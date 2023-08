El nuevo volante de la Fórmula E que ya probaron los pilotos

El año 2023 supuso un punto de inflexión para la Fórmula E con el debut del Gen 3, el monoplaza de nueva generación que trajo consigo varias novedades a la categoría.

Uno de los cambios más significativos hace referencia al sistema de regeneración, mucho más complejo que en el pasado, ya que cada coche, además de tener el clásico generador de motor en el eje trasero, también incorpora uno en el eje delantero de 250 kW. Esto ha duplicado la capacidad regenerativa con respecto al Gen 2, hasta un total de 600 kW, abriendo la puerta a diferentes modos de despliegue de dicha energía durante la carrera.

Se suponía que una de las novedades sería la parada en boxes de carga rápida, que, en unos treinta segundos, proporcionaría 4 kWh de energía útil para activar la Carga de Ataque, es decir, un periodo de tiempo determinado en el que el conductor podría usar más energía, similar al Modo de Ataque.

Sin embargo, este nuevo modo aún no ha debutado, y se ha pospuesto con toda probabilidad a la 10ª temporada, aunque aún requiere de la aprobación por parte de la Federación y de todos los equipos. Pero la Carga de Ataque no ha sido la única novedad que no ha podido debutar con la llegada de los monoplazas de nueva generación. Por ejemplo, este año también hubo problemas con los LED que hasta la temporada pasada indicaban la activación del aumento de potencia. Durante la temporada 2023, la Federación buscó una solución temporal con sus socios pero, tras el parón, debería haber llegado una decisión definitiva que no está presente todavía.

Un nuevo volante estandarizado también debería haberse estrenado con la llegada de la tercera generación de coches. De hecho, a lo largo de los años, la categoría eléctrica siempre ha hecho uso de un volante estándar para todos los equipos, fabricado por la empresa XAP, que también se encarga de la fabricación en otras categorías como la Fórmula 2 y la Fórmula 3. El que los pilotos de Fórmula E utilizaron hasta el final de esta temporada sigue, de hecho, en uso en la serie previa a la Fórmula 1, mientras que en la Fórmula 3 ya se ha pasado al nuevo modelo.

El nuevo neumático también debería haber debutado en la Fórmula E al inicio de la novena temporada. Varios pilotos ya han tenido la oportunidad de probarlo en el simulador y en algunas sesiones de pruebas privadas, de cara al desarrollo de la nueva Gen 3 de neumáticos.

Una primera prueba conjunta se llevó a cabo hace aproximadamente una semana, durante el shakedown de la última prueba del mundial, concretamente en una sesión el viernes, la cual precedió a la primera sesión de entrenamientos libres. Durante el resto del fin de semana, sin embargo, se permitió a los equipos rodar con la versión antigua, para no introducir un elemento de diferente en una ronda decisiva para la resolución de ambos títulos mundiales.

(Así es el volante actual)

Los pilotos tuvieron la oportunidad de familiarizarse con el nuevo agarre y el nuevo diseño, ambos reformulados en comparación con la generación anterior. Además, la prueba también dio a la FIA y a los equipos la oportunidad de comprobar que los sistemas de comunicación, enlace y software relacionado funcionaban como se esperaba, para así, tener suficiente tiempo para solucionar cualquier tipo problema durante el parón.

El nuevo volante tiene una forma ligeramente diferente a la anterior, con una nueva disposición de los botones, lo que dará a los equipos más opciones de configuración. Además, habrá un nuevo mando en la parte inferior con una pequeña pantalla, la cual no será de uso obligatorio, ya que, por ejemplo, no se planea su uso dentro del marco de la Fórmula 3. En la parte trasera, también se ha cambiado el tamaño de las levas, incluida la necesaria para activar la fase de regeneración antes de frenar.