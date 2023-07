Maserati, a por un buen resultado en la carrera de casa

Roma (Italia).- Maserati decidió incorporarse este año a la Fórmula E en su camino para convertirse en una marca 100% eléctrica en 2030. Con el estrecho panorama actual en cuanto a competición eléctrica, la decisión era sencilla, aunque fuera entrando en un campeonato hipercompetitivo en el que hay mucha igualdad y en el que es difícil brillar.

Giovanni Sgro, responsable de Maserati Corse, hablo en Roma para un grupo reducido de medios entre los que se encontraba Motorsport.com e hizo un repaso de lo que estaba siendo hasta el momento la temporada de debut de la firma italiana en la Fórmula E.

"Para nosotros ha sido una serie de “primeras cosas”: primera carrera de fórmula E en México, primer fabricante italiano en competir en esta categoría, así que desde la primera vez que ambos pilotos salían del garaje, la primera clasificación, la primera carrera… siempre hemos tenido una primera vez esta temporada y para nosotros está siendo una temporada increíble en términos de aprendizaje, exposición, de asentar los cimientos de Maserati como marca volviendo a competir" explico el responsable de la marca del tridente.

"En general está siendo muy emocionante y obviamente los mejores momentos para nosotros han sido el primer podio en Berlín, que fue el primero para la marca en monoplazas desde hace 60 años así que fue muy emocionante poder celebrarlo, diría que el el box se vivió una explosión de emoción. Y obviamente el fin de semana en Yakarta con la pole, los dos podios y por su puesto la victoria fue un gran momento de celebración, no lo vamos a olvidar nunca".

Una temporada en la que, como apuntaba Sgro, Maserati ha conseguido unos resultados bastante aceptables y que, a falta de cuatro carreras, quiere seguir avanzando.

"Solo espero que el equipo nos dé todo en términos de competitividad, resiliencia... cada carrera es un aprendizaje así que espero que esto siga así, no tengo dudas, y pensando en las mejoras desde la primera carrera, estando en los duelos (la parte final de la clasificación) prácticamente en todas las carreras, el primer podio, el segundo, la victoria… creo hemos tenido una trayectoria positiva y la expectativa es seguir así y mejorar también en la carrera de Londres" admitió.

"No voy a hacer ninguna predicción pero personalmente y profesionalmente creo que tenemos uno de los mejores equipos así que independientemente de todo, hay un factor importante en cómo rinde un equipo haga podios o no y este equipo es un ejemplo de resiliencia, compromiso y de buscar el límite todo el tiempo. Estoy muy orgulloso de los dos pilotos, de James [Rossiter, Team principal]".

n fin de semana muy especial para el equipo, compitiendo por vez primera en tierras italianas, algo que según Sgro, la presión extra que les puede suponer, la tapa con creces la ilusión de correr en casa.

"Es una carrera muy especial para nosotros" manifestó orgulloso, "somos Maserati, nacimos en Italia y vamos a correr en nuestra capital así que para nosotros es un hito muy importante, y como sabes, esta es nuestra primera temporada en Formula E así que cada carrera es interesante, desafiante y nos trae siempre nuevos aprendizajes".

Aunque también quiso dejar claro que en términos de cómo afronta el equipo el trabajo, la cosa no cambia: "Cada fin de semana tiene el mismo valor, siempre quieres rendir bien, competir, retarte a ti mismo, quieres hacer una buena competición y acabar en el podio. Cuando corres en casa, especialmente para nosotros aquí en Italia, no hay tanta presión añadida como la emoción que nos da correr aquí porque habrá mucha gente en las gradas animándonos y eso lo hace súper especial, es la primera vez que corremos con un monoplaza en Italia así que, independientemente del resultado, será algo que recordaremos siempre".

Aprovechando el lanzamiento del Gran Turismo Folgore, el último deportivo 100% eléctrico de la marca, Maserati hará unas vueltas de demostración en el Circuito urbano EUR de Roma, un vehículo que por sus características, tiene ADN de competición.

"Tenemos claro que vamos a competir dentro del espacio eléctrico y, por tanto, la Fórmula E era una elección natural para nosotros" explicó, "ahora mismo el foco está puesto en las plataformas que lanzamos el año pasado con Maserati Corse y ya que nosotros nacimos en la pista, nuestra ambición siempre será ver que nos depara el futuro con los vehículos eléctricos. Ahora mismo estamos centrados en la Fórmula E pero obviamente, cuando ves el GT Folgore, te inspira competición. Incluso parado te parece veloz y aunque nuestra ambición siempre estará en competir con distintas plataformas, ahora mismo estamos centrados en la Fórmula E.

Max Gunther, a por la segunda victoria del año

El piloto alemán tutelado por Fernando Alonso, afronta la carrera de casa con el ánimo de sumar su segunda victoria del año en un circuito particularmente complicado, típico de este campeonato.

"Quedan cuatro carreras y este fin de semana va a ser muy especial para nosotros en nuestra carrera de casa" comentó Gunther, "creo que hemos hecho algunas carreras muy buenas y aprovechamos nuestro momento para darle la vuelta a la temporada y pillar una buena forma. El fin de semana será desafiante, va a hacer mucho calor y con una pista que es muy bonita, pero a la vez difícil, una pista típica de Fórmula E, así que esperando que llegue el momento y poder hacer un buen resultado y darlo todo en la pista".

"La mentalidad con la que vienes es igual a cualquier otro fin de semana, hay que ir paso a paso, son lo mismos retos y la Fórmula E es extremadamente competitiva pero para todos nosotros es súper especial estar aquí representando los colores de Maserati en la carrera de casa, en Italia. Va a ser un fin de semana fantástico con todo el apoyo que vamos a tener desde las gradas".

Mortara, a darle la vuelta a un mal año

Edorado Mortara, luchó por el campeonato en las temporadas 7 y 8, consiguiendo cinco victorias, dos poles y cuatro podios en total. Este año, no está rindiendo a su mejor nivel, por varios motivos, algo de lo que el piloto suizo es plenamente consciente

"Claramente está siendo una temporada decepcionante para mi y más viniendo de dos temporadas en las que estuve luchando por el campeonato" confesó, "pero igualmente creo que puedo encontrar cosas positivas, no empecé con el pie derecho, pero hemos mejorado mucho y vamos en la buena dirección y al final creo que eso es lo que cuenta porque sé que al final llega un momento en el que si sigues mejorando, terminas peleando delante y eso es lo que realmente debería de ser nuestro objetivo. Hemos mejorado mucho la competitividad de nuestro coche, seguramente no ha funcionado del todo bien para mí, pero creo que si lo miras en perspectiva el resultado es positivo".

"Llevo mucho tiempo en el deporta para saber que hay momentos buenos y momentos malos, como en la vida y lo que te hace volver al camino de los buenos resultados es tu voluntad de hacerlo, luchar siempre y no rendirte nunca. Es muy fácil rendirse en temporadas difíciles y como digo, he luchado por ganar este campeonato en el pasado, he estado en la situación de poder ganarlo, no lo hice aunque estuve muy cerca y sigo teniendo una gran motivación para conseguirlo. Es verdad que no he tenido una gran temporada pero sigo pensando que podemos hacerlo bien juntos y siendo medio italiano, el correr para Maserati ha sido un gran logro para mí" dijo para terminar.