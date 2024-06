24H Le Mans: Ferrari suma sobre Toyota la 11ª victoria; Molina, histórico

Le Mans.- Las 24 Horas de Le Mans volvieron a ser increíbles, y Ferrari repitió ante Toyota el golpe de la edición de 2023, de nuevo con cierta polémica. Lo hizo no sin giros de guión y tensión en el Circuito de La Sarthe, y probablemente todo empezó a ponérsele definiviamente de cara con el accidente entre su coche #51 y el Toyota #8, que dejó luego la lucha entre el Ferrari #50 y el Toyota #7. Ese duelo se lo llevaron finalmente los italianos con Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen, casi sin combustible en su coche (un 3% en el cálculo que hace la categoría).

Con el danés al volante, el Ferrari #50 resistió el ataque de José María López con el Toyota #7 para cruzar la meta con una ventaja de 14 segundos, en un triunfo que sabe a gloria tras el sinsabor del pasado curso. Además, Ferrari se marcó un doble podio, con el #51 lejos pero delante de los Porsche (el #6 fue cuarto, pegado al podio, y el #5 sexto) y del Toyota #8. El Cadillac #2 de Alex Palou y sus compañeros acabó séptimo en el estreno en esta mítica carrera del catalán.

La victoria de este domingo es la undécima para Ferrari en Le Mans, y Miguel Molina se convierte en el tercer piloto español en ganar la categoría máxima de las 24 Horas de Le Mans, tras la de Marc Gené en 2009 con Peugeot y las dos de Fernando Alonso en 2018-2019 con Toyota.

Resultados de las 24 Horas de Le Mans 2024

Resumen final de las 24 Horas de Le Mans

Toyota y Ferrari se enzarzaron luchando por las cuatro primeras plazas a falta de poco más de dos horas, con el Cadillac #2 y el Porsche #6 como alternativas. El Ferrari #50 lideraba sobre el Toyota #8 y el Ferrari #51 tenía posición de podio sobre el Toyota #7. Sin embargo, tras un pitstop del #8 con problemas en el cambio de ruedas, el #51 se le llevó por delante, arruinando todas sus opciones.

Bajo la lluvia, todo se le ponía de cara a Ferrari para hacer incluso un doblete, pero decir eso en Le Mans es hablar demasiado pronto, y rápidamente el #7 adelantó al #51 para darse a la caza del #50. La distancia era muy grande, de casi medio minuto, pero al Ferrari #50 le pasó lo inesperado, se le rompió una puerta, obligándole a un paso extra por el pitlane que le hizo perder el liderato y lo dejó en manos del #7.

Sin embargo, el #50 iba en estrategia alternativa y hasta la última hora no se decidió la carrera. López provocó el primer susto grande para Toyota al marcarse un trompo justo al cumplirse la penúltima hora, y luego todo se decidió en quién podía aguantar sin hacer una última parada. Así, mientras López con el #7 apretaba al máximo persiguiendo, el #50 resistía en la distancia tratando a su vez de no consumir demasiado. A falta de menos de 15 minutos, Toyota se dio por vencido y pidió al argentino llegar a meta sin daños, dando por terminada la pelea, aunque hasta el final no quedó claro que Ferrari pudiera llegar a meta.

El Jota Porsche #12, que fue reconstruido alrededor de un nuevo chasis en un tiempo récord después de un accidente en la FP2 del miércoles, terminó octavo por delante del coche número 38.

Peugeot tuvo más problemas con el nuevo 9X8 2024 que habí debutado en Imola, un coche que sufrió por por mantener el ritmo en todas las condiciones. Stoffel Vandoorne, Paul di Resta y Loic Duval terminaron 11º con el mejor de los dos coches oficiales del fabricante galo, tres vueltas menos que el Toyota ganador, tras recibir una penalización por adelantar en Slow Zone.

El #93 también tuvo que pasar por el pitlane después de que Mikel Jensen fuera considerado responsable de una colisión con el McLaren 720S GT3 #95 de United Autosports. Eso, combinado con una salida de pista de Nico Muller bajo el coche de seguridad, lo dejó a él, a Jensen y a Jean-Eric Vergne en el puesto 12º final, a una vuelta del coche hermano.

Lamborghini fue el mejor de los recién llegados a la categoría Hypercar después de una carrera sólida, aunque sin complicaciones, para el equipo oficial dirigido por Iron Lynx en Le Mans. La marca italiana nunca tuvo el ritmo para incordiar a sus rivales oficiales, pero sus dos SC63 corrieron sin mayores contratiempos, salvo un par de trompos en la cuarta hora.

El Lamborghini #63 inscrito para toda la temporada del WEC terminó por delante del Peugeot en el décimo lugar con Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat y Edoardo Mortara, mientras que el #19 traído de IMSA y conducido por Romain Grosjean, Andrea Caldarelli y Matteo Cairoli terminó 13º.

Isotta Fraschini fue el único otro nuevo fabricante clasificado, después de que Jean-Karl Carl Wattana Bennett y Antonio Serravalle consiguieran llevar el Tipo6-C #11 al puesto 14º.

Tanto BMW como Alpine quedaron fuera de carrera antes de la medianoche del sábado, a pesar de haber mostrado un ritmo prometedor en el período previo a la carrera.

Los fallos de motor fueron los culpables del doble abandono de Alpine en Le Mans: Ferdinand Habsburg aparcó el A424 LMDh #35 en Arnage en la quinta hora y Nicolas Lapierre metió el coche hermano poco después en el garaje, con problemas.

Los problemas de BMW comenzaron en la primera hora cuando Marco Wittmann se salió en las Esses e inmediatamente puso al M Hybrid V8 #15 a la defensiva. Su compañero de equipo, Dries Vanthoor, estaba tratando de recuperarse del revés inicial cuando chocó con el AF Corse Ferrari #83 de Kubica al final de Mulsanne por la noche, y el impacto lo mandó de frente contra las barreras del Armco.

En ese momento, el BMW #20 ya estaba en el garaje después de que Robin Frijns pasara violentamente sobre los bordillos de la Ford Chicane y sufriera lo que parecían ser daños terminales. BMW finalmente pudo reparar el coche para que su compañero de equipo Sheldon van der Linde volviera a la pista en la última hora, pero el coche no se clasificó después de no completar el 70% de la distancia requerida.

El Ferrari #83 que lideró gran parte de la carrera del sábado y estuvo en la pelea en las primeras horas de la tarde finalmente se retiró por problemas técnicos en la hora 20, y las imágenes de televisión mostraron columnas de humo saliendo de la parte delantera.

El Cadillac #3 y el Porsche #4 estuvieron entre los seis Hypercar inscritos que no se clasificaron.

El United logra una sorprendente victoria en LMP2 en las 24 Horas de Le Mans

El triuno en LMP2 fue para el ORECA #22 de United Autosports de Oliver Jarvis, Bijoy Garg y Nolan Siegel, después de que Siegel le robara el liderato al piloto de IDEC Sport #28 Reshad de Gurus en la hora 22.

El equipo IDEC Sport y el InterEuropol Oreca #34 ya habían disfrutado de una larga batalla el domingo, y el Vector #10 también entró en juego por la tarde antes de que la lluvia sacudiera nuevamente el orden de la parrilla de LMP2.

Finalmente, fue el equipo InterEuropol, ganador de la carrera del año pasado, el que quedó segundo con Clemen Novalak, Jakub Smieschowski y Vladislav Lomko, mientras que el trío de Gurus del IDEC Sport, Job Van Uitert, cayó al tercer lugar en su clase.

Una salida de pista del Vector ORECA #10 contribuyó a que Patrick Pilet, Ryan Cullen y Stéphane Richelmi cayeran al quinto lugar detrás del AF Corse #183 Francois Perrodo, Ben Barnicoat y Nicolas Varrone que lideraban al amanecer del domingo.

Porsche triunfa en la nueva clase LMGT3 de las 24 Horas de Le Mans 2024

Porsche consiguió otra victoria en el WEC en la clase LMGT3 cuando Richard Lietz, Yasser Shahin y Morris Schuring consiguieron imponerse con el Manthey EMA 911 GT3 R #91.

La victoria en esa categoría se redujo a una pelea directa entre el Porsche Manthey y el WRT número 31 de Augusto Farfus, Sean Gelael y Darren Leung en las etapas finales, ya que varios de los principales contendientes abandonaron debido a varias y diferentes razones.

Gelael logró tomar el liderato de la carrera cuando la lluvia volvió a la pista con poco más de dos horas para el final, pero el piloto oficial de Porsche, Lietz, tuvo pocos problemas para superar a su rival de categoría plata en el camino a Indianápolis para llevar al #91 a la meta en la primera victoria de LMGT3 en Le Mans.

El hermano Manthey PureRxcing #92 también estuvo en la batalla por la victoria durante gran parte de la prueba y de hecho lideraba la clase cuando Klaus Bachler se vio obligado a llevar el coche al garaje por problemas eléctricos.

Proton Competition ocupó el tercer y cuarto lugar con sus Ford Mustang GT3, el número 88 de Dennis Olsen, Giorgio Roda y Mikkel Pedersen terminó por delante de Christopher Mies, Ben Tuck y John Hartshorne en el otro.

Los tres McLaren 720S GT3, incluido el autor de la pole de Inception Racing, sufrieron una serie de problemas el domingo que los dejaron fuera de la carrera.