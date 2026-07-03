F3 en Silverstone - Resumen y resultados - Slater logra la pole en casa; Del Pino sufre
Consulta el resumen, resultados y horarios de todas las sesiones de la Fórmula 3 en Silverstone 2026, con los Libres, la clasificación, la sprint y la carrera principal.
Silverstone recibe este fin de semana a la Fórmula 3 para una nueva cita de la temporada 2026, en un circuito donde los jóvenes talentos vuelven a jugarse mucho en uno de los trazados más rápidos y exigentes del calendario.
Aquí encontrarás los resúmenes de todas las sesiones, los resultados, los horarios y toda la información del fin de semana, que iremos actualizando a medida que se dispute cada sesión.
Clasificación de la F3 en Silverstone
Freddie Slater confirmó el gran ritmo que ya había mostrado por la mañana y se llevó la pole position de la Fórmula 3 en Silverstone con un espectacular 1:45.620. El piloto británico, el más rápido también en los Libres 1, lideró el doblete parcial de Trident durante buena parte de la sesión, aunque finalmente Théophile Naël logró colarse segundo con Campos Racing, a solo 0.260 segundos, mientras que Louis Sharp completó el top 3 por apenas una milésima del francés.
La clasificación estuvo marcada por los límites de pista, que provocaron la anulación de varias vueltas importantes, incluidas algunas de Slater, Naël y el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu. El estadounidense consiguió rehacerse en el último intento y terminó 12º, una posición que le permitirá salir desde la pole en la carrera sprint gracias a la parrilla invertida. Campos mantuvo un buen nivel con Naël segundo y Ernesto Rivera cuarto, aunque lejos del dominio mostrado por Slater durante toda la jornada.
No fue el día para Van Amersfoort Racing. El español Bruno del Pino solo pudo clasificarse 17º tras quedarse fuera de la lucha por la inversión de parrilla y tendrá que remontar tanto en la sprint como en la carrera principal. Tampoco brillaron sus compañeros Hiyu Yamakoshi y Enzo Deligny, que partirán 18º y 24º, respectivamente, en un viernes complicado para la escudería neerlandesa.
Resultados de la clasificación de la F3 en Silverstone
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|11
|
1'45.620
|200.791
|2
|
T. Naël Campos Racing
|1
|11
|
+0.260
1'45.880
|0.260
|200.298
|3
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|11
|
+0.261
1'45.881
|0.001
|200.296
|4
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|11
|
+0.286
1'45.906
|0.025
|200.249
|5
|
M. De Palo Trident
|6
|11
|
+0.311
1'45.931
|0.025
|200.202
|6
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|11
|
+0.313
1'45.933
|0.002
|200.198
|7
|
N. Strømsted Trident
|4
|11
|
+0.337
1'45.957
|0.024
|200.152
|8
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|11
|
+0.376
1'45.996
|0.039
|200.079
|9
|
J. Wharton Prema Powerteam
|21
|11
|
+0.395
1'46.015
|0.019
|200.043
|10
|
A. Giusti MP Motorsport
|9
|11
|
+0.469
1'46.089
|0.074
|199.903
|Ver resultados
Resumen de los Libres 1 de la F3 en Silverstone
Freddie Slater comenzó con fuerza su fin de semana de casa al marcar el mejor tiempo de los Libres 1 con un 1:46.161 al volante de su Trident. El británico lideró la sesión de principio a fin, por delante de Ernesto Rivera, segundo con Campos Racing, y de su compañero Matteo de Palo, tercero.
La sesión terminó de forma anticipada tras una prueba de Virtual Safety Car en los últimos minutos, lo que impidió que varios pilotos completaran sus últimas vueltas rápidas. Théophile Naël concluyó sexto, Fionn McLaughlin fue séptimo, el líder del campeonato Ugo Ugochukwu acabó octavo y Noah Strømsted cerró el top 10 antes de la clasificación de esta tarde. El español Bruno del Pino, por su parte, terminó 17º con Van Amersfoort Racing, a 1.158 segundos del mejor tiempo, en una sesión en la que no pudo completar una vuelta rápida en los instantes finales debido a la prueba de Virtual Safety Car.
Resultados de los Libres 1 de la F3 en Silverstone
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|14
|
1'46.161
|199.768
|2
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|14
|
+0.158
1'46.319
|0.158
|199.471
|3
|
M. De Palo Trident
|6
|14
|
+0.212
1'46.373
|0.054
|199.370
|4
|
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
|14
|16
|
+0.351
1'46.512
|0.139
|199.109
|5
|
E. Deligny Van Amersfoort Racing
|15
|14
|
+0.516
1'46.677
|0.165
|198.801
|6
|
T. Naël Campos Racing
|1
|14
|
+0.527
1'46.688
|0.011
|198.781
|7
|
F. McLaughlin Hitech Racing
|24
|14
|
+0.530
1'46.691
|0.003
|198.775
|8
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|14
|
+0.563
1'46.724
|0.033
|198.714
|9
|
N. Strømsted Trident
|4
|14
|
+0.637
1'46.798
|0.074
|198.576
|10
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|14
|
+0.641
1'46.802
|0.004
|198.569
|Ver resultados
Carrera sprint de la F3 en Silverstone
La carrera sprint de Fórmula 3 en Silverstone se celebrará el sábado a las 10:35h (hora peninsular española). La parrilla se formará invirtiendo las doce primeras posiciones de la clasificación y se repartirán puntos del primero al décimo clasificado (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Silverstone
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Silverstone
La carrera principal de Fórmula 3 en Silverstone se disputará el domingo a las 09:25h (hora peninsular española). La parrilla será la establecida en la clasificación del viernes y se repartirán los puntos habituales (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), además de un punto extra por la vuelta rápida siempre que el piloto termine entre los diez primeros.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Silverstone
Por disputarse
Así está la Clasificación del Campeonato de F3 2026
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|78
|2
|
F. SlaterTrident
|62
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|52
|4
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|49
|5
|
B. BadoerRodin Motorsport
|41
|6
|
N. StrømstedTrident
|41
|7
|
P. ClerotRodin Motorsport
|38
|8
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|32
|9
|
T. KatoART Grand Prix
|30
|10
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|28
|11
|
E. RiveraCampos Racing
|26
|12
|
J. NakamuraHitech Racing
|24
|13
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|20
|14
|
J. WhartonPrema Powerteam
|18
|15
|
T. TaponenMP Motorsport
|18
|16
|
M. GładyszART Grand Prix
|14
|17
|
A. GiustiMP Motorsport
|13
|18
|B. BenavidesAIX Racing
|6
|19
|
K. LeART Grand Prix
|3
|20
|N. LacorteDAMS Lucas Oil
|2
|21
|
L. SharpPrema Powerteam
|2
|22
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|1
|23
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|1
|24
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|25
|
Y. DavidAIX Racing
|26
|
F. McLaughlinHitech Racing
|27
|
M. De PaloTrident
|28
|
C. HoRodin Motorsport
|29
|
F. BarrichelloAIX Racing
|30
|
P. HeuzenroederCampos Racing
|31
|
M. ShinHitech Racing
|32
|
S. HannaAIX Racing
|33
|
R. EscottoAIX Racing
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