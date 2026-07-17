F3 en Spa - Resultados y resumen

Después de una semana de descanso, la Fórmula 3 vuelve a la acción en Spa-Francorchamps su sexta prueba de 2026, acompañando a la F1 y la F2, y en este link podrás consultar siempre que quieras los horarios, resúmenes y resultados de todas las sesiones que se disputen este fin de semana en Bélgica.

Resumen de los Libres de la F3 en Spa

Los primeros tiempos de referencia de los entrenamientos libres de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps no empezaron a marcarse hasta que quedaba menos de media hora para el final de la sesión, puesto que los pilotos de la categoría pequeña se lo tomaron con calma.

El segundo clasificado de la general, Freddie Slater, fue quien se colocó primero a menos de 20 minutos de la bandera a cuadros, con un tiempo de 2:06.311 que le dejó por delante Pedro Clerot y a Maciej Gladysz, por dos décimas.

Todos los pilotos volvieron después a boxes, para salir de nuevo a pista en los últimos 10 minutos para tratar de mejorar los tiempos. Pero lo cierto es que nadie logró batir el registro que había conseguido previamente Slater. Quien más cerca se quedó del británico de Trident fue Théophile Naël: el francés de Campos Racing finalizó segundo, a 151 milésimas. Tras Clerot y Gladysz, el Top 5 lo cerró otro corredor del equipo español, el mexicano Ernesto Rivera, al ser más rápido que el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu. El español Bruno del Pino terminó 13º, a 0.5 segundos de la cabeza.

Resultados de los Libres de la F3 en Spa

PL Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 11 2'06.311 199.621 2 T. Naël Campos Racing 1 9 +0.151 2'06.462 0.151 199.383 3 P. Clerot Rodin Motorsport 17 11 +0.239 2'06.550 0.088 199.244 4 M. Gładysz ART Grand Prix 11 10 +0.240 2'06.551 0.001 199.242 5 E. Rivera Campos Racing 3 11 +0.242 2'06.553 0.002 199.239 6 U. Ugochukwu Campos Racing 2 10 +0.249 2'06.560 0.007 199.228 7 L. Sharp Prema Powerteam 20 10 +0.266 2'06.577 0.017 199.202 8 T. Kato ART Grand Prix 10 10 +0.274 2'06.585 0.008 199.189 9 T. Taponen MP Motorsport 8 10 +0.295 2'06.606 0.021 199.156 10 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 11 +0.312 2'06.623 0.017 199.129

Clasificación de la F3 en Spa

La clasificación de F3 en Spa empieza este viernes a las 19:00h, justo después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de la F3 en Spa

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Spa

La carrera sprint de F3 en Bélgica será el sábado a las 09:15h, como primera sesión del sábado. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador y puntúan el resto de pilotos que terminen dentro del top 10 (9-8-7-6-5-4-3-2-1).

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Spa

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Spa

La carrera principal de Fórmula 3 en Spa también abrirá la jornada del domingo, ya que es a las 08:30h, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes y cambiar neumáticos. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto. Además, quien haga la vuelta rápida si acaba en el top 10 sumará un punto extra.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Spa

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Spa

Pos Piloto Puntos 1 U. Ugochukwu Campos Racing 97 2 F. Slater Trident 78 3 T. Naël Campos Racing 60 4 N. Strømsted Trident 51 5 B. del Pino Van Amersfoort Racing 49 6 E. Rivera Campos Racing 45 7 B. Badoer Rodin Motorsport 41 8 P. Clerot Rodin Motorsport 38 9 M. Gładysz ART Grand Prix 34 10 M. De Palo Trident 32 11 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 32 12 J. Wharton Prema Powerteam 31 13 T. Kato ART Grand Prix 30 14 E. Deligny Van Amersfoort Racing 28 15 J. Nakamura Hitech Racing 24 16 G. Xie DAMS Lucas Oil 20 17 T. Taponen MP Motorsport 18 18 A. Giusti MP Motorsport 14 19 L. Sharp Prema Powerteam 11 20 Y. David AIX Racing 9 21 B. Benavides AIX Racing 6 22 K. Le ART Grand Prix 5 23 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 2 24 F. McLaughlin Hitech Racing 2 25 M. Colnaghi MP Motorsport 1 26 J. Garfias Prema Powerteam 1 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 28 C. Ho Rodin Motorsport 29 F. Barrichello AIX Racing 30 P. Heuzenroeder Campos Racing 31 M. Shin Hitech Racing 32 S. Hanna AIX Racing 33 R. Escotto AIX Racing