Moto2 en Assen - Resultados y resumen del viernes
Apunta los resultados, resúmenes y todo lo importante sobre cada sesión de Moto2 en el Gran Premio de Países Bajos 2026 en el circuito de Assen.
Tras la visita a Brno, el Mundial de Moto2 también continúa este fin de semana, del 26 al 28 de junio, con motivo del Gran Premio de Países Bajos de MotoGP, en Assen, 'La Catedral' del motociclismo. Guarda este artículo, porque aquí tendrás los resultados, resúmenes y horarios de todas las sesiones de la categoría intermedia en la pista neerlandesa.
FP1 de Moto2 en Assen
El líder destacado del campeonato, Manu González, cerró la primera sesión con el mejor tiempo, un 1:35.719 que dejaba a algo menos de dos décimas a David Alonso y a Senna Agius.
David Muñoz fue el primer piloto en salir a pista, en un inicio de FP1 con mucha actividad y muchas motos sobre el asfalto. Senna Agius marcó el ritmo al principio, antes de que Manu González apareciera en la cabeza de la tabla para dejar un momentáneo doblete para Intact, con un 1:36.104 cuando todavía quedaba media hora.
La chicana Geert Timmer dio un susto a Vietti, Manu González apoyó su velocidad con una increíble regularidad, rodando dos vueltas seguidas justo en 1:36.066. Cuando faltaban pocos minutos, Agius y David Alonso bajaban a 1:35, y mientras el español marcaba un 1:35.902, el australiano bajaba a 1:35.677. Sin embargo, ese tiempo de Agius le acabarían borrando, y en el último intento, Manu González logró la vuelta definitiva que le dio el liderato.
Resultados de la FP1 de Moto2 en Assen
FP1
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Velocidad Punta
|1
|M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|17
|
1'35.719
|170.825
|2
|D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|80
|Kalex Moto2
|21
|
+0.183
1'35.902
|0.183
|170.499
|3
|S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|19
|
+0.199
1'35.918
|0.016
|170.470
|4
|F. Salac OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|19
|
+0.358
1'36.077
|0.159
|170.188
|5
|C. Vietti Ramus SpeedRS Team
|13
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.416
1'36.135
|0.058
|170.085
|6
|A. Escrig KLINT Forward Factory Team
|11
|Forward F2
|18
|
+0.464
1'36.183
|0.048
|170.000
|7
|T. Arbolino Fantic Racing
|14
|Kalex Moto2
|20
|
+0.499
1'36.218
|0.035
|169.939
|8
|D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|18
|
+0.544
1'36.263
|0.045
|169.859
|9
|I. Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|17
|
+0.603
1'36.322
|0.059
|169.755
|10
|I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.649
1'36.368
|0.046
|169.674
|11
|A. Canet Elf Marc VDS Racing Team
|44
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.675
1'36.394
|0.026
|169.628
|12
|C. Veijer Ajo Motorsport
|95
|Kalex Moto2
|19
|
+0.706
1'36.425
|0.031
|169.574
|13
|J. Roberts OnlyFans American Racing Team
|16
|Kalex Moto2
|19
|
+0.857
1'36.576
|0.151
|169.309
|14
|A. Huertas Italtrans Racing Team
|99
|Kalex Moto2
|18
|
+0.879
1'36.598
|0.022
|169.270
|15
|
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|54
|Boscoscuro B-26
|18
|
+0.944
1'36.663
|0.065
|169.156
|16
|
D. Muñoz Italtrans Racing Team
|17
|Kalex Moto2
|19
|
+0.949
1'36.668
|0.005
|169.148
|17
|
L. Lunetta SpeedRS Team
|32
|Boscoscuro B-26
|20
|
+1.028
1'36.747
|0.079
|169.009
|18
|D. Öncü Elf Marc VDS Racing Team
|53
|Boscoscuro B-26
|19
|
+1.120
1'36.839
|0.092
|168.849
|19
|J. Navarro Fantic Racing
|9
|Kalex Moto2
|19
|
+1.263
1'36.982
|0.143
|168.600
|20
|
M. Pawelec AGR Team Fusport
|40
|Kalex Moto2
|19
|
+1.294
1'37.013
|0.031
|168.546
|21
|Z. van den Goorbergh Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|84
|Kalex Moto2
|19
|
+1.339
1'37.058
|0.045
|168.468
|22
|S. Garcia Dols ITALJET Gresini Moto2
|3
|Kalex Moto2
|18
|
+1.366
1'37.085
|0.027
|168.421
|23
|A. Sasaki Momoven Idrofoglia RW Racing Team
|71
|Kalex Moto2
|15
|
+1.367
1'37.086
|0.001
|168.419
|24
|
X. Zurutuza KLINT Forward Factory Team
|85
|Forward F2
|19
|
+1.411
1'37.130
|0.044
|168.343
|25
|
J. Antonio Rueda Ajo Motorsport
|98
|Kalex Moto2
|18
|
+1.430
1'37.149
|0.019
|168.310
|26
|T. Furusato Idemitsu Honda Team Asia
|72
|Kalex Moto2
|20
|
+1.693
1'37.412
|0.263
|167.856
|27
|
J. Roulstone Idemitsu Honda Team Asia
|22
|Honda
|19
|
+2.066
1'37.785
|0.373
|167.215
|28
|
Á. Piqueras QJMOTOR - FRINSA - MSI
|36
|Kalex Moto2
|19
|
+2.248
1'37.967
|0.182
|166.905
|Ver resultados
Práctica de Moto2 en Assen
La Práctica de Moto2 en Assen será este viernes, de 40 minutos de duración, desde las 14:05 hasta las 14:45 de la tarde.
Resultados de la Práctica de Moto2 en Assen
Por disputar.
FP2 de Moto2 en Assen
La FP2, última sesión de entrenamientos libres de Moto2 en Assen, será el sábado, de 09:25h a 09:55h de la mañana en La Catedral.
Resultados de la FP2 de Moto2 en Assen
Por disputar.
Clasificación de Moto2 en Assen
La clasificación de Moto2 en el circuito de Assen será este sábado, 27 de junio, con la Q1 a partir de las 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, para definir la parrilla de salida para la carrera del domingo y al hombre de la pole. Será tras la clasificación de Moto3 y antes de la carrera sprint de MotoGP.
Resultados de la clasificación de Moto2 en Assen
Por disputar.
Carrera de Moto2 en Assen
La carrera de Moto2 en Assen, la décima de la temporada 2026, será este domingo, 28 de junio, a partir de las 12:15h, a un total de 22 vueltas.
Resultados de la carrera de Moto2 en Assen
Por disputar
Así está va campeonato de Moto2 antes de Assen
Aunque Manu González no pudo ganar en Brno, donde Iván Ortolá logró su primera victoria, el corredor español aumentó la ventaja en la clasificación sobre Izan Guevara, a un total de 50.5 puntos, más de dos carreras de ventaja.
(Haz click aquí para ver la tabla completa)
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|M. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|165.5
|12.5/1
|16/3
|11/5
|20/2
|20/2
|25/1
|25/1
|25/1
|11/5
|2
|I. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|115
|10/2
|10/6
|16/3
|9/7
|25/1
|16/3
|9/7
|10/6
|10/6
|3
|C. Vietti RamusSpeedRS Team
|109
|5/6
|7/9
|20/2
|11/5
|10/6
|20/2
|20/2
|9/7
|7/9
|4
|S. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP
|107
|-
|-
|25/1
|25/1
|9/7
|6/10
|13/4
|16/3
|13/4
|5
|D. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|91
|-
|11/5
|13/4
|13/4
|11/5
|10/6
|-
|13/4
|20/2
|6
|D. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team
|85
|8/3
|25/1
|-
|5/11
|-
|11/5
|16/3
|11/5
|9/7
|7
|I. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI
|77.5
|6.5/4
|6/10
|5/11
|6/10
|16/3
|13/4
|-
|-
|25/1
|8
|F. SalacOnlyFans American Racing Team
|66
|-
|1/15
|-
|2/14
|7/9
|9/7
|11/5
|20/2
|16/3
|9
|A. LópezITALJET Gresini Moto2
|57.5
|4.5/7
|5/11
|9/7
|-
|13/4
|8/8
|10/6
|8/8
|-
|10
|
D. MuñozItaltrans Racing Team
|45
|4/8
|20/2
|2/14
|10/6
|-
|5/11
|-
|-
|4/12
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