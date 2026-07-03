F3 en Silverstone - Resumen y resultados - Slater logra la pole en casa; Del Pino sufre

Silverstone recibe este fin de semana a la Fórmula 3 para una nueva cita de la temporada 2026, en un circuito donde los jóvenes talentos vuelven a jugarse mucho en uno de los trazados más rápidos y exigentes del calendario.

Aquí encontrarás los resúmenes de todas las sesiones, los resultados, los horarios y toda la información del fin de semana, que iremos actualizando a medida que se dispute cada sesión.

Clasificación de la F3 en Silverstone

Freddie Slater confirmó el gran ritmo que ya había mostrado por la mañana y se llevó la pole position de la Fórmula 3 en Silverstone con un espectacular 1:45.620. El piloto británico, el más rápido también en los Libres 1, lideró el doblete parcial de Trident durante buena parte de la sesión, aunque finalmente Théophile Naël logró colarse segundo con Campos Racing, a solo 0.260 segundos, mientras que Louis Sharp completó el top 3 por apenas una milésima del francés.

La clasificación estuvo marcada por los límites de pista, que provocaron la anulación de varias vueltas importantes, incluidas algunas de Slater, Naël y el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu. El estadounidense consiguió rehacerse en el último intento y terminó 12º, una posición que le permitirá salir desde la pole en la carrera sprint gracias a la parrilla invertida. Campos mantuvo un buen nivel con Naël segundo y Ernesto Rivera cuarto, aunque lejos del dominio mostrado por Slater durante toda la jornada.

No fue el día para Van Amersfoort Racing. El español Bruno del Pino solo pudo clasificarse 17º tras quedarse fuera de la lucha por la inversión de parrilla y tendrá que remontar tanto en la sprint como en la carrera principal. Tampoco brillaron sus compañeros Hiyu Yamakoshi y Enzo Deligny, que partirán 18º y 24º, respectivamente, en un viernes complicado para la escudería neerlandesa.

Resultados de la clasificación de la F3 en Silverstone

Q Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 11 1'45.620 200.791 2 T. Naël Campos Racing 1 11 +0.260 1'45.880 0.260 200.298 3 L. Sharp Prema Powerteam 20 11 +0.261 1'45.881 0.001 200.296 4 E. Rivera Campos Racing 3 11 +0.286 1'45.906 0.025 200.249 5 M. De Palo Trident 6 11 +0.311 1'45.931 0.025 200.202 6 F. McLaughlin Hitech Racing 24 11 +0.313 1'45.933 0.002 200.198 7 N. Strømsted Trident 4 11 +0.337 1'45.957 0.024 200.152 8 M. Gładysz ART Grand Prix 11 11 +0.376 1'45.996 0.039 200.079 9 J. Wharton Prema Powerteam 21 11 +0.395 1'46.015 0.019 200.043 10 A. Giusti MP Motorsport 9 11 +0.469 1'46.089 0.074 199.903

Resumen de los Libres 1 de la F3 en Silverstone

Freddie Slater comenzó con fuerza su fin de semana de casa al marcar el mejor tiempo de los Libres 1 con un 1:46.161 al volante de su Trident. El británico lideró la sesión de principio a fin, por delante de Ernesto Rivera, segundo con Campos Racing, y de su compañero Matteo de Palo, tercero.

La sesión terminó de forma anticipada tras una prueba de Virtual Safety Car en los últimos minutos, lo que impidió que varios pilotos completaran sus últimas vueltas rápidas. Théophile Naël concluyó sexto, Fionn McLaughlin fue séptimo, el líder del campeonato Ugo Ugochukwu acabó octavo y Noah Strømsted cerró el top 10 antes de la clasificación de esta tarde. El español Bruno del Pino, por su parte, terminó 17º con Van Amersfoort Racing, a 1.158 segundos del mejor tiempo, en una sesión en la que no pudo completar una vuelta rápida en los instantes finales debido a la prueba de Virtual Safety Car.

Resultados de los Libres 1 de la F3 en Silverstone

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 14 1'46.161 199.768 2 E. Rivera Campos Racing 3 14 +0.158 1'46.319 0.158 199.471 3 M. De Palo Trident 6 14 +0.212 1'46.373 0.054 199.370 4 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 16 +0.351 1'46.512 0.139 199.109 5 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 14 +0.516 1'46.677 0.165 198.801 6 T. Naël Campos Racing 1 14 +0.527 1'46.688 0.011 198.781 7 F. McLaughlin Hitech Racing 24 14 +0.530 1'46.691 0.003 198.775 8 U. Ugochukwu Campos Racing 2 14 +0.563 1'46.724 0.033 198.714 9 N. Strømsted Trident 4 14 +0.637 1'46.798 0.074 198.576 10 L. Sharp Prema Powerteam 20 14 +0.641 1'46.802 0.004 198.569

Carrera sprint de la F3 en Silverstone

La carrera sprint de Fórmula 3 en Silverstone se celebrará el sábado a las 10:35h (hora peninsular española). La parrilla se formará invirtiendo las doce primeras posiciones de la clasificación y se repartirán puntos del primero al décimo clasificado (10-9-8-7-6-5-4-3-2-1).

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Silverstone

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Silverstone

La carrera principal de Fórmula 3 en Silverstone se disputará el domingo a las 09:25h (hora peninsular española). La parrilla será la establecida en la clasificación del viernes y se repartirán los puntos habituales (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), además de un punto extra por la vuelta rápida siempre que el piloto termine entre los diez primeros.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Silverstone

Por disputarse

Así está la Clasificación del Campeonato de F3 2026

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 78 2 F. Slater Trident 62 3 T. Naël Campos Racing 52 4 B. del Pino Van Amersfoort Racing 49 5 B. Badoer Rodin Motorsport 41 6 N. Strømsted Trident 41 7 P. Clerot Rodin Motorsport 38 8 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 32 9 T. Kato ART Grand Prix 30 10 E. Deligny Van Amersfoort Racing 28 11 E. Rivera Campos Racing 26 12 J. Nakamura Hitech Racing 24 13 G. Xie DAMS Lucas Oil 20 14 J. Wharton Prema Powerteam 18 15 T. Taponen MP Motorsport 18 16 M. Gładysz ART Grand Prix 14 17 A. Giusti MP Motorsport 13 18 B. Benavides AIX Racing 6 19 K. Le ART Grand Prix 3 20 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 2 21 L. Sharp Prema Powerteam 2 22 M. Colnaghi MP Motorsport 1 23 J. Garfias Prema Powerteam 1 24 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 25 Y. David AIX Racing 26 F. McLaughlin Hitech Racing 27 M. De Palo Trident 28 C. Ho Rodin Motorsport 29 F. Barrichello AIX Racing 30 P. Heuzenroeder Campos Racing 31 M. Shin Hitech Racing 32 S. Hanna AIX Racing 33 R. Escotto AIX Racing