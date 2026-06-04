El GP de Las Vegas seguirá en la F1 tras renovar su contrato

El Gran Premio de Las Vegas de F1 permanecerá en el calendario al menos hasta 2023, después de que la dirección de la F1 haya firmado una prórroga de 10 años del contrato con la capital del juego.

Con el objetivo de ampliar su presencia en Estados Unidos, la F1 se trasladó a Nevada por primera vez en 2023 con un acuerdo inicial de tres años, que luego se prorrogó por otras dos ediciones de carreras en el Strip de Las Vegas.

Pero la dirección de la F1, que actúa tanto como titular de los derechos comerciales como promotora del evento, estaba interesada en cerrar un contrato a largo plazo para mantener la prueba en el calendario como uno de sus nuevos eventos estrella.

Ahora ha cerrado una prórroga de 10 años con las autoridades locales, el condado de Clark y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), lo que garantizará que la carrera permanezca en el calendario al menos hasta 2037.

«Estamos encantados de que la Fórmula 1 siga compitiendo en Las Vegas durante muchos años», declaró el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. «Desde su debut en 2023, el evento ha sido extraordinario, consolidándose rápidamente como un destino de primer orden para grandes carreras, entretenimiento de talla mundial, líderes empresariales globales, celebridades de primer nivel e influencers. Ha tenido un impacto fuerte y duradero en la economía y la comunidad locales. Siempre creímos que Las Vegas se convertiría en una piedra angular de nuestra presencia en Estados Unidos, y esta ampliación, junto con el éxito de los últimos años, refuerza nuestro compromiso a largo plazo con este importante mercado. Me gustaría dar las gracias al Gran Premio de Las Vegas, al condado de Clark y a la LVCVA por su continuo apoyo, pasión y visión. El futuro es increíblemente emocionante, y esperamos llevar este evento a cotas aún más altas».

El paddock al atardecer antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA, añadió: «Ampliar nuestra colaboración con la Fórmula 1 para la próxima década es un momento crucial tanto para Las Vegas como para el Gran Premio. En solo tres años, la carrera se ha convertido en un evento mundial emblemático, situando a Las Vegas en el centro de la cultura, la competición y el entretenimiento durante la semana de la carrera. Mientras los focos del mundo se dirigen hacia Las Vegas, el evento sigue reforzando nuestra evolución como destino de primer orden para el deporte y el entretenimiento. Construida para el espectáculo y diseñada para acoger los momentos más importantes del mundo, Las Vegas se enorgullece de continuar esta dinámica colaboración con la Fórmula 1 durante la próxima década y más allá».

La llegada de la F1 a Las Vegas tuvo un comienzo difícil en 2023, con diversos problemas iniciales en el circuito y el malestar de los residentes locales por las molestias causadas. Sin embargo, el evento experimentó mejoras drásticas en los años siguientes y se consolidó rápidamente como una de las carreras más importantes de la F1, tanto desde el punto de vista comercial como empresarial.

Las autoridades afirman que el evento generó 43 millones de dólares en ingresos fiscales estatales y locales solo en 2025, incluidos 15 millones de dólares destinados a apoyar iniciativas educativas locales. Se calcula que, a lo largo de su historia, el evento ha generado un impacto económico acumulado de 3.200 millones de dólares para la región del sur de Nevada.

El circuito urbano de 6,2 km, que acoge la carrera a finales de noviembre, también ha sido elogiado por el espectáculo que ofrece en la pista, y fue el escenario de la celebración del cuarto título mundial de Max Verstappen en 2024.

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