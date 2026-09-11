Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Resumen de la jornada
Moto2

Moto2 en Misano - Manu González arranca marcando territorio - Resultados y resumen

Apunta aquí los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión de Moto2 del Gran Premio de San Marino 2026, en el circuito de Misano.

Redacción Motorsport.com
Publicado:
Manu González, Aragón

Durante el Gran Premio de San Marino de MotoGP, el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli acoge también la decimocuarta ronda del campeonato 2026 de Moto2, y en este enlace iremos actualizando los resultados, resúmenes y horarios de cada sesión del fin de semana, del 11 al 13 de septiembre.

FP1 de Moto2 en Misano

A diferencia de los Libres 1 de Moto3, la primera sesión de entrenamientos libres de Moto2 se disputó ya con condiciones secas, tras la lluvia que había caído el jueves y a lo largo de la noche del viernes. Eso evitó que los corredores de la categoría intermedia hicieran uso de los neumáticos de lluvia, saliendo a pista directamente con los 'slicks'.

No faltaron los incidentes desde primera hora, con Iván Ortolá teniendo un gran susto en los primeros instantes, y con Manu González teniendo que irse fuera de la pista después de un incidente con Filip Salac, al pasarse cuando rodaba junto al español. Con todo, el líder de la clasificación general no tardó en mostrarse rápido, y pasado el ecuador se colocó primero de la tabla de tiempos, con un 1:35.677.

 

Su compañero de equipo, Senna Agius, llegó a superarle después, pero González siguió apretando y consiguió marcar territorio y dominar los Libres 1 en Misano. El madrileño hizo un último giro de 1:35.031, que le dejó primero por apenas 31 milésimas sobre Agius. La tercera plaza la ocupó el segundo del Mundial de Pilotos, Izan Guevara, también a menos de una décima de su gran rival, por delante de David Alonso, Dani Holgado, Filip Salac, Tony Arbolino, Barry Baltus, Alonso López y Alberto Ferrández. El entreno acabó con caídas de Celestino Vietti y de Xabi Zurutuza, más fuerte en el caso del vasco.

Resultados de la FP1 de Moto2 en Mugello

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Moto Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Velocidad Punta
1 Spain M. González Liqui Moly Dynavolt Intact GP 18 Kalex Moto2 15

1'35.031

   160.166  
2 Australia S. Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 16

+0.035

1'35.066

 0.035 160.107  
3 Spain I. Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 12

+0.090

1'35.121

 0.055 160.015  
4 Spain D. Alonso CFMOTO Power Electronics Aspar Team 80 Kalex Moto2 16

+0.180

1'35.211

 0.090 159.863  
5 Spain D. Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team 96 Kalex Moto2 17

+0.209

1'35.240

 0.029 159.815  
6 Czech Republic F. Salac OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 18

+0.384

1'35.415

 0.175 159.522  
7 Italy T. Arbolino Fantic Racing 14 Kalex Moto2 16

+0.393

1'35.424

 0.009 159.507  
8 Belgium B. Baltus Fantic Racing 7 Kalex Moto2 18

+0.612

1'35.643

 0.219 159.141  
9 Spain A. López ITALJET Gresini Moto2 21 Kalex Moto2 20

+0.724

1'35.755

 0.112 158.955  
10
A. Ferrández BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 54 Boscoscuro B-26 14

+0.813

1'35.844

 0.089 158.808  
Ver resultados

Práctica de Moto2 en Misano

La Práctica de Moto2 del Gran Premio de San Marino, en Misano, será este viernes de 14:05 a 14:45 horas de la tarde, y los 14 pilotos más rápidos obtendrán el pase directo a la Q2 de la clasificación del sábado.

Resultados de la Práctica de Moto2 en Misano

No disputado

FP2 de Moto2 en Misano

La FP2, última sesión de entrenamientos de Moto2 en Mugello, será este sábado a las 09:25h, hasta las 09:55h.

Resultados de la FP2 de Moto2 en Misano

No disputado

Clasificación de Moto2 en Misano

La clasificación de Moto2 en Misano será el sábado 12 de septiembre, con la Q1 de 13:40h a 13:55h y la Q2 de 14:05h a 14:20h, tras lo que quedará definida la pole y la parrilla de salida para la carrera del domingi. Es la sesión que va justo antes de la carrera al sprint de MotoGP.

Resultados de la clasificación de Moto2 en Misano

No disputado

Carrera de Moto2 en Misano

La carrera de Moto2 del Gran Premio de San Marino en Misano es este domingo, 13 de septiembre, a las 12:15h, a un total de 22 vueltas vueltas.

Resultados de la carrera de Moto2 en Misano

No disputado

Así está va campeonato de Moto2 antes de Misano (GP de San Marino)

(Haz click aquí para ver la tabla completa)

Pos Piloto Puntos Thailand Brazil United States Spain France Spain Italy Hungary Czech Republic Netherlands Germany United Kingdom Spain
1 SpainM. GonzálezLiqui Moly Dynavolt Intact GP 207.5 12.5/1 16/3 11/5 20/2 20/2 25/1 25/1 25/1 11/5 20/2 10/6 2/14 10/6
2 SpainI. GuevaraBLU CRU Pramac Yamaha Moto2 175 10/2 10/6 16/3 9/7 25/1 16/3 9/7 10/6 10/6 13/4 16/3 11/5 20/2
3 AustraliaS. AgiusLiqui Moly Dynavolt Intact GP 149 - - 25/1 25/1 9/7 6/10 13/4 16/3 13/4 16/3 13/4 - 13/4
4 SpainI. OrtolaQJMOTOR - FRINSA - MSI 144.5 6.5/4 6/10 5/11 6/10 16/3 13/4 - - 25/1 11/5 25/1 20/2 11/5
5 SpainD. HolgadoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 137 8/3 25/1 - 5/11 - 11/5 16/3 11/5 9/7 10/6 20/2 13/4 9/7
6 SpainD. AlonsoCFMOTO Power Electronics Aspar Team 132 - 11/5 13/4 13/4 11/5 10/6 - 13/4 20/2 25/1 - - 16/3
7 ItalyC. Vietti RamusSpeedRS Team 114 5/6 7/9 20/2 11/5 10/6 20/2 20/2 9/7 7/9 - - 3/13 2/14
8 Czech RepublicF. SalacOnlyFans American Racing Team 108 - 1/15 - 2/14 7/9 9/7 11/5 20/2 16/3 8/8 9/7 25/1 -
9 SpainA. LópezITALJET Gresini Moto2 92.5 4.5/7 5/11 9/7 - 13/4 8/8 10/6 8/8 - - - 10/6 25/1
10
D. MuñozItaltrans Racing Team
 59 4/8 20/2 2/14 10/6 - 5/11 - - 4/12 - - 9/7 5/11
11 SpainA. EscrigKLINT Forward Factory Team 57 2/12 13/4 8/8 7/9 - - - - 3/13 - 1/15 16/3 7/9
12 NetherlandsC. VeijerAjo Motorsport 55.5 5.5/5 8/8 - 16/3 - - 7/9 - 5/11 7/9 7/9 - -
13 ItalyT. ArbolinoFantic Racing 42.5 1.5/13 9/7 6/10 8/8 2/14 - 5/11 6/10 - 5/11 - - -
14 United StatesJ. RobertsOnlyFans American Racing Team 40 - - 7/9 1/15 8/8 - 2/14 1/15 8/8 1/15 4/12 4/12 4/12
15 BelgiumB. BaltusFantic Racing 36 1/14 2/14 10/6 - - 3/13 8/8 4/12 - - - 7/9 1/15
16 SpainA. HuertasItaltrans Racing Team 32 - 4/12 4/12 - - - 4/12 - - 9/7 5/11 - 6/10
17 TurkeyD. ÖncüElf Marc VDS Racing Team 31.5 3.5/9 - - 3/13 3/13 - 6/10 - - - - 8/8 8/8
18
J. Antonio RuedaAjo Motorsport
 27 - - 1/15 - - 4/12 3/13 5/11 6/10 - 8/8 - -
19 JapanA. SasakiMomoven Idrofoglia RW Racing Team 19 3/10 - - 4/12 - 1/15 - - - - 3/13 5/11 3/13
20
L. LunettaSpeedRS Team
 17 - - - - - 7/9 - - - 4/12 6/10 - -
21
A. FerrándezBLU CRU Pramac Yamaha Moto2
 15.5 0.5/15 - - - 1/15 - - 7/9 - 6/10 - 1/15 -
22 JapanT. FurusatoIdemitsu Honda Team Asia 15 - - - - - - - 2/14 2/14 - 11/5 - -
23 SpainA. CanetElf Marc VDS Racing Team 13.5 2.5/11 - 3/13 - 6/10 2/14 - - - - - - -
24 NetherlandsZ. van den GoorberghMomoven Idrofoglia RW Racing Team 12 - - - - 4/12 - 1/15 3/13 1/15 3/13 - - -
25 SpainS. Garcia DolsITALJET Gresini Moto2 11 - - - - 5/11 - - - - - - 6/10 -
26
Á. PiquerasQJMOTOR - FRINSA - MSI
 4 - - - - - - - - - 2/14 2/14 - -
27 IndonesiaM. AjiIdemitsu Honda Team Asia 3 - 3/13 - - - - - - - - - - -
28 SpainM. RamírezKLINT Forward Factory Team   - - - - - - - - - - - - -
29
O. UnaiQJMOTOR - FRINSA - MSI
   - - - - - - - - - - - - -
30 SpainJ. NavarroFantic Racing   - - - - - - - - - - - - -
31
X. ZurutuzaKLINT Forward Factory Team
   - - - - - - - - - - - - -
32 ItalyD. FoggiaSpeedRS Team   - - - - - - - - - - - - -
33
J. RoulstoneIdemitsu Honda Team Asia
   - - - - - - - - - - - - -
34
M. PawelecAGR Team Fusport
   - - - - - - - - - - - - -

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Moto2 Aragón - Alonso López vence de manera impecable; Guevara bate a Alonso y se acerca a González

Mejores comentarios
Más de
Redacción Motorsport.com

Moto2 Aragón - Alonso López vence de manera impecable; Guevara bate a Alonso y se acerca a González

Moto2
Moto2
Moto2 Aragón - Alonso López vence de manera impecable; Guevara bate a Alonso y se acerca a González

Moto2 en Silverstone - Manu González celebra antes de tiempo y pierde la victoria; Salac gana

Moto2
Moto2
Silverstone
Moto2 en Silverstone - Manu González celebra antes de tiempo y pierde la victoria; Salac gana

Recordando a Ángel Nieto: nueve años de su 'adiós'

MotoGP
MotoGP
Recordando a Ángel Nieto: nueve años de su 'adiós'
Más de
Celestino Vietti Ramus

Moto2 en Sachsenring - Ortolá resiste ante Holgado y Guevara completa el podio

Moto2
Moto2
Moto2 en Sachsenring - Ortolá resiste ante Holgado y Guevara completa el podio

Moto2 en Assen - David Alonso gana a Manu González y Agius en un final para la historia

Moto2
Moto2
Moto2 en Assen - David Alonso gana a Manu González y Agius en un final para la historia

Moto2 en Brno - Victoria de Ortolá tras una long lap y un gran adelantamiento final

Moto2
Moto2
Moto2 en Brno - Victoria de Ortolá tras una long lap y un gran adelantamiento final

Últimas noticias

Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Pocos equipos de F1 apuestan por mejorar sus coches en Madring

F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
F1 en DIRECTO: FP1 y FP2 del GP de España de F1 2026 en Madring

F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

FIA F2
F2 FIA F2
Madrid
F2 en Madring - Resumen y resultados - Tsolov lidera una FP1 con gran accidente de Inthraphuvasak

Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora

MotoGP
MGP MotoGP
GP de San Marino
Márquez somete a Bezzecchi en el arranque del GP de San Marino con una vuelta explosiva a última hora