Dónde debe mejorar Nissan para igualar a los líderes de la Fórmula E

Jaguar y Porsche, junto con sus respectivos equipos cliente Envision Racing y Andretti Autosport, han demostrado ser los dominadores de la temporada 2022/23, y han ganado todas menos dos de las 12 carreras que se han disputado hasta ahora.

Jake Dennis, de Andretti, lidera la clasificación de pilotos con un solo punto de ventaja sobre Nick Cassidy (Envision) antes del ePrix de Roma de este fin de semana, mientras que Pascal Wehrlein, piloto oficial de Porsche, y Mitch Evans, de Jaguar, son tercero y cuarto.

Sacha Fenestraz, por su parte, ocupa la 13ª posición de la clasificación, con un cuarto puesto en Mónaco y Yakarta como mejores resultados, un puesto por detrás del piloto de McLaren René Rast, el único que ha subido al podio esta temporada con un propulsor Nissan.

"Jaguar ha estado muy fuerte, también podemos verlo con Envision", dijo Fenestraz a Motorsport.com. "Porsche es fuerte en términos de eficiencia pura, son mucho más rápidos".

"Lo vimos en Yakarta. Tenía la sensación de que estaba haciendo lo mismo que ellos, y luego salen las cifras de energía en la televisión y me dicen que estoy un uno por ciento por debajo del Porsche... eso es pura eficiencia".

"Jaguar también es fuerte en cuando a los sistemas. Son los equipos a seguir, quizá más Jaguar que Porsche, pero Porsche es la unidad más fuerte en términos de eficiencia".

A pesar de la debilidad de Nissan en ritmo de carrera, Fenestraz ha hecho varias buenas clasificaciones, consiguiendo la pole en Ciudad del Cabo y logrando segundo lugar en Mónaco antes de recibir una penalización por superar el límite de potencia de 350 kW.

También se clasificó en primera línea en la última cita de la Fórmula E, el ePrix de Portland, pero perdió la oportunidad de conseguir un buen resultado en carrera al dañar su alerón delantero tras tocarse con su compañero de equipo Norman Nato en los primeros compases.

"No me esperaba un año así", dijo Fenestraz. "A principios de año no paraba de decir que no quería marcarme objetivos, pero hasta ahora me he sorprendido a mí mismo: la pole en Ciudad del Cabo, Mónaco, el buen resultado en Yakarta".

"En Ciudad del Cabo, sin el toque con Cassidy, podría haber logrado un podio".

"Ha sido un poco un año de altibajos, y ese es nuestro lado débil. Por mi parte, todavía soy bastante novato en la gestión de la energía, sigo cometiendo errores aquí y allá".

"Mi ingeniero de carrera [Johann Aime] también es nuevo en la Fórmula E, así que estamos aprendiendo carrera a carrera, estamos mejorando y dando pasos adelante".

Fenestraz tiene contrato con Nissan para la temporada 2023/24, y espera que la marca pueda traducir su buen hacer en clasificación en mejores resultados el próximo curso.

"Es un campeonato en el que todo tiene que salir perfecto, no puedes dejar nada sobre la mesa", dijo. "Cuando el 70% de los miembros del equipo son nuevos, eso es difícil, aunque cada vez cometemos menos errores".

"Esperemos que el año que viene podamos empezar a lograr algunos podios consistentes y acabar entre los cinco primeros".