Los entrenamientos libres del GP de Mónaco son el jueves, lo cual, pese a que es una tradición histórica, sigue generando confusiones. Los pilotos hablan de que tuvieron un "buen viernes", y los periodistas caen (caemos) en el error de hablar de "ayer" en la jornada de clasificación del sábado para referirnos a la FP1 y FP2.

Pero aunque todos saben que en Montecarlo se rueda el jueves y que el viernes los pilotos no tienen actividad sobre el asfalto: ¿por qué ocurre esto en realidad?

El Gran Premio de Mónaco se llevó a cabo tradicionalmente el fin de semana después del Día de la Ascensión. Dado que esa festividad cae en jueves, era lógico disputar los entrenamientos esa misma jornada. En primer lugar, porque más personas podían ir a ver la Fórmula 1 al ser un día de vacaciones, y en segundo lugar, porque así el tráfico comercial del viernes no se veía afectado. Al fin y al cabo, el GP de Mónaco se disputa en las calles de la ciudad.

Desde hace algunos años, Mónaco y el Día de la Ascensión no siempre han coincidido (por ejemplo este 2021 no ha sido así, ya que el segundo fue el 13 de mayo). Sin embargo, los organizadores han mantenido la tradición de que el viernes no haya libres de F1. La gran ventaja de esto es que si las calles están abiertas durante al menos medio día del viernes (la Fórmula 2 sí rueda), los hoteles, por ejemplo, pueden llenar sus almacenes para el fin de semana durante la jornada.

Además, el programa del gran premio, que se extiende de tres a cuatro días, facilita el funcionamiento. Los descansos entre sesiones son inevitablemente más largos en Mónaco que en otros lugares. Se debe simplemente a que no todas las series pueden acomodarse cerca del paddock de Fórmula 1 porque no hay suficiente espacio. Así que se utilizan las plazas de aparcamiento en el estadio de tenis, así como el aparcamiento subterráneo cerca del Foro Grimaldi, en el puerto.

El viernes no es día festivo oficial, pero las escuelas en Mónaco permanecen cerradas. Además, cualquier persona que haya disfrutado del jueves hasta altas horas puede dormir en paz. Aunque los pilotos tienen la agenda llena de actos, Lewis Hamilton, por ejemplo, reveló hace años que sus primeros compromisos no arrancan hasta las tres de la tarde. Y, por la noche, se celebra el famoso desfile de moda.

Aunque el 'Gran Circo' celebra el fin de semana de Mónaco como un evento social con un poco de carreras, muchos monegascos desaparecen de allí durante el fin de semana o bien a sus fincas o a casas de amigos y conocidos. En lugar de quedarse a "sufrir" el ruido y el caos de la Fórmula 1, prefieren alquilar sus apartamentos y ganar una buena cantidad de dinero en pocos días.

A propósito de ello: hasta finales de la década de 1990, el Gran Premio de Mónaco empezaba a las 15:30h, según la leyenda, porque el Príncipe Rainiero no quería que le molestaran en su descanso del mediodía. Desde entonces, la hora de inicio se ha adaptado a otras carreras europeas. Obviamente, para el sucesor de Rainiero, Alberto, no es tan importante la siesta en su cama real como para su padre...

Todos los ganadores del GP de Mónaco, la corona de la F1

Daniel Ricciardo (1) 1 / 34 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Después de que se le escapara el triunfo de manera cruel dos años antes, Ricciardo al fin conquistó el Principado en 2018. Jenson Button (1) 2 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images El inglés solo ganó una vez, y lo hizo el año en el que fue campeón y dominó (sobre todo las primeras carreras). Fue con Brawn GP, en 2009. Kimi Raikkonen (1) 3 / 34 Foto de: DaimlerChrysler A pesar de que ese año solo pudo ser bicampeón por detrás de Alonso, Raikkonen ganó con McLaren en Mónaco en 2005. "A Kimi nunca le gustó Mónaco", dijo su jefe en Ferrari el año pasado Jarno Trulli (1) 4 / 34 Foto de: LAT Images Jarno Trulli solo ha ganado una vez en Fórmula 1 y, sinceramente, no pudo elegir mejor lugar. No podía disimular su alegría ni tras la carrera, ni durante la ceremonia del podio... ni en la sala de prensa. Lo hizo con Renault en 2004. Juan Pablo Montoya (1) 5 / 34 Foto de: BMW AG Montoya tiene también dos victorias en Indianápolis, así que solo le quedarían las 24 Horas de Le Mans. En Mónaco se impuso en 2003, con Williams. En la foto con otros dos pilotos que ganaron allí, Kimi Raikkonen y Michael Schumacher. Mika Hakkinen (1) 6 / 34 Foto de: LAT Images El finlandés ganó 20 carreras de Fórmula 1, pero seguro que la de Mónaco es una que guarda con gran recuerdo. Lo hizo en 1998, con McLaren-Mercedes, año de su primer mundial. Olivier Panis (1) 7 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images Como Trulli, Panis cuenta su única victoria en Fórmula 1 en Mónaco. Lo hizo con Ligier, y su alegría además era doble: es francés. Keke Rosberg (1) 8 / 34 Foto de: Williams F1 Por todos es conocido que Keke Rosberg fue campeón del mundo con una sola victoria en la temporada. En total logró cinco triunfos en F1, uno de ellos, en 1983, en Mónaco, con Williams. A su lado aparece el Príncipe Rainiero y la Princesa Carolina detrás. Riccardo Patrese (1) 9 / 34 Foto de: LAT Images Con el Brabham BT49D Ford, Patrese se impuso en Mónaco en 1982. ¿Reconocen al señor que está de pie, con gafas grandes y pelo negro? Sí, Bernie Ecclestone. Gilles Villeneuve (1) 10 / 34 Foto de: Forix La Fórmula 1 nunca dio un título al gran Gilles Villeneuve, pero sí un triunfo en Mónaco. Fue, naturalmente, con Ferrari, en 1981. Ganaría también la siguiente carrera, en España, pero ese año solo pudo ser 7º. Carlos Reutemann (1) 11 / 34 Foto de: LAT Images En la foto, Reutemann da la mano al Príncipe Rainiero y la Princesa Grace de Mónaco. Se impuso con el Williams FW07B en 1980, y ese año acabaría tercero. Patrick Depailler (1) 12 / 34 Foto de: LAT Images Con el Tyrrell 008 y en 1978, el francés Depailler consiguió la primera de las dos únicas victorias que se llevaría en Fórmula 1. Ronnie Peterson (1) 13 / 34 Foto de: LAT Images Peterson fue el ganador del GP de Mónaco 1974. Lo hizo con el Lotus 72E. En la foto aparece junto a la realeza monegasca. Jean-Pierre Beltoise (1) 14 / 34 Foto de: LAT Images También francés, Beltoise es otro extraño caso de pilotos que solo han ganado en este circuito tan peculiar. Lo hizo en 1972 con el BRM P160B. Jochen Rindt (1) 15 / 34 Foto de: LAT Images En 1970, Rindt sumó en Mónaco su segunda victoria en Fórmula 1. Acabaría su carrera con seis. Su coche era el Lotus 49C. Denny Hulme (1) 16 / 34 Foto de: LAT Images Hulme sumó ocho victorias en F1, una de ellas en el trazado callejero. Fue en 1967, a los mandos del Brabham BT20. Era su primera. Bruce McLaren (1) 17 / 34 Foto de: LAT Images Al volante del Cooper T60 Climax, Bruce McLaren consiguió en Mónaco una de las cuatro victorias que tiene en F1. Era la temporada 1962, y Bruce acabó tercero el mundial. Jack Brabham (1) 18 / 34 Foto de: LAT Images El último de los pilotos que "solo" tienen un triunfo en Mónaco. Brabham lo hizo con el Cooper T51-Climax, en 1959, y allí estrenó su casillero de triunfos, que posteriormente fueron 14 en Fórmula 1. Ese año ganaría su primer mundial. Sebastian Vettel (2) 19 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images El alemán aprovechó su época triunfal en Red Bull para llevarse la victoria en el Principado. Pero sólo lo hizo una vez, en 2011, temporada en la que ganó 11 carreras. En 2017, aprovechando el poderío de Ferrari y una estrategia a su favor, sumó su segunda victoria allí. Mark Webber (2) 20 / 34 Foto de: XPB Images Webber estuvo en las cuatro temporadas triunfales de Red Bull, pero todos los títulos fueron de Vettel. Sin embargo, Mark se adaptó mejor al Principado y sumó dos triunfos allí, en 2010 y en 2012. Son dos de sus nueve victorias en F1. Y las celebró con un baño en la piscina, casi nada. Lewis Hamilton (2) 21 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images El de Hamilton es un caso similar al de Vettel. Tiene cuatro mundiales y varias temporadas ha gozado del mejor coche, pero siempre triunfó menos que su compañero en la era brillante de Mercedes. Lewis ganó en 2008 con el McLaren y en 2016 se encontró una victoria que tiró Red Bull. Fernando Alonso (2) 22 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images El primer triunfo de Alonso en Mónaco fue en 2006, cuando acabaría ganando su segundo mundial. Lo hizo con Renault, y solo un año después repitió con McLaren. En la foto aparece acompañado de Montoya y de un David Coulthard que luce capa de Superman por un patrocinio de Red Bull. David Coulthard (2) 23 / 34 Foto de: LAT Images El escocés tiene 13 victorias en F1, y dos fueron en Mónaco. Ambas con McLaren, en 2000 y 2002. En la foto junto a Rubens Barrichello (segundo con el Ferrari) y Giancarlo Fisichella (tercero con Benetton) Jody Scheckter (2) 24 / 34 Foto de: LAT Images Scheckter ganó dos veces en Mónaco. En la foto aparece la que logró con el Wolf WR, y sale junto al Príncipe Rainiero y la Princesa Grace de Mónaco. Fue en 1977, y luego vencería en 1979. Niki Lauda (2) 25 / 34 Foto de: LAT Images El austriaco ganó dos carreras en Mónaco en años seguidos, en 1975 y 1976. En la foto aparece con el Ferrari 312T, en 1975, año en el que acabaría ganando el primero de sus mundiales. Maurice Trintignant (2) 26 / 34 Foto de: LAT Images Si en la galería hemos señalado casos de pilotos que solo han ganado una vez en F1 y fue en Mónaco, este francés logró solo dos triunfos y ambos fueron en Montecarlo. Fue en 1955 (segunda edición de la carrera en el mundial de Fórmula 1) y en 1958. Juan Manuel Fangio (2) 27 / 34 Foto de: LAT Images Fangio, además de cinco títulos, tiene el honor de ser el primer ganador del GP de Mónaco. Fue en 1950, con el Alfa Romeo 158 con el que aparece en la foto. También ganaría en 1957. Nico Rosberg (3) 28 / 34 Foto de: XPB Images Rosberg, al contrario que Hamilton, sí aprovechó en Mónaco los años dorados de Mercedes. Coleccionó tres victorias, en 2013, 2014 y 2015, y lo hizo, literalmente, en casa. Jackie Stewart (3) 29 / 34 Foto de: LAT Images Como Rosberg, Stewart tiene un 'hattrick' en Mónaco. En la foto aparece con su esposa Helen después de su victoria de 1971, celebrándolo tranquilamente mientras observa Mónaco desde el balcón. Ganaría también en 1973 y había ganado en 1966. Ese año fue campeón, así como en 1973 y 1969. Stirling Moss (3) 30 / 34 Foto de: LAT Images Moss se impuso en Mónaco en 1956, 1960 y 1961. La primera fue con Maserati y las otras dos con Lotus. En la foto aparece con el Lotus 18 en 1961. No fue campeón del mundo pero brilló en Montecarlo. Alain Prost (4) 31 / 34 Foto de: Sutton Motorsport Images Prost es el único piloto que tiene concretamente cuatro mundiales, y también el único que tiene concretamente cuatro victorias en Mónaco. Ganó todas con McLaren, en el 84, 85 (año de la foto), 86 y 88. Michael Schumacher (5) 32 / 34 Foto de: LAT Images Cinco de las 91 victorias de Schumacher en F1 fueron en Mónaco, dos con Benetton y tres con Ferrari. La foto es del día en el que logró la tercera, su primera de rojo con el Ferrari F310B. Junto a él aparecen Rubens Barrichello (segundo con Stewart) y Eddie Irvine (tercero con el otro Ferrari). Graham Hill (5) 33 / 34 Foto de: LAT Images Gran Hill es el único que puede presumir de haber ganado en Indianápolis, Le Mans y Mónaco. En el principado lo hizo nada menos que en cinco ocasiones. Aquí en 1958, pero ese día no ganó. Lo hizo en 1963, 1964, 1965, 1968 y 1969, las tres primeras con BMR y la dos últimas con Lotus. Ayrton Senna (6) 34 / 34 Foto de: LAT Images Dueño y señor de Mónaco, todo el mundo recordará su exhibición en 1984 bajo la lluvia, aunque en ese caso, y muchos creen que injustamente, no figura como ganador. Tuvo que esperar hasta 1987 para vencer allí, y luego lo haría desde 1989 hasta 1993 sin parar, siempre con McLaren. En la foto festeja la penúltima con el jefe del equipo, Ron Dennis, en 1992.