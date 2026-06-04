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A qué hora es la Práctica del viernes de MotoGP en Hungría y cómo verla

Mira a qué hora son los entrenamientos del viernes del GP de Hungría de MotoGP en Balaton Park (FP1 y Práctica) y cómo verlos en directo por la tele.

Rubén Carballo Rosa
Publicado:
Marc Márquez, Ducati

Marc Márquez, Ducati

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

¡Nuevo doblete en el Mundial de MotoGP! Tras la intensísima y acalorada visita a Italia, el calendario no para con el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, que tendrá muchísimos alicientes. Y este mismo viernes, 5 de junio, arrancará la acción en el circuito de Balaton Park con los primeros entrenamientos libres, la FP1 y la Práctica, que decidirá como siempre el pase directo a la Q2 de la cronometrada del sábado. Apunta los horarios y cómo verlo todo por la televisión.

Recuerda:

A qué hora son los Libres 1 de MotoGP 2026 en Hungría

  • A qué hora es la FP1 del GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton Park: a las 10:45h

Para el Gran Premio de Hungría, octava cita de la temporada 2026, contaremos una vez más con los horarios habituales para el Mundial de MotoGP, siendo en el país la misma hora que en España. Así, los Libres 1 de la categoría reina en Balaton Park, la FP1, serán este viernes 5 de junio a las 10:45 horas de la mañana. Antes, tendrán lugar las sesiones de Libres 1 para Moto3, a las 09:00h, y Moto2, a las 09:50h.

A qué hora es la Práctica de MotoGP 2026 en Hungría (Balaton Park)

  • A qué hora es la Práctica del GP de Hungría de MotoGP 2026 en Balaton: a las 15:00h

Posteriormente este mismo viernes 5 de junio, será el turno del primer entreno clave de MotoGP, la Práctica del Gran Premio de Hungría en Balaton Park, a las 15:00 horas de la tarde para España, para definir qué 10 pilotos van directos a la Q2 de la clasificación del sábado. Antes, serán las Prácticas de Moto3 (13:15h) y de Moto2 (14:05h).

Horarios de Moto2 y Moto3 de este viernes en Hungría

Como siempre, Moto2 y Moto3 irán antes de MotoGP. La jornada de este viernes en el Balaton Park comenzará con la FP1 de Moto3 a las 09:00h, antes de los Libres 1 de Moto2, a las 09:50h.

La Práctica de Moto3 en Mugello será después, a las 13:15h, y la Práctica de Moto2, a las 14:05h.

Cómo ver gratis por la tele el viernes de MotoGP en Hungría (Libres 1 y Práctica)

Al igual que el resto de la temporada 2026, el Gran Premio de Hungría de MotoGP, y la jornada de este viernes 5 de junio con FP1 y Práctica, se verá por la tele principalmente en DAZN. Puedes acceder al contenido en sus propias aplicaciones (para todos los dispositivos, con paquetes como 'Motor' o 'Premium') o en el canal lineal DAZN MotoGP, disponible en Movistar+ y Orange TV. 

Para la cita del Balaton Park, desde este viernes, también tendrás otra opción de televisión de pago, el VideoPass, la plataforma del propio campeonato, que cuenta con comentarios en inglés y todas las sesiones en directo, además de contenido extra.

De igual manera, nuestra web, Motorsport.com, será tu mejor opción para no perderte nada desde este viernes en Hungría, ya que contaremos con periodistas desplazados al Balaton Park para seguir toda la acción y contarte la última hora.

Qué pilotos disputan el GP de Hungría de MotoGP 2026

Para el Gran Premio de Hungría de este fin de semana, volveremos a contar con dos bajas en MotoGP, aún recuperándose de sus accidentes en Montmeló hace unas semanas: Alex Márquez, sustituido en Gresini por Iker Lecuona, piloto de Ducati en el Mundial de Superbikes que vuelve a la parrilla de la clase reina; y Johann Zarco, en cuya Honda del equipo LCR volverá a montarse Cal Crutchlow.

Equipo Moto Pilotos
Ducati Desmosedici GP26

Spain Marc Márquez

Italy Pecco Bagnaia
Aprilia RS-GP 2026

Spain Jorge Martín

Italy Marco Bezzecchi
KTM RC16 2026

Spain Pedro Acosta

South Africa Brad Binder
Tech3 RC16 2026

Spain Maverick Viñales

Italy Enea Bastianini
Yamaha M1 2026

France Fabio Quartararo

Spain Alex Rins
Pramac Racing M1 2026

Australia Jack Miller

Turkey Toprak Razgatlioglu
Honda RC213V 2026

Spain Joan Mir

Italy Luca Marini
Team VR46 Desmosedici GP26 / GP25

Italy Fabio Di Giannantonio

Italy Franco Morbidelli
Gresini Desmosedici GP26 / GP25

Spain Fermín Aldeguer

Spain Iker Lecuona
Trackhouse RS-GP 2026

Spain Raúl Fernández

Japan Ai Ogura
Team LCR RC213V 2026

Brazil Diogo Moreira

United Kingdom Cal Crutchlow

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