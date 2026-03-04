Alpine F1 ficha a Alex Dunne para su cartera de pilotos

Era uno de los grandes futuros talentos sin equipo y, a solo dos días de empezar la temporada, Alpine ha confirmado que incorporaba a Alex Dunne a su academia de pilotos. Era una anuncio que se esperaba, después de que el irlandés, de 20 años, hubiera probado un F2 decorado del rosa de BWT, patrocinador de Alpine, la misma que estrenará este fin de semana en Australia.

Ahora, ya es oficial, y Dunne disputará su segunda temporada en Fórmula 2 ya como piloto de Alpine, después de haber hecho casi al completo la primera el año pasado (cuando fue quinto con dos victorias, dos pole y ocho podios) con los colores de McLaren. El equipo británico anunció su ruptura con Dunne a principios de octubre, y aunque se esperaba que Red Bull tuviera algo que ver en aquello, finalmente ha sido Alpine quien se ha hecho con uno de los pilotos mejor valorados de la antesala de la F1.

Dunne ya impresionó a la categoría reina el año pasado cuando hizo la FP1 con el McLaren de Lando Norris y logró el cuarto mejor tiempo, y luego hizo otra FP1 más, la de Italia. Ahora, en 2026, repite por segundo año en Fórmula 2 con Rodin Motorsport.

Antes de salir de McLaren, se informó que Dunne había llegado a un acuerdo con Helmut Marko para pasar a Red Bull, pero finalmente, tras la marcha del asesor de los de las bebidas energéticas, no se concretó.

"Estoy muy contento de unirme a la Academia Alpine y dar este siguiente paso en mi carrera deportiva", comentó el propio Dunne. "Estoy muy agradecido por la confianza que han depositado en mí para representar al equipo y a la marca a nivel mundial en la Fórmula 2, que ha demostrado ser el lugar perfecto para que jóvenes pilotos progresen hacia roles profesionales en el automovilismo. Obviamente, tras una temporada competitiva en 2025, el objetivo este año es luchar por el Campeonato de Pilotos".

Como pasos previos a la F2, y después de arrancar en karting en Irlanda y a nivel europeo y mundial, Dunne ganó el Campeonato Británico de F4 de 2022 con 11 victorias y también fue subcampeón en el Campeonato Italiano de F4 ese mismo año. En 2023 fue subcampeón del Campeonato GB3, antes de pasar a la Fórmula 3 en 2024 con Rodin y a la Fórmula 2 en 2025 con el mismo equipo.

Dunne completa una lista de candidatos a un asiento de Alpine en F1 formada por Paul Aron, que ya ha disputado también varias sesiones de FP1 y quien sobre todo tiene los puntos suficientes para la superlicencia (Dunne no), además de Kush Maini y Gabriele Mini.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, completó: "Nos complace dar la bienvenida a Alex a Alpine como miembro de nuestra Academia. Sus actuaciones en la Fórmula 2 de la FIA y sus entrenamientos libres en la Fórmula 1 del año pasado fueron impresionantes, y sin duda es un joven piloto con mucho talento y una velocidad innata".

"Contamos con un talentoso grupo de pilotos en la Fórmula 2, con Gabriele Mini y Kush Maini. Esperamos verlos competir en la Fórmula 2 de la FIA en 2026, donde el objetivo es muy claro: ganar el Campeonato de Pilotos".