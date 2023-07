Nissan, un podio que prima el año del 'nuevo amanecer' en Fórmula E

Roma.- Después de un año de altibajos, en la primera temporada de ese nuevo amanecer que refleja la flor de cerezo que lucen en sus monoplazas, Nissan ha podido disfrutar de un domingo brillante en la segunda cita del ePrix de Roma 2023 de Fórmula E.

Pero para llegar al final hay que repasar lo ocurrido estos días en la capital italiana, donde Nissan ha tenido un vaivén de emociones hasta llegar a su primer podio del año, el primero en tres temporadas y el primero desde que compiten al 100% como Nissan.

Crónica de la carrera 2 de Roma: Fórmula E: Victoria de oro para Dennis y gran podio para Nissan-Nato

El sábado, en el ePrix de Roma I, el franco-argentino Sacha Fenestraz coló a Nissan en la segunda fila de parrilla, como único invitado a la fiesta de Jaguar, que dominó la primera clasificación. Fenestraz se libró del caótico accidente múltiple y se mantuvo en el liderato hasta la vuelta 15, pero un fallo de comunicación le hizo caer muchas posiciones.

No se pudo resarcir, porque el domingo no tuvo siquiera oportunidad de salir a la FP3 ni a la clasificación con un problema de batería que tuvo al equipo trabajando durante horas en el box. Todo quedaba en manos de Norman Nato, y el galo respondió a las mil maravillas, emulando el resultado de su compañero el día anterior (tercero en parrilla) y resistiendo en carrera, primero con daños en el endplate del alerón y luego ante los ataques de hasta tres pilotos (Sam Bird, Sebastien Buemi y Edoardo Mortara) para terminar segundo.

Con un equipo que ha cambiado y sumado muchas caras nuevas desde que se hizo cargo de eDams, Nissan no esperaba ganar este año, pero este fin de semana ha estado más cerca que nunca, y finalmente lograron una segunda plaza que sabe a triunfo.

"Me siento sin palabras en este momento", declaró tras la carrera. "En la clasificación lo hicimos realmente bien, pero pensaba que íbamos a tener que hacer lo que pudiéramos, no creía estar luchando con Dennis porque en carrera todavía nos falta un poco de eficiencia. Pero sinceramente me sentí muy bien desde el principio de la carrera, sabía que estaba bajo de energía así que intenté gestionarla, y sinceramente también hice una carrera magnífica. Es el tipo de carrera que nos gusta, porque luchamos duro, pero al final fue limpia. Estoy muy contento por el equipo, pero también por mí mismo, después de un comienzo de temporada tan difícil, batir a otros equipos como estamos haciendo ahora, demuestra que todos los progresos que hemos hecho están empezando a dar sus frutos".

Nato narró lo que sintió al ver sus daños, que pensaba que no le iban a permitir quedar tan arriba.

"Creo que Mitch me ha dañado en la curva 4, cuando íbamos codo con codo, y él ha acelerado y ha sobrevirado un poco y me ha tocado el alerón delantero, así que he sufrido daños. Estaba un poco preocupado por si afectaba al neumático o al interior del coche. Podría haber sido grave, pero me sentía muy bien y me lancé a por Jake. Quizás fue demasiado ambicioso, y creo que en ese momento él estaba controlando, y vio que me acercaba. Al final he tenido aún más daños en el alerón delantero, durante dos o tres vueltas lo he visto volar, pero al menos ha llegado cuando todo iba bien, ¡así que era nuestro día!", añadió.

Por su parte, es el segundo podio de Norman Nato en la categoría eléctrica, tras la victoria que logró con Venturi en Berlín en 2021, el día que se coronó campeón del mundo Nyck de Vries. ¿Cómo despedirán esta difícil temporada en la doble cita de Londres que cierra el curso dentro de dos semanas? El impulso de confianza está ahí. Un impulso merecido.

Norman Nato, Nissan Photo by: Andreas Beil