Moto2 en Assen - Resultados y resumen del viernes

Tras la visita a Brno, el Mundial de Moto2 también continúa este fin de semana, del 26 al 28 de junio, con motivo del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, en Assen, 'La Catedral' del motociclismo. Guarda este artículo, porque aquí tendrás los resultados, resúmenes y horarios de todas las sesiones de la categoría intermedia en la pista neerlandesa.

FP1 de Moto2 en Assen

El líder destacado del campeonato, Manu González, cerró la primera sesión con el mejor tiempo, un 1:35.719 que dejaba a algo menos de dos décimas a David Alonso y a Senna Agius.

David Muñoz fue el primer piloto en salir a pista, en un inicio de FP1 con mucha actividad y muchas motos sobre el asfalto. Senna Agius marcó el ritmo al principio, antes de que Manu González apareciera en la cabeza de la tabla para dejar un momentáneo doblete para Intact, con un 1:36.104 cuando todavía quedaba media hora.

La chicana Geert Timmer dio un susto a Vietti, Manu González apoyó su velocidad con una increíble regularidad, rodando dos vueltas seguidas justo en 1:36.066. Cuando faltaban pocos minutos, Agius y David Alonso bajaban a 1:35, y mientras el español marcaba un 1:35.902, el australiano bajaba a 1:35.677. Sin embargo, ese tiempo de Agius le acabarían borrando, y en el último intento, Manu González logró la vuelta definitiva que le dio el liderato.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Assen

Práctica de Moto2 en Assen

La Práctica de Moto2 en Assen será este viernes, de 40 minutos de duración, desde las 14:05 hasta las 14:45 de la tarde.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Assen

Por disputar.

FP2 de Moto2 en Assen

La FP2, última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Assen, será el sábado, de 09:25h a 09:55h de la mañana en La Catedral.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Assen

Por disputar.

Clasificación de Moto2 en Assen

La clasificación de Moto2 en el circuito de Assen será este sábado, 27 de junio, con la Q1 a partir de las 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, para definir la parrilla de salida para la carrera del domingo y al hombre de la pole. Será tras la clasificación de Moto3 y antes de la carrera sprint de MotoGP.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Assen

Por disputar.

Carrera de Moto2 en Assen

La carrera de Moto2 en Assen, la décima de la temporada 2026, será este domingo, 28 de junio, a partir de las 12:15h, a un total de 22 vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Assen

Por disputar

Aunque Manu González no pudo ganar en Brno, donde Iván Ortolá logró su primera victoria, el corredor español aumentó la ventaja en la clasificación sobre Izan Guevara, a un total de 50.5 puntos, más de dos carreras de ventaja.

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