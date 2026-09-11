Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen

Durante el Gran Premio de San Marino de MotoGP, el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli acoge también la decimocuarta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión del fin de semana, del 11 al 13 de septiembre.

FP1 de Moto2 en Misano

A diferencia de los Libres 1 de Moto3, la primera sesión de entrenamientos libres de Moto2 se disputó ya con condiciones secas, tras la lluvia que había caído el jueves y a lo largo de la noche del viernes. Eso evitó que los corredores de la categoría intermedia hicieran uso de los neumáticos de lluvia, saliendo a pista directamente con los 'slicks'.

No faltaron los incidentes desde primera hora, con Iván Ortolá teniendo un gran susto en los primeros instantes, y con Manu González teniendo que irse fuera de la pista después de un incidente con Filip Salac, al pasarse cuando rodaba junto al español. Con todo, el líder de la clasificación general no tardó en mostrarse rápido, y pasado el ecuador se colocó primero de la tabla de tiempos, con un 1:35.677.

Su compañero de equipo, Senna Agius, llegó a superarle después, pero González siguió apretando y consiguió marcar territorio y dominar los Libres 1 en Misano. El madrileño hizo un último giro de 1:35.031, que le dejó primero por apenas 31 milésimas sobre Agius. La tercera plaza la ocupó el segundo del Mundial de Pilotos, Izan Guevara, también a menos de una décima de su gran rival, por delante de David Alonso, Dani Holgado, Filip Salac, Tony Arbolino, Barry Baltus, Alonso López y Alberto Ferrández. El entreno acabó con caídas de Celestino Vietti y de Xabi Zurutuza, más fuerte en el caso del vasco.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Mugello

Práctica de Moto2 en Misano

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de San Marino, en Misano, será este viernes de 14:05 a 14:45 horas de la tarde, y los 14 pilotos más rápidos obtendrán el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Misano

No disputado

FP2 de Moto2 en Misano

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Mugello, será este sábado a las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Misano

No disputado

Clasificación de Moto2 en Misano

La clasificación de Moto2 en Misano será el sábado 12 de septiembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la pole y la parrilla de salida para la carrera del domingi. Es la sesión que va justo antes de la carrera al sprint de MotoGP.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Misano

No disputado

Carrera de Moto2 en Misano

La carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino en Misano es este domingo, 13 de septiembre, a las 12:15h, a un total de 22 vueltas vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Misano

No disputado

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