kalex Moto2 18

+1.366

1'37.085

 0.027 168.421  
23 Japan A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team 71 Kalex Moto2 15

+1.367

1'37.086

 0.001 168.419  
24
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
 85 Forward F2 19

+1.411

1'37.130

 0.044 168.343  
25
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
 98 Kalex Moto2 18

+1.430

1'37.149

 0.019 168.310  
26 Japan T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia 72 Kalex Moto2 20

+1.693

1'37.412

 0.263 167.856  
27
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
 22 Honda 19

+2.066

1'37.785

 0.373 167.215  
28
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
 36 Kalex Moto2 19

+2.248

1'37.967

 0.182 166.905  
Ver resultados

Práctica de Moto2 en Assen

La Práctica de Moto2 en Assen será este viernes, de 40 minutos de duración, desde las 14:05 hasta las 14:45 de la tarde.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Assen

Por disputar.

FP2 de Moto2 en Assen

La FP2, última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Assen, será el sábado, de 09:25h a 09:55h de la mañana en La Catedral.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Assen

Por disputar.

Clasificación de Moto2 en Assen

La clasificación de Moto2 en el circuito de Assen será este sábado, 27 de junio, con la Q1 a partir de las 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, para definir la parrilla de salida para la carrera del domingo y al hombre de la pole. Será tras la clasificación de Moto3 y antes de la carrera sprint de MotoGP.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Assen

Por disputar.

Carrera de Moto2 en Assen

La carrera de Moto2 en Assen, la décima de la temporada 2026, será este domingo, 28 de junio, a partir de las 12:15h, a un total de 22 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Assen

Por disputar

Así está va campeonato de Moto2 antes de Assen

Aunque Manu González no pudo ganar en Brno, donde Iván Ortolá logró su primera victoria, el corredor español aumentó la ventaja en la clasificación sobre Izan Guevara, a un total de 50.5 puntos, más de dos carreras de ventaja.

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 165.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 115 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6
3 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 109 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9
4 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 107 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4
5 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 91 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2
6 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 85 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7
7 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 77.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1
8 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 66 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 57.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 -
10
D. MuñozItaltrans Racing Team
 45 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12

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