F3 en Spa - Resultados y resumen
Mira los resúmenes y resultados de todas las sesiones de la F3 en el Circuito de Spa durante el GP de Bélgica 2026. Consulta horarios y todo lo que necesitas.
Después de una semana de descanso, la Fórmula 3 vuelve a la acción en Spa-Francorchamps su sexta prueba de 2026, acompañando a la F1 y la F2, y en este link podrás consultar siempre que quieras los horarios, resúmenes y resultados de todas las sesiones que se disputen este fin de semana en Bélgica.
Resumen de los Libres de la F3 en Spa
Los primeros tiempos de referencia de los entrenamientos libres de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps no empezaron a marcarse hasta que quedaba menos de media hora para el final de la sesión, puesto que los pilotos de la categoría pequeña se lo tomaron con calma.
El segundo clasificado de la general, Freddie Slater, fue quien se colocó primero a menos de 20 minutos de la bandera a cuadros, con un tiempo de 2:06.311 que le dejó por delante Pedro Clerot y a Maciej Gladysz, por dos décimas.
Todos los pilotos volvieron después a boxes, para salir de nuevo a pista en los últimos 10 minutos para tratar de mejorar los tiempos. Pero lo cierto es que nadie logró batir el registro que había conseguido previamente Slater. Quien más cerca se quedó del británico de Trident fue Théophile Naël: el francés de Campos Racing finalizó segundo, a 151 milésimas. Tras Clerot y Gladysz, el Top 5 lo cerró otro corredor del equipo español, el mexicano Ernesto Rivera, al ser más rápido que el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu. El español Bruno del Pino terminó 13º, a 0.5 segundos de la cabeza.
Resultados de los Libres de la F3 en Spa
PL
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
F. Slater Trident
|5
|11
|
2'06.311
|199.621
|2
|
T. Naël Campos Racing
|1
|9
|
+0.151
2'06.462
|0.151
|199.383
|3
|
P. Clerot Rodin Motorsport
|17
|11
|
+0.239
2'06.550
|0.088
|199.244
|4
|
M. Gładysz ART Grand Prix
|11
|10
|
+0.240
2'06.551
|0.001
|199.242
|5
|
E. Rivera Campos Racing
|3
|11
|
+0.242
2'06.553
|0.002
|199.239
|6
|
U. Ugochukwu Campos Racing
|2
|10
|
+0.249
2'06.560
|0.007
|199.228
|7
|
L. Sharp Prema Powerteam
|20
|10
|
+0.266
2'06.577
|0.017
|199.202
|8
|
T. Kato ART Grand Prix
|10
|10
|
+0.274
2'06.585
|0.008
|199.189
|9
|
T. Taponen MP Motorsport
|8
|10
|
+0.295
2'06.606
|0.021
|199.156
|10
|N. Lacorte DAMS Lucas Oil
|29
|11
|
+0.312
2'06.623
|0.017
|199.129
|Ver resultados
Clasificación de la F3 en Spa
La clasificación de F3 en Spa empieza este viernes a las 19:00h, justo después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.
Resultados de la clasificación de la F3 en Spa
Por disputarse
Carrera sprint de la F3 en Spa
La carrera sprint de F3 en Bélgica será el sábado a las 09:15h, como primera sesión del sábado. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador y puntúan el resto de pilotos que terminen dentro del top 10 (9-8-7-6-5-4-3-2-1).
Resultados de la carrera sprint de la F3 en Spa
Por disputarse
Carrera principal de la F3 en Spa
La carrera principal de Fórmula 3 en Spa también abrirá la jornada del domingo, ya que es a las 08:30h, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes y cambiar neumáticos. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto. Además, quien haga la vuelta rápida si acaba en el top 10 sumará un punto extra.
Resultados de la carrera principal de la F3 en Spa
Por disputarse
Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Spa
|Pos
|Piloto
|Puntos
|1
|
U. UgochukwuCampos Racing
|97
|2
|
F. SlaterTrident
|78
|3
|
T. NaëlCampos Racing
|60
|4
|
N. StrømstedTrident
|51
|5
|
B. del PinoVan Amersfoort Racing
|49
|6
|
E. RiveraCampos Racing
|45
|7
|
B. BadoerRodin Motorsport
|41
|8
|
P. ClerotRodin Motorsport
|38
|9
|
M. GładyszART Grand Prix
|34
|10
|
M. De PaloTrident
|32
|11
|
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
|32
|12
|
J. WhartonPrema Powerteam
|31
|13
|
T. KatoART Grand Prix
|30
|14
|
E. DelignyVan Amersfoort Racing
|28
|15
|
J. NakamuraHitech Racing
|24
|16
|
G. XieDAMS Lucas Oil
|20
|17
|
T. TaponenMP Motorsport
|18
|18
|
A. GiustiMP Motorsport
|14
|19
|
L. SharpPrema Powerteam
|11
|20
|
Y. DavidAIX Racing
|9
|21
|B. BenavidesAIX Racing
|6
|22
|
K. LeART Grand Prix
|5
|23
|N. LacorteDAMS Lucas Oil
|2
|24
|
F. McLaughlinHitech Racing
|2
|25
|
M. ColnaghiMP Motorsport
|1
|26
|
J. GarfiasPrema Powerteam
|1
|27
|
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
|28
|
C. HoRodin Motorsport
|29
|
F. BarrichelloAIX Racing
|30
|
P. HeuzenroederCampos Racing
|31
|
M. ShinHitech Racing
|32
|
S. HannaAIX Racing
|33
|
R. EscottoAIX Racing
Comparte o guarda este artículo
Últimas noticias
F2 en Spa - Resultados y resumen
F1 en DIRECTO: la FP1 y FP2 del GP de Bélgica 2026 en Spa
Análisis: el nuevo alerón con el que McLaren busca ganar velocidad en Spa
Mercedes y Williams atacan en Spa: las mejoras para el GP de Bélgica
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios