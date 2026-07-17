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Resumen de la jornada
FIA F3 Barcelona

F3 en Spa - Resultados y resumen

Mira los resúmenes y resultados de todas las sesiones de la F3 en el Circuito de Spa durante el GP de Bélgica 2026. Consulta horarios y todo lo que necesitas.

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
Freddie Slater

Después de una semana de descanso, la Fórmula 3 vuelve a la acción en Spa-Francorchamps su sexta prueba de 2026, acompañando a la F1 y la F2, y en este link podrás consultar siempre que quieras los horarios, resúmenes y resultados de todas las sesiones que se disputen este fin de semana en Bélgica.

Resumen de los Libres de la F3 en Spa

Los primeros tiempos de referencia de los entrenamientos libres de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps no empezaron a marcarse hasta que quedaba menos de media hora para el final de la sesión, puesto que los pilotos de la categoría pequeña se lo tomaron con calma.

El segundo clasificado de la general, Freddie Slater, fue quien se colocó primero a menos de 20 minutos de la bandera a cuadros, con un tiempo de 2:06.311 que le dejó por delante Pedro Clerot y a Maciej Gladysz, por dos décimas.

Todos los pilotos volvieron después a boxes, para salir de nuevo a pista en los últimos 10 minutos para tratar de mejorar los tiempos. Pero lo cierto es que nadie logró batir el registro que había conseguido previamente Slater. Quien más cerca se quedó del británico de Trident fue Théophile Naël: el francés de Campos Racing finalizó segundo, a 151 milésimas. Tras Clerot y Gladysz, el Top 5 lo cerró otro corredor del equipo español, el mexicano Ernesto Rivera, al ser más rápido que el líder del campeonato, Ugo Ugochukwu. El español Bruno del Pino terminó 13º, a 0.5 segundos de la cabeza.

Resultados de los Libres de la F3 en Spa

PL

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
F. Slater Trident
 5 11

2'06.311

   199.621
2
T. Naël Campos Racing
 1 9

+0.151

2'06.462

 0.151 199.383
3
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 11

+0.239

2'06.550

 0.088 199.244
4
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 10

+0.240

2'06.551

 0.001 199.242
5
E. Rivera Campos Racing
 3 11

+0.242

2'06.553

 0.002 199.239
6
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 10

+0.249

2'06.560

 0.007 199.228
7
L. Sharp Prema Powerteam
 20 10

+0.266

2'06.577

 0.017 199.202
8
T. Kato ART Grand Prix
 10 10

+0.274

2'06.585

 0.008 199.189
9
T. Taponen MP Motorsport
 8 10

+0.295

2'06.606

 0.021 199.156
10 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 11

+0.312

2'06.623

 0.017 199.129
Ver resultados

Clasificación de la F3 en Spa

La clasificación de F3 en Spa empieza este viernes a las 19:00h, justo después de la FP1 de Fórmula 1 y antes de la clasificación de F2. Formará la parrilla de salida para las dos carreras, con la parrilla invertida en los 12 primeros para la carrera sprint (el que se clasifique 12º saldrá desde la pole, y así hasta el poleman que saldrá 12º) y la parrilla normal para la carrera principal del domingo. El autor de la pole position sumará dos puntos para el campeonato.

Resultados de la clasificación de la F3 en Spa

Por disputarse

Carrera sprint de la F3 en Spa

La carrera sprint de F3 en Bélgica será el sábado a las 09:15h, como primera sesión del sábado. En esa carrera, con la parrilla inversa en las 12 primeras posiciones respecto a la clasificación del viernes, se repartirán 10 puntos al ganador y puntúan el resto de pilotos que terminen dentro del top 10 (9-8-7-6-5-4-3-2-1).

Resultados de la carrera sprint de la F3 en Spa

Por disputarse

Carrera principal de la F3 en Spa

La carrera principal de Fórmula 3 en Spa también abrirá la jornada del domingo, ya que es a las 08:30h, ya con la parrilla normal según se clasificaron el viernes y con obligación de parar en boxes y cambiar neumáticos. El sistema de puntos de las carreras largas de F3 es el mismo que el de la F1, puntuando del 1º al 10º con 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1 punto. Además, quien haga la vuelta rápida si acaba en el top 10 sumará un punto extra.

Resultados de la carrera principal de la F3 en Spa

Por disputarse

Así está el campeonato de F3 antes de las carreras de Spa

Pos Piloto Puntos
1
U. UgochukwuCampos Racing
 97
2
F. SlaterTrident
 78
3
T. NaëlCampos Racing
 60
4
N. StrømstedTrident
 51
5
B. del PinoVan Amersfoort Racing
 49
6
E. RiveraCampos Racing
 45
7
B. BadoerRodin Motorsport
 41
8
P. ClerotRodin Motorsport
 38
9
M. GładyszART Grand Prix
 34
10
M. De PaloTrident
 32
11
H. YamakoshiVan Amersfoort Racing
 32
12
J. WhartonPrema Powerteam
 31
13
T. KatoART Grand Prix
 30
14
E. DelignyVan Amersfoort Racing
 28
15
J. NakamuraHitech Racing
 24
16
G. XieDAMS Lucas Oil
 20
17
T. TaponenMP Motorsport
 18
18
A. GiustiMP Motorsport
 14
19
L. SharpPrema Powerteam
 11
20
Y. DavidAIX Racing
 9
21 United StatesB. BenavidesAIX Racing 6
22
K. LeART Grand Prix
 5
23 ItalyN. LacorteDAMS Lucas Oil 2
24
F. McLaughlinHitech Racing
 2
25
M. ColnaghiMP Motorsport
 1
26
J. GarfiasPrema Powerteam
 1
27
N. BhirombhakdiDAMS Lucas Oil
  
28
C. HoRodin Motorsport
  
29
F. BarrichelloAIX Racing
  
30
P. HeuzenroederCampos Racing
  
31
M. ShinHitech Racing
  
32
S. HannaAIX Racing
  
33
R. EscottoAIX Racing
  

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